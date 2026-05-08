inMusic übernimmt Native Instruments: Kontakt, Traktor, Reaktor und Maschine unter neuem Dach

Paukenschlag in der Musiktechnik-Branche: inMusic Brands will Native Instruments übernehmen. Damit wandern zentrale Tools der modernen Musikproduktion wie Kontakt, Komplete, Maschine, Traktor und Reaktor unter das Dach eines Konzerns, zu dem bereits Akai Professional, Moog, Denon DJ, Numark, Rane, M-Audio, AIR Music Technology und BFD gehören.

Die Übernahme ist mehr als nur ein weiterer Deal im Pro-Audio-Markt. Native Instruments zählt seit fast drei Jahrzehnten zu den prägendsten Unternehmen für Software-Instrumente, Sampling, DJing und hybride Hardware/Software-Workflows. Laut Create Digital Music hat inMusic eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Native Instruments geschlossen; demnach soll Native Instruments inklusive internationaler Einheiten sowie iZotope, Plugin Alliance und Brainworx als Ganzes Teil von inMusic werden. (zur vorangegangenen Insolvenz-Meldung)

Für Musiker, Produzenten, DJs und Sounddesigner ist das eine Nachricht mit großer Tragweite. Denn Native Instruments ist nicht irgendein Software-Hersteller: Kontakt ist eine der wichtigsten Plattformen für Sample-Libraries, Komplete gehört zu den bekanntesten Produktionspaketen überhaupt, Maschine steht für einen eigenen Groovebox-Workflow, Traktor ist seit Jahren eine feste Größe im DJ-Bereich und Reaktor gilt bis heute als eine der kreativsten Umgebungen für modulare Software-Synthese. (zur offiziellen Pressemeldung von InMusic)

Native Instruments bleibt in der Musiktechnik-Branche

Die Nachricht kommt nach einer schwierigen Phase für Native Instruments. Das Berliner Unternehmen befand sich 2026 in einem Restrukturierungs- und Insolvenzprozess. Zuvor hatte NI öffentlich betont, dass der Betrieb rund um Native Instruments, iZotope, Plugin Alliance und Brainworx weiterlaufe und Produkte, Plattformen, Downloads sowie Kundenservice verfügbar blieben.

Dass nun ausgerechnet inMusic zum Käufer wird, dürfte viele Nutzer beruhigen. Denn Native Instruments bleibt damit innerhalb der Musikinstrumenten- und Musikproduktionsbranche. inMusic ist kein fachfremder Finanzinvestor, sondern ein Konzern mit starker Präsenz in DJ-Equipment, Controllern, Synthesizern, Musikproduktions-Hardware, Software-Instrumenten und Pro Audio. Auf der offiziellen inMusic-Seite werden unter anderem Akai Professional, Moog, Rane, Alesis, Numark, M-Audio, AIR, Denon DJ, BFD, Engine DJ und SoundSwitch als Marken geführt.

Gerade die Kombination aus Akai, Moog und Native Instruments könnte für Produzenten besonders interessant werden. Akai steht für MPC-Workflows, Pads, Sampling und Controller. Moog bringt analoge Synthesizer-DNA ein. Native Instruments ergänzt dieses Portfolio um Kontakt, Komplete, Maschine, Reaktor, Traktor sowie das Software-Ökosystem von iZotope, Plugin Alliance und Brainworx.

inMusic übernimmt Native Instruments – Kontakt, Komplete und Maschine: perfekte Ergänzung zu Akai und inMusic?

Für Produzenten liegt die strategische Logik auf der Hand. Native Instruments besitzt mit Kontakt und Komplete zwei der wichtigsten Software-Plattformen für virtuelle Instrumente, Sample-Libraries und Sounddesign. inMusic besitzt mit Akai Professional wiederum eine der stärksten Hardware-Marken im Bereich Beatmaking, Sampling und Controller.

Eine engere Verbindung zwischen NI-Instrumenten und Akai-Hardware wäre daher naheliegend. Besonders spannend wäre, ob künftig mehr Native-Instruments-Inhalte auf der MPC-Standalone-Plattform landen. Create Digital Music hält genau diesen Schritt für plausibel, auch wenn konkrete Produktpläne bislang nicht offiziell bestätigt sind.

Für Maschine-Nutzer dürfte die wichtigste Frage lauten: Was passiert mit dem Maschine-Ökosystem? Maschine und MPC sprechen zwar ähnliche Zielgruppen an, funktionieren aber unterschiedlich genug, um nebeneinander bestehen zu können. Viele Produzenten sind stark an ihren jeweiligen Workflow gebunden. Ein abrupter Wechsel von Maschine zu MPC oder umgekehrt ist für eingefleischte Nutzer eher unwahrscheinlich.

