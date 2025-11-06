Traktor Play, DJ-Software für Einsteiger

Traktor Play: Einstieg in die Welt von Traktor Pro 4 – leicht, kreativ, bezahlbar
Native Instruments bringt mit Traktor Play eine kompakte DJ-Software an den Start, die den legendären Traktor-Workflow ohne Hürden zugänglich macht. Zwei Decks, alle Essentials fürs Mixing und jede Menge kreative Werkzeuge – ohne Controllerzwang und ohne steile Lernkurve. Perfekt für Einsteiger:innen, die sofort loslegen und ihren eigenen Sound formen wollen.
Das Wichtigste in Kürze
- Sofort startklar: Zwei Decks mit visualisierten Wellenformen, Pitch-Fader, Hot Cues und allen Kernfunktionen – nur mit Laptop nutzbar.
- Präziser Mix: Branchenweit exakte Sync-Engine und Tonarterkennung, Key-Lock und die bewährte Traktor Sound-Engine für nahtlose Übergänge.
- Riesige Musikauswahl: Beatport Previews direkt in der Software – Millionen Tracks ohne Login vorhören und mixen; 2 Monate Beatport Streaming Advanced kostenlos inklusive.
- Pro-Tools an Bord: EQs/Filter nach Vorbild führender Clubmixer, Master-Limiter gegen Verzerrungen, AutoMix für freihändiges Hören im Hintergrund.
Kreative Tools
- Reverbs, Delay, Gater in Studioqualität von Native Instruments
- Mixer FX: Tiefen/Höhen eindämmen oder gefiltertes Delay – alles per Ein-Knopf-Bedienung
- Stem-Separation (Entry): Drums mit einem Klick entfernen
- Pattern Player 808-Kit: Extra-Grooves mit der legendären Drum-Machine-Ästhetik
- Loops & Loop Rolls (11 Größen) sowie 8 Hot Cues / 8 Hot Loops
- Flux Mode: Effekte und Sprünge, ohne den Flow des Tracks zu verlieren
Integration & Kompatibilität
- Plug-and-play Controller-Support (wachsende Liste), u. a. AlphaTheta DDJ-FLX2 und DDJ-FLX4
- Kompatibel mit Reloop Ready und Reloop Buddy
- Unterstützt alle gängigen Audioformate
- Upgrade-Pfad: Jederzeit vergünstigt auf Traktor Pro 4 wechseln, wenn noch mehr Features gewünscht sind
Preis & Verfügbarkeit
-
Preis: 49 €, verfügbar bei MUSIC STORE professional
-
Bundle-Deal: Traktor Play ist beim AlphaTheta FLX2 und FLX4 kostenlos dabei, weitere Drittanbieter-Bundles folgen in Kürze.
Systemanforderungen
macOS: 12–16 (jeweils aktuellstes Update), iTunes 12, Intel Core i5 oder Apple M1/M2, 4 GB RAM
Windows: 10/11 (aktuelles Service Pack), Intel Core i5 oder gleichwertig, 4 GB RAM
Fazit: Traktor Play
Traktor Play konzentriert sich auf das Wesentliche und liefert gleichzeitig genug Kreativ-Power, um Mixes sofort spannend klingen zu lassen – von punktgenauem Sync bis Drum-Separation und 808-Grooves. Wer ohne Hardware und ohne Vorwissen direkt ins DJing starten will, findet hier einen preiswerten, zuverlässigen Einstieg – mit klarem Upgrade-Weg zu Traktor Pro 4, sobald der nächste Schritt ansteht.
Herstellerlink: Native Instruments – Software Und Hardware Für Musikproduktion Und Djing
Auch interessant:
NEU: Traktor MX2, DJ-Controller mit Traktor Pro 4
Traktor MX2 ist ein 2-Kanal-DJ-Controller der nächsten Generation. Er richtet sich an aufstrebende DJs, die [...]> WEITERLESEN
Allen & Heath XONE:K3 – neuer DJ MIDI-Controller
Allen & Heath XONE:K3 – kompakter Profi-MIDI-Controller mit RGB-Feedback & USB-C Allen & Heath hebt [...]> WEITERLESEN
Die 5 besten DJ-Controller für Einsteiger
Die 5 besten DJ-Controller für Einsteiger (2025): Kaufberatung mit konkreten Shop-Tipps DJ-Controller für Einsteiger: Wer [...]> WEITERLESEN
Die 5 besten DJ-Controller
Wer heute einen der besten DJ-Controller sucht, steht vor einer luxuriösen Wahl: Noch nie war [...]> WEITERLESEN
AlphaTheta CDJ-3000X, DJ-Player
AlphaTheta CDJ-3000X: Next-Gen-Player mit Cloud & Wi-Fi Kurz gesagt: Der AlphaTheta CDJ-3000X ist AlphaThetas neues [...]> WEITERLESEN
Was ist ein DJ-Controller?
Was ist ein DJ-Controller? – Der Einstieg in die Welt des modernen DJings Wenn du [...]> WEITERLESEN
RANE ONE MKII – Motorisierter DJ-Controller
RANE ONE MKII – Motorisierter DJ-Controller im weißen Look mit Stems & 29 Effekten Mit [...]> WEITERLESEN
Pioneer DJ DDJ-FLX4 Test – alles Smart?
Der Pioneer DJ DDJ-FLX4, gesprochen „DDJ-Flex Four“, ist die offizielle Reinkarnation des mehrere Jahre lang [...]> WEITERLESEN
Unsere neuesten Beiträge
Traktor Play, DJ-Software für Einsteiger
Traktor Play: Einstieg in die Welt von Traktor Pro 4 – leicht, kreativ, bezahlbar Native [...]> WEITERLESEN
Synthesizer Batterie wechseln
Synthesizer-Batterie wechseln: Symptome erkennen, Typen kennen, sicher tauschen Synthesizer Batterie wechseln: Wer Synthesizer und Tasteninstrumente [...]> WEITERLESEN
Neu: Steinberg Cubase 15, DAW
Steinberg Cubase 15 ist da: KI hält Einzug mit Omnivocal – plus AI-Stems, neuer Pattern-Sequencer [...]> WEITERLESEN