Veröffentlicht am von Markus Müller
Traktor Play DJ-Software für Einsteiger
06
Nov.

Traktor Play: Einstieg in die Welt von Traktor Pro 4 – leicht, kreativ, bezahlbar

Native Instruments bringt mit Traktor Play eine kompakte DJ-Software an den Start, die den legendären Traktor-Workflow ohne Hürden zugänglich macht. Zwei Decks, alle Essentials fürs Mixing und jede Menge kreative Werkzeuge – ohne Controllerzwang und ohne steile Lernkurve. Perfekt für Einsteiger:innen, die sofort loslegen und ihren eigenen Sound formen wollen.

Das Wichtigste in Kürze

  • Sofort startklar: Zwei Decks mit visualisierten Wellenformen, Pitch-Fader, Hot Cues und allen Kernfunktionen – nur mit Laptop nutzbar.
  • Präziser Mix: Branchenweit exakte Sync-Engine und Tonarterkennung, Key-Lock und die bewährte Traktor Sound-Engine für nahtlose Übergänge.
  • Riesige Musikauswahl: Beatport Previews direkt in der Software – Millionen Tracks ohne Login vorhören und mixen; 2 Monate Beatport Streaming Advanced kostenlos inklusive.
  • Pro-Tools an Bord: EQs/Filter nach Vorbild führender Clubmixer, Master-Limiter gegen Verzerrungen, AutoMix für freihändiges Hören im Hintergrund.

Kreative Tools

  • Reverbs, Delay, Gater in Studioqualität von Native Instruments
  • Mixer FX: Tiefen/Höhen eindämmen oder gefiltertes Delay – alles per Ein-Knopf-Bedienung
  • Stem-Separation (Entry): Drums mit einem Klick entfernen
  • Pattern Player 808-Kit: Extra-Grooves mit der legendären Drum-Machine-Ästhetik
  • Loops & Loop Rolls (11 Größen) sowie 8 Hot Cues / 8 Hot Loops
  • Flux Mode: Effekte und Sprünge, ohne den Flow des Tracks zu verlieren

Integration & Kompatibilität

  • Plug-and-play Controller-Support (wachsende Liste), u. a. AlphaTheta DDJ-FLX2 und DDJ-FLX4
  • Kompatibel mit Reloop Ready und Reloop Buddy
  • Unterstützt alle gängigen Audioformate
  • Upgrade-Pfad: Jederzeit vergünstigt auf Traktor Pro 4 wechseln, wenn noch mehr Features gewünscht sind

Preis & Verfügbarkeit

  • Preis: 49 €, verfügbar bei MUSIC STORE professional

  • Bundle-Deal: Traktor Play ist beim AlphaTheta FLX2 und FLX4 kostenlos dabei, weitere Drittanbieter-Bundles folgen in Kürze.

Systemanforderungen

macOS: 12–16 (jeweils aktuellstes Update), iTunes 12, Intel Core i5 oder Apple M1/M2, 4 GB RAM
Windows: 10/11 (aktuelles Service Pack), Intel Core i5 oder gleichwertig, 4 GB RAM

Fazit: Traktor Play

Traktor Play konzentriert sich auf das Wesentliche und liefert gleichzeitig genug Kreativ-Power, um Mixes sofort spannend klingen zu lassen – von punktgenauem Sync bis Drum-Separation und 808-Grooves. Wer ohne Hardware und ohne Vorwissen direkt ins DJing starten will, findet hier einen preiswerten, zuverlässigen Einstieg – mit klarem Upgrade-Weg zu Traktor Pro 4, sobald der nächste Schritt ansteht.

Herstellerlink: Native Instruments – Software Und Hardware Für Musikproduktion Und Djing


Affiliate Link:

Native Instruments Traktor Play License Code

