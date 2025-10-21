DJ-Equipment

AlphaTheta gibt Kompatiblität mit Traktor Play an

Veröffentlicht am von Markus Müller
AlphaTheta Kompatiblität Traktor Play
21
Okt.

AlphaTheta DDJ-FLX2 & DDJ-FLX4: Jetzt kompatibel mit Traktor Play – einfacher (und kostenloser) Start ins DJ-Leben

Kurzfassung: Ab sofort lassen sich die Einsteiger-Controller DDJ-FLX2 und DDJ-FLX4 von AlphaTheta mit Traktor Play, der neuen DJ-Software von Native Instruments, nutzen – ohne Zusatzkosten. Dadurch wird der Einstieg deutlich unkomplizierter, während Fortgeschrittene dennoch von kreativen Features profitieren.

Was ist Traktor Play – und warum ist das wichtig?

Traktor Play ist eine abgespeckte, aber moderne DJ-App von Native Instruments. Sie setzt auf eine klare Oberfläche und liefert dennoch die Essentials: EQs, Effekte, außerdem Stems sowie Streaming-Preview via Beatport Streaming. Damit kannst du – je nach Workflow – schnell loslegen und trotzdem musikalisch flexibel bleiben. Verfügbar ist Traktor Play ab Anfang November.

Das bedeutet die Kompatibilität für DJs

  • Plug & Play: DDJ-FLX2 und DDJ-FLX4 lassen sich direkt mit Traktor Play verbinden, sodass du ohne Zusatzkosten starten kannst.
  • Kreativ bleiben: Dank Stems trennst du Vocals, Drums, Bass und Instrumente und mischst sie live – ideal für Edits, Mashups oder genreübergreifende Sets.
  • Einsteigerfreundlich, aber nicht limitiert: Du bekommst die wichtigsten Tools, während du später problemlos auf umfangreichere Setups (z. B. Traktor Pro) oder andere Software wechseln kannst.

Statement von AlphaTheta

AlphaTheta-CEO Yoshinori Kataoka betont, man wolle DJs die Freiheit geben, die Tools zu wählen, die sie inspirieren – die Unterstützung von Traktor Play mit DDJ-FLX2 und DDJ-FLX4 öffne zusätzliche kreative Möglichkeiten und senke die Einstiegshürde nochmals. (sinngemäß aus dem englischen Original)

Für wen lohnt sich das?

  • Anfänger:innen, die mit kleinem Budget starten möchten und dennoch Stems ausprobieren wollen.
  • Mobile DJs und Hobby-Performer:innen, die unkompliziert streamen, vorhören und schnell mixen möchten.
  • Creator & Lernende, die mit FLX-Controller beginnen und sich später – je nach Bedarf – tiefer in die Traktor-Welt einarbeiten.

Verfügbarkeit & weitere Infos

Traktor Play erscheint Anfang November; Details zur Software findest du auf der Website von Native Instruments. Die Kompatibilität zu DDJ-FLX2 und DDJ-FLX4 hat AlphaTheta am 20. Oktober offiziell bestätigt.


Affiliate Link:

AlphaTheta DDJ-FLX2 DJ Controller


Affiliate Link:

Pioneer DJ DDJ-FLX4 DJ Controller

Auch interessant:

AlphaTheta Kompatiblität Traktor Play
AlphaTheta gibt Kompatiblität mit Traktor Play an

AlphaTheta DDJ-FLX2 & DDJ-FLX4: Jetzt kompatibel mit Traktor Play – einfacher (und kostenloser) Start ins [...]

> WEITERLESEN
Native Instruments Traktor MX2, 2-Kanal DJ-Controller
NEU: Traktor MX2, DJ-Controller mit Traktor Pro 4

Traktor MX2 ist ein 2-Kanal-DJ-Controller der nächsten Generation. Er richtet sich an aufstrebende DJs, die [...]

> WEITERLESEN
DJ Controller MIDI Allen & Heath
Allen & Heath XONE:K3 – neuer DJ MIDI-Controller

Allen & Heath XONE:K3 – kompakter Profi-MIDI-Controller mit RGB-Feedback & USB-C Allen & Heath hebt [...]

> WEITERLESEN
Die besten DJ-Controller für Anfänger
Die 5 besten DJ-Controller für Einsteiger

Die 5 besten DJ-Controller für Einsteiger (2025): Kaufberatung mit konkreten Shop-Tipps DJ-Controller für Einsteiger: Wer [...]

> WEITERLESEN
Die besten DJ-Controller für DJs, Partys zum Auflegen
Die 5 besten DJ-Controller

Wer heute einen der besten DJ-Controller sucht, steht vor einer luxuriösen Wahl: Noch nie war [...]

> WEITERLESEN
DJ-Player AlphaTheta DJ Pioneer CDJ-3000X
AlphaTheta CDJ-3000X, DJ-Player

AlphaTheta CDJ-3000X: Next-Gen-Player mit Cloud & Wi-Fi Kurz gesagt: Der AlphaTheta CDJ-3000X ist AlphaThetas neues [...]

> WEITERLESEN
Was ist ein DJ-Controller
Was ist ein DJ-Controller?

Was ist ein DJ-Controller? – Der Einstieg in die Welt des modernen DJings Wenn du [...]

> WEITERLESEN
Rane One MKII DJ-Controller
RANE ONE MKII – Motorisierter DJ-Controller

RANE ONE MKII – Motorisierter DJ-Controller im weißen Look mit Stems & 29 Effekten Mit [...]

> WEITERLESEN
Pioneer DDJ-FLX4 Testbericht DJ Controller
Pioneer DJ DDJ-FLX4 Test – alles Smart?

Der Pioneer DJ DDJ-FLX4, gesprochen „DDJ-Flex Four“, ist die offizielle Reinkarnation des mehrere Jahre lang [...]

> WEITERLESEN

Unsere neuesten Beiträge

AlphaTheta Kompatiblität Traktor Play
AlphaTheta gibt Kompatiblität mit Traktor Play an

AlphaTheta DDJ-FLX2 & DDJ-FLX4: Jetzt kompatibel mit Traktor Play – einfacher (und kostenloser) Start ins [...]

> WEITERLESEN
Wie wird man DJ?
Ich möchte ein DJ werden!

Wie wird man DJ? Der Leitfaden von der ersten Session bis zum ersten Gig DJ [...]

> WEITERLESEN
Die beste Vocal-Chain für Sänger und Sprecher im Homerecording
Die perfekte Vocal-Chain: Ein Homerecording-Guide

Die beste Vocal-Chain: Wer im Homerecording schnell zu professionell klingenden Vocals kommen möchte, profitiert enorm [...]

> WEITERLESEN

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert