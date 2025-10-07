Allen & Heath XONE:K3 – neuer DJ MIDI-Controller

Allen & Heath XONE:K3 – kompakter Profi-MIDI-Controller mit RGB-Feedback & USB-C
Allen & Heath hebt seine K-Serie auf ein modernes Level: Der XONE:K3 ist ein leistungsstarker, reiner MIDI-Controller mit 52 Bedienelementen auf 3 Layern, RGB-LED-Feedback, USB-C, X:Link-Anschluss und robustem Metallgehäuse. Preis zum Start: 229 €..
Was ist neu am XONE:K3?
- 52 Controls: 30 Taster, 12 Drehregler, 6 Endlos-Encoder mit Push, 4 Fader – damit habt ihr viel „Hands-On“ auf wenig Fläche.
- Drei Layer mit bis zu 174 Funktionen pro Mapping – ideal für komplexe Setups oder mehrere Software-Decks.
- RGB-LED-Feedback auf Buttons & Encodern für klare visuelle Orientierung im Club oder auf der Bühne.
- USB-C & X:Link: zeitgemäße Computer-Anbindung und direkter Verbund mit Xone-Mixern; bus-powered – kein Netzteil nötig.
- Robustes Druckguss-Metallgehäuse mit verschraubten Potis – gebaut für Tour-Alltag.
- Class-Compliant: läuft ohne Treiber unter macOS, Windows, iOS & Android.
- Kompatibel mit K1/K2-Mappings – wer von älteren K-Controllern kommt, steigt nahtlos um.
X:Link – kurz erklärt
X:Link ist Allen & Heaths eigenes MIDI-Control- & PoE-Protokoll zum Verbinden von K-Controllern mit Xone-Mixern (z. B. Xone:96) über nur eine USB-Leitung zum Rechner. So lasst ihr mehrere Geräte elegant in einer Kette/Topologie laufen.
Praxis-Takeaways für DJs & Live-Performer
- Deck-Steuerung, Loops, FX, Stems: Die 52 Controls plus 3 Layer sind prädestiniert für Deck-/Mixer-Mappen, Performance-FX, Clip-Launch u. v. m. (MIDI-Mapping via Xone Controller Editor App).
- Kompakte Rigs: Dank bus-powered USB-C und X:Link bleibt das Setup kabelarm – ideal für enge Booths und schnelle Changeovers.
- Hybrid-Setups: Offene Class-Compliant-Anbindung macht den K3 flexibel – vom Club-Laptop bis zur iPad-Performance.
Preis & Verfügbarkeit
-
Preis: 229,00 € (inkl. MwSt.).
-
Status: Verfügbar ab sofort
Technische Highlights (Überblick)
- 52 Bedienelemente (30 Taster, 12 Potis, 6 Endlos-Encoder mit Push, 4 Fader) • 3 Layer (bis 174 Funktionen) • RGB-Feedback
- USB-C • X:Link zu Xone-Mixern (u. a. 96, PX5, 43C, 23C, K2, DB-Serie) • Bus-Powered
- Class-Compliant (macOS/Windows/iOS/Android) • Metallgehäuse • Xone Controller Editor App fürs Mapping/Speichern.
FAQ
Hat der XONE:K3 eine integrierte Soundkarte?
Nein, er ist ein DJ-Controller ohne Soundkarte (reiner MIDI-Controller).
Kann ich bestehende K1/K2-Mappings nutzen?
Ja, K1/K2-Mappings werden unterstützt – perfekt für den Umstieg.
Wie verbinde ich mehrere Geräte elegant?
Über X:Link können K-Controller und Xone-Mixer mit nur einem USB-Kabel zum Rechner eingebunden werden.
Einschätzung Allen&Heath XONE:K3
Mit moderner Konnektivität (USB-C), sauberem RGB-Feedback und der Kombination aus 52 Controls/3 Layern ist der XONE:K3 ein extrem vielseitiges Tool für DJs, Producer und Performer, die kompakt, robust und flexibel arbeiten wollen – besonders in Verbindung mit Xone-Mixern via X:Link. Für 229 € landet Allen & Heath hier einen sehr attraktiven Preis-/Leistungs-Punkt.
Unsere neuesten Beiträge
Allen & Heath XONE:K3 – neuer DJ MIDI-Controller
Allen & Heath XONE:K3 – kompakter Profi-MIDI-Controller mit RGB-Feedback & USB-C Allen & Heath hebt [...]> WEITERLESEN
Marcel Barsotti im Interview
Imperia: Wie Marcel Barsotti Sci-Fi, KI und Synthesizer verschmelzen lässt Seit vielen Jahrzehnten gehört der [...]> WEITERLESEN
Moog Opus 3 – Vintage-Synthesizer im Kurzcheck
Alleskönner unter dem Radar: Moog Opus 3 Der Moog Opus 3 bleibt oft im Schatten [...]> WEITERLESEN