Traktor könnte inMusic im DJ-Markt stärken

Ein besonders wichtiger Teil des Deals ist Traktor. inMusic ist im DJ-Markt bereits stark vertreten: Denon DJ, Numark, Rane, Engine DJ und SoundSwitch decken Hardware, DJ-Software, Standalone-Systeme und Lichtintegration ab. Mit Traktor käme nun eine traditionsreiche DJ-Software hinzu, die seit Jahren eine loyale Nutzerbasis besitzt.

Das könnte inMusic helfen, im DJ-Bereich noch stärker gegen AlphaTheta, ehemals Pioneer DJ, anzutreten. CDM bewertet Traktor als einen der entscheidenden Bausteine des Deals, weil inMusic damit eine zusätzliche Software-Marke erhält, die den bestehenden DJ-Hardware-Marken strategisch entgegenkommt.

Ob daraus neue Traktor-Controller, engere Engine-DJ-Verknüpfungen oder ein stärker integriertes inMusic-DJ-Ökosystem entstehen, ist offen. Klar ist aber: Traktor ist für inMusic deutlich mehr als nur ein alter Markenname. Es ist ein möglicher Hebel, um den DJ-Markt neu zu sortieren.

Reaktor: Der unterschätzte Schatz im NI-Portfolio

Aus Synthesizer-Sicht ist Reaktor vielleicht der spannendste Teil der Übernahme. Während Kontakt, Komplete und Traktor die größeren kommerziellen Namen sind, steht Reaktor für die kreative DNA von Native Instruments. Die Software war lange eine Spielwiese für experimentelle Synthese, modulare Instrumente, ungewöhnliche Effekte und Community-Ensembles.

Reaktor war in den vergangenen Jahren nicht mehr so präsent wie früher. Trotzdem bleibt die Plattform ein zentraler Teil der NI-Geschichte. Viele Sounds, Konzepte und Instrumente im Native-Instruments-Universum haben ihre Wurzeln in Reaktor-Technologien. CDM hebt Reaktor ausdrücklich als besonders wichtigen Bestandteil von NI hervor und argumentiert, dass inMusic hier wieder investieren könnte.

Für Synthesizer-Fans wäre genau das die spannendste Entwicklung: ein wiederbelebtes Reaktor, moderne modulare Workflows, bessere Integration in Komplete Kontrol, Maschine oder sogar MPC-Systeme. Sollte inMusic Reaktor nicht nur verwalten, sondern aktiv weiterentwickeln, könnte daraus einer der kreativsten Effekte der Übernahme entstehen.

iZotope, Plugin Alliance und Brainworx ebenfalls Teil des Pakets

Native Instruments besteht längst nicht mehr nur aus den klassischen NI-Produkten. Seit 2023 gehören auch iZotope, Brainworx und Plugin Alliance zur Native-Instruments-Struktur. Das bestätigt Native Instruments selbst auf seiner Unternehmensseite.

Damit übernimmt inMusic nicht nur eine Marke für Instrumente und Controller, sondern ein breites Software-Ökosystem: Mixing- und Mastering-Tools von iZotope, hochwertige Plug-ins von Brainworx, den Plugin-Alliance-Marktplatz sowie die etablierten Native-Instruments-Produkte. Für Produzenten, Mixing Engineers und Content-Entwickler entsteht dadurch ein enorm großer Software-Katalog unter einem Dach.

Besonders wichtig ist das für Drittanbieter, die Kontakt-Libraries entwickeln, NKS-Integration nutzen oder über Plugin Alliance vertreiben. Für diese Partner ist Kontinuität entscheidend. Wenn inMusic die bestehenden Plattformen stabil weiterführt, könnte der Deal Vertrauen zurückbringen.

Ein riesiger MIDI-Controller- und Software-Konzern entsteht

Mit der Übernahme konsolidiert inMusic einen erheblichen Teil des Musikproduktions- und Controller-Markts. Akai Professional mit der MPK-Serie, M-Audio mit Audiointerfaces und Keyboards, Native Instruments mit Komplete Kontrol und Maschine: All diese Marken würden künftig unter einem Dach stehen.

Das schafft Chancen, aber auch Risiken. Positiv wäre eine bessere Verzahnung von Hardware und Software: Controller, Libraries, Plug-ins, Sampling-Workflows und DJ-Systeme könnten stärker zusammenwachsen. Kritisch sehen dürften viele Nutzer allerdings die zunehmende Marktmacht. Wenn ein Konzern zu viele zentrale Marken kontrolliert, entstehen berechtigte Fragen nach Preisgestaltung, Innovationsdruck, Produktpflege und langfristigem Support.

