Neu: Beyerdynamic DJ 300 Pro X, DJ-Kopfhörer

Beyerdynamic DJ 300 Pro X & CLUB: 2-in-1 DJ-Kopfhörer feiern Premiere auf dem ADE

Beyerdynamic meldet sich im DJ-Segment zurück: Die neuen Modelle DJ 300 Pro X und DJ 300 Pro X CLUB feierten ihre Premiere auf dem Amsterdam Dance Event (22.–26. Oktober 2025) und sind seit dem 22. Oktober für 199 € erhältlich.

Der DJ 300 Pro X richtet sich mit einem reduzierten, funktionalen Look an Puristen, während die CLUB-Edition mit markanter Optik (u. a. silberne Gabeln) Street-Style auflegt. Technisch basieren beide Varianten auf derselben Plattform – der Unterschied liegt im Design.

Herzstück ist ein großer 45-mm-Treiber, der für druckvollen Bass, klare Höhen und präzises Cueing ausgelegt ist – auch bei hoher Lautstärke. Besonders praxisnah: das 2-in-1-System. Per beiliegender Polster lässt sich der Hörer in wenigen Handgriffen von On-Ear auf Over-Ear umbauen – je nach Set-Up, Umgebung oder persönlicher Vorliebe. Für individuelle Akzente sorgt der Online-Konfigurator: Die Ear-Cups können mit eigenen Logos, Motiven oder Label-Branding personalisiert werden – ein auffälliges Detail, vor allem bei der CLUB-Version. Im harten DJ-Alltag zählen Details: Das beidseitig anschließbare, verriegelbare Kabel (Bajonett) bleibt sicher am Platz; der gewinkelte Stecker entlastet die Buchse. Kopfband, Polster und Kabel sind austauschbar, die faltbare Bauweise und der Transportbeutel erleichtern das Tour-Leben. Die passive Dämpfung bis 20 dB hilft beim Vorhören in lauten Booths.

Produktmanager Kevin Nietsch betont die Vielfalt der Szene – und dass der 2-in-1-Ansatz DJs ein einziges, vielseitiges Werkzeug für Produktion und Performance gibt.

