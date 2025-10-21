AlphaTheta gibt Kompatiblität mit Traktor Play an

AlphaTheta DDJ-FLX2 & DDJ-FLX4: Jetzt kompatibel mit Traktor Play – einfacher (und kostenloser) Start ins DJ-Leben
Kurzfassung: Ab sofort lassen sich die Einsteiger-Controller DDJ-FLX2 und DDJ-FLX4 von AlphaTheta mit Traktor Play, der neuen DJ-Software von Native Instruments, nutzen – ohne Zusatzkosten. Dadurch wird der Einstieg deutlich unkomplizierter, während Fortgeschrittene dennoch von kreativen Features profitieren.
Was ist Traktor Play – und warum ist das wichtig?
Traktor Play ist eine abgespeckte, aber moderne DJ-App von Native Instruments. Sie setzt auf eine klare Oberfläche und liefert dennoch die Essentials: EQs, Effekte, außerdem Stems sowie Streaming-Preview via Beatport Streaming. Damit kannst du – je nach Workflow – schnell loslegen und trotzdem musikalisch flexibel bleiben. Verfügbar ist Traktor Play ab Anfang November.
Das bedeutet die Kompatibilität für DJs
- Plug & Play: DDJ-FLX2 und DDJ-FLX4 lassen sich direkt mit Traktor Play verbinden, sodass du ohne Zusatzkosten starten kannst.
- Kreativ bleiben: Dank Stems trennst du Vocals, Drums, Bass und Instrumente und mischst sie live – ideal für Edits, Mashups oder genreübergreifende Sets.
- Einsteigerfreundlich, aber nicht limitiert: Du bekommst die wichtigsten Tools, während du später problemlos auf umfangreichere Setups (z. B. Traktor Pro) oder andere Software wechseln kannst.
Statement von AlphaTheta
AlphaTheta-CEO Yoshinori Kataoka betont, man wolle DJs die Freiheit geben, die Tools zu wählen, die sie inspirieren – die Unterstützung von Traktor Play mit DDJ-FLX2 und DDJ-FLX4 öffne zusätzliche kreative Möglichkeiten und senke die Einstiegshürde nochmals. (sinngemäß aus dem englischen Original)
Für wen lohnt sich das?
- Anfänger:innen, die mit kleinem Budget starten möchten und dennoch Stems ausprobieren wollen.
- Mobile DJs und Hobby-Performer:innen, die unkompliziert streamen, vorhören und schnell mixen möchten.
- Creator & Lernende, die mit FLX-Controller beginnen und sich später – je nach Bedarf – tiefer in die Traktor-Welt einarbeiten.
Verfügbarkeit & weitere Infos
Traktor Play erscheint Anfang November; Details zur Software findest du auf der Website von Native Instruments. Die Kompatibilität zu DDJ-FLX2 und DDJ-FLX4 hat AlphaTheta am 20. Oktober offiziell bestätigt.