Auch mögliche Stellenstreichungen sind ein sensibles Thema. Große Übernahmen führen häufig zu Überschneidungen in Entwicklung, Marketing, Vertrieb und Support. Gerade bei Native Instruments wird entscheidend sein, ob inMusic nicht nur Markenrechte und Produktnamen übernimmt, sondern auch das Know-how und die kreativen Teams erhält, die diese Werkzeuge geprägt haben.

Ein Deal mit Signalwirkung

Die Übernahme passt in einen größeren Trend: Traditionsreiche Musiktechnik-Marken werden zunehmend von größeren Unternehmensgruppen übernommen. Moog ist seit 2023 Teil von inMusic. Sequential und Novation stehen ebenfalls exemplarisch für eine Branche, in der starke Marken oft durch neue Eigentümer weitergeführt werden. inMusic beschreibt die Moog-Übernahme selbst als neues Kapitel für die Synthesizer-Marke.

Für Native Instruments könnte die Übernahme eine ähnliche Zäsur sein. Nach Jahren der Restrukturierung, Rebrandings und Unsicherheit bekommt das Unternehmen eine neue Perspektive innerhalb eines Konzerns, der die Musikproduktionsbranche gut kennt. Gleichzeitig wird die Community genau beobachten, ob inMusic die Marke Native Instruments respektvoll weiterführt oder vor allem auf Konsolidierung setzt.

Was bedeutet das für Nutzer?

Für aktuelle Nutzer von Kontakt, Komplete, Maschine, Traktor, Reaktor, iZotope, Plugin Alliance und Brainworx ist zunächst vor allem Kontinuität wichtig: Lizenzen, Aktivierungen, Updates, Downloads, Support und Kompatibilität müssen stabil bleiben. Native Instruments hatte während der Restrukturierung bereits betont, dass Produkte und Services weiter verfügbar seien.

Langfristig könnten sich mehrere Entwicklungen ergeben:

Native-Instruments-Instrumente könnten stärker in MPC-Standalone-Systeme integriert werden.

Komplete Kontrol, Maschine und Akai-Controller könnten technisch näher zusammenrücken.

Traktor könnte im Zusammenspiel mit Denon DJ, Rane, Numark und Engine DJ neue Relevanz bekommen.

Reaktor könnte wieder mehr Entwicklungskapazität erhalten.

iZotope, Plugin Alliance und Brainworx könnten stärker in ein inMusic-Software-Ökosystem eingebunden werden.

Ob diese Chancen genutzt werden, hängt davon ab, wie inMusic mit den Marken umgeht. Gerade Native Instruments lebt stark von Vertrauen: Produzenten investieren über Jahre in Libraries, Controller, Templates, Plug-ins und Workflows. Diese Beziehung lässt sich nicht einfach kaufen – sie muss gepflegt werden.

inMusic übernimmt Native Instruments – Fazit: Hoffnungsschimmer mit offenen Fragen

inMusic übernimmt Native Instruments – oder genauer: inMusic hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme geschlossen. Damit landet eine der wichtigsten Marken für Musikproduktion, DJing und Software-Synthese bei einem der größten Player der Branche.

Für viele Nutzer ist das zunächst eine gute Nachricht. Native Instruments bleibt innerhalb der Musiktechnik-Welt, statt zerschlagen oder an einen fachfremden Investor verkauft zu werden. Kontakt, Komplete, Maschine, Traktor, Reaktor, iZotope, Plugin Alliance und Brainworx könnten unter inMusic eine stabile Zukunft bekommen.

Gleichzeitig ist der Deal kein Selbstläufer. inMusic muss zeigen, dass es nicht nur Marken und geistiges Eigentum übernimmt, sondern auch die kreative Substanz von Native Instruments erhält. Für die weltweit mehr als 25 Millionen registrierten Nutzer, auf die inMusic laut CDM unter Berufung auf die Pressemitteilung verweist, wird entscheidend sein, ob Support, Innovation und Vertrauen erhalten bleiben.

Für Synthesizer-Fans, Beatmaker, DJs und Produzenten beginnt damit ein neues Kapitel. Die große Frage lautet jetzt: Wird inMusic Native Instruments nur verwalten – oder wieder zu einer treibenden Kraft für Musikproduktion, Sampling, DJing und Software-Synthese machen?

Quelle: The Latest News in Music Technology & Pro Audio | inMusic

Info von Nick Williams, CEO Native Instruments