Veröffentlicht am

Streaming-Riese öffnet seinen Katalog für professionelle DJ-Software

Mit dem neuen Projekt „Apple Music für DJs“ macht der Streaming-Dienst einen gewaltigen Schritt in Richtung Club- und Eventkultur: Ab sofort können DJs mit einem Apple-Music-Abo direkt auf den über 100 Millionen Songs umfassenden Katalog zugreifen und diesen nahtlos in DJ-Sets integrieren. Damit öffnet sich Apple erstmals so breit für professionelle DJ-Umgebungen – eine Entwicklung, die die Arbeitsweise vieler DJs grundlegend verändern könnte.

Die technische Umsetzung erfolgt über die Einbindung von Apple Music in führende DJ-Software und -Hardware, darunter rekordbox von AlphaTheta (ehemals Pioneer DJ), Serato, Engine DJ, Denon DJ, Numark und Rane DJ. Bereits zuvor war Apple Music mit djay Pro von Algoriddim kompatibel, doch mit dieser breiteren Integration geht Apple einen großen Schritt weiter.

Für DJs bedeutet das konkret: Kein mühsames Rippen, keine Workarounds – stattdessen direkter Zugriff auf Millionen von Tracks inklusive der Möglichkeit, diese in Echtzeit zu analysieren, zu loopen, zu mixen und kreativ zu bearbeiten. Gleichzeitig profitieren Musikschaffende und Labels, da Apple laut eigenen Angaben Lizenzvereinbarungen getroffen hat, die faire Tantiemen für alle Beteiligten sicherstellen sollen – auch für Remixe und Live-Sets.

Die neue Funktion könnte auch Einsteiger:innen den Zugang zur DJ-Kunst erleichtern: Wer kein großes Musikarchiv besitzt, kann nun mit einem Apple-Music-Abo und kompatibler Software sofort loslegen. Für etablierte Profis wiederum eröffnet sich ein nie dagewesener Spielraum zur Gestaltung genreübergreifender, dynamischer Sets – ganz ohne lokale Musiksammlung.

Ob sich andere Streaming-Dienste wie Spotify oder Amazon Music diesem Beispiel anschließen werden, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Apple Music positioniert sich mit diesem Schritt als innovativer Vorreiter im Bereich DJ-Streaming und trägt damit aktiv zur Weiterentwicklung der digitalen DJ-Kultur bei. Dieser Schritt stärkt zudem die Sichtbarkeit von Künstler:innen weltweit und erleichtert den Zugang zu neuen Veröffentlichungen in Echtzeit – direkt am DJ-Pult.

