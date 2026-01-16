Clavia Nord Electro 7, Stage Keyboard

Clavia Nord Electro 7: Das neue Stage Keyboard für Piano-, Orgel- und Synth-Performances

Wer live spielt, braucht ein Instrument, das schnell ans Ziel bringt – und zwar ohne Menüs, ohne Umwege und ohne Kompromisse beim Sound. Genau hier setzt das Clavia Nord Electro 7 (61er, 73er und 73er HP) pünktlich zur NAMM 2026 an: Als Stage Keyboard erweitert es die Electro-Serie um eine leistungsstarke neue Synth-Sektion, dedizierte Effekte pro Sektion und ein überarbeitetes Bedienfeld inklusive hochauflösendem Farbdisplay. Gleichzeitig kombiniert das Electro 7 aktuelle Piano-Funktionen von Nord mit der bewährten Orgel-Engine und Rotary-Speaker-Emulation aus der Nord Organ 3. Damit entsteht ein sehr flexibles Setup – und dennoch bleibt das Instrument leicht und bühnenfreundlich.

Besonders spannend ist dabei, dass Nord nicht nur „mehr Funktionen“ liefert, sondern vor allem mehr Direktzugriff: Physische Bedienelemente, klare Sektionen und ein Workflow, der im Band-Kontext ebenso funktioniert wie im Studio.

Für wen ist das Clavia Nord Electro 7 interessant?

Das Nord Electro 7 richtet sich vor allem an Keyboarderinnen und Keyboarder, die …

Piano + Orgel + Synth in einem kompakten Live-Keyboard bündeln möchten,

in einem kompakten Live-Keyboard bündeln möchten, bei Gigs schnell umschalten und Sounds sofort formen wollen,

und Sounds wollen, viel Wert auf klassische Orgel-Spielweise (Waterfall-Tasten, