NEU: Traktor MX2, DJ-Controller mit Traktor Pro 4

Traktor MX2 ist ein 2-Kanal-DJ-Controller der nächsten Generation. Er richtet sich an aufstrebende DJs, die Profi-Werkzeuge in einem tragbaren Format möchten. Die Vollversion von Traktor Pro 4 ist dabei. Damit steuerst du Beatmatching, Loops, Effekte und die neue Stem-Separation. Du mixt mit großen Jogwheels, präzisen Fadern, 3-Band-EQ und 16 RGB-Pads für Hotcues, Loops, Pattern-Sequencing und Stem-Edits. Mehr als 40 Effekte, Mixer FX und der Pattern Player bringen frische Ideen ins Set. Das integrierte 24-bit/96-kHz-Audio-Interface liefert sauberen Sound. Für Neukund*innen gibt es zwei Monate Beatport-Streaming. So legst du sofort los – zu Hause, im Studio oder im Club. Plug-and-play macht die Einrichtung leicht.

Highlights des Traktor MX2

Traktor Pro 4 inklusive – volle 4-Deck-Kontrolle, Ozone Maximizer, intelligente Playlists.

Kreativ mixen – Stem-Separation, Mixer FX, Pattern Player, >40 Studio-Effekte.

Hands-on Workflow – zwei berührungsempfindliche Jogwheels, 16 RGB-Pads, klare Pegelanzeigen.

Stark vernetzt – integriertes 24-bit/96-kHz-Audio-Interface und flexible Anschlüsse.

Kreative Werkzeuge – kurz erklärt

Stem-Control trennt Drums, Bass, Instrumente und Vocals. So formst du Übergänge live.

Mixer FX liefern Filter, Reverb, Delay und Gater auf Knopfdruck.

Deck FX öffnen das Effekt-Arsenal von Traktor Pro 4 – präzise und stapelbar.

Der Pattern Player bringt sofort spielbare Drum-Pattern ins Set.

Design & Anschlüsse

Leicht zu lesen und leicht zu bedienen: Die beleuchtete Unterseite liefert zudem klares visuelles Feedback – auch im Club. Außerdem stehen dir flexible Anschlüsse zur Verfügung: Master Out (RCA, 3,5-mm), Kopfhörer (3,5-mm & 6,35-mm), Mikrofon (6,35-mm) sowie USB-C. Darüber hinaus lassen sich LED-Farben und Mappings individuell anpassen, damit sich das Setup deinem Stil nahtlos fügt.

Für wen ist der Traktor MX2?

Einsteiger*innen, die schnell performen möchten.

Fortgeschrittene, die Stems, Sequencing und Effekt-Routings live einsetzen.

Mobile DJs, die ein All-in-One-Setup mit Profi-Sound bevorzugen.

Technische Daten (kompakt)

2 kapazitive Jogwheels · 2-Kanal-Mixer mit 3-Band-EQ · Crossfader · 2 Pitchfader · 2 VU-Meter

58 beleuchtete Tasten · 16 RGB-Pads · 6 Encoder · 21 Potis

Audio-Interface: 24-bit/96 kHz · RGB-beleuchtete Unterschale · externer Netzteil-Anschluss · USB-C

Maße: 323,1 × 511,4 × 61,9 mm · Gewicht: 2,73 k

Systemanforderungen (kurz)

macOS 12–15 (aktuell), Windows 10/11 (aktuell), Intel Core i5 oder Apple M-Chip, 4 GB RAM.

Internet für Download/Aktivierung; Grafikkarte mit OpenGL 2.1+. Danach offline nutzbar.

Bitte Systemanforderungen für Native Access beachten.

Traktor MX2 Fazit:

Der Traktor MX2 von Native Instruments bündelt moderne DJ-Funktionen in einem handlichen Controller. Er ist schnell eingerichtet, klingt hochwertig und wächst mit deinen Skills. Dank Traktor Pro 4, Stem-Separation, Mixer FX und Pattern Player entstehen kreative Sets – ohne Zusatzhardware.

Herstellerlink: Native Instruments