AlphaTheta CDJ-3000X, DJ-Player

AlphaTheta CDJ-3000X: Next-Gen-Player mit Cloud & Wi-Fi

Kurz gesagt: Der CDJ-3000X ist AlphaThetas neues Flaggschiff. Cloud- und Streaming-Support. 10,1″-Touchscreen. Optimiertes Design. High-End-Sound.

Release: 9. September 2025

Marke: AlphaTheta (Team hinter Pioneer DJ)

Features:

Cloud & Streaming per Wi-Fi® und NFC

10,1″ kapazitiver Touchscreen mit 16-Zeilen-Browse

Playlist-Editing am Player + Cloud-Sync

Global Tag List bündelt USB, Cloud, Streaming

Neuer Hot-Cue-Workflow inkl. Smart Cue & Gate Cue

Jog-Wheel mit erweitertem Widerstandsbereich

ESS-DAC + optimiertes Netzteil = kräftiger, klarer Sound

S/N 115 dB , THD 0,0018 % , 4 Hz–40 kHz

USB-A + 2× USB-C , Analog & Digital out

rekordbox ohne Zusatzlizenz; Serato DJ Pro via USB-HID* (keine Lizenz im Lieferumfang enthalten)

* Lizenzen/Hardware-Unlock je nach Software/Region.

Was ist neu im AlphaTheta CDJ-3000X?

Mehr Verbindung. Der CDJ-3000X greift auf Cloud-Speicher und Streaming-Dienste zu. Ohne LAN-Kabel. Einfach per integriertem Wi-Fi.

Schneller Start. Smartphone mit rekordbox iOS/Android kurz an den NFC-Touchpoint halten. Fertig.

Besserer Überblick. Der 10,1″ Hi-Res-Touchscreen zeigt bis zu 16 Tracks. Kopiere Titelinfos per Copy-to-Search direkt in die Suche.

Listen live pflegen. Playlist-Editing direkt am Player. Änderungen via Cloud-Library-Sync auf allen Geräten.

Kreativ-Workflow

Global Tag List. Markiere Tracks aus USB, Cloud, Streaming. Alles in einer Liste. Online-Titel werden vorgeladen.

Hot-Cue-Boost. Touch Cue, Instant-Hot-Cues, Smart Cue, Gate Cue. Für spontanes Tone-Play und saubere Übergänge.

Sorgenfrei. Der Player cached den kompletten Track. Kurze USB- oder Netz-Drops? Die Wiedergabe läuft weiter.

Jog-Wheel & Haptik

Pioneer DJ DNA. Das optimierte Jog-Wheel bietet einen größeren Widerstandsbereich. Präzise Scratches. Feine Pitch-Bends.

Hart im Nehmen. Play/Cue-Tasten halten >500.000 Betätigungen aus. Aluminium-Top für Road-Toughness.

Sound: Druck & Detail

Mehr Tiefe. Mehr Klarheit. Der ESS-Hochleistungs-DAC verbessert das S/N-Verhältnis. Das neue Netzteil mindert Störgeräusche und bringt druckvolle Bässe.

Langzeit-Tauglichkeit. Warm, klar, nicht ermüdend – auch bei langen Sets.

Anschlüsse & Software

Audio: 1× Analog (Cinch), 1× Digital (Koax)

USB: 1× USB-A , 2× USB-C (USB-Stick + PC/Mac)

Software: rekordbox (Performance-Modus ohne Zusatzlizenz), Serato DJ Pro via USB-HID

Netzwerk: Wi-Fi®, NFC für schnellen Library-Zugriff

Wichtige Specs (Auszug)

Frequenzgang: 4 Hz – 40 kHz

S/N-Ratio: 115 dB

THD: 0,0018 %

Maße: 344,6 × 490,4 × 130,1 mm

Gewicht: 6,0 kg

Für wen ist der AlphaTheta CDJ-3000X?

Für Club-Profis, Festival-DJs und Tour-Acts, die Cloud-Flexibilität, schnelles Browsing und Top-Sound wollen. Auch ideal für Mobile-DJs, die ohne Kabelsalat starten möchten.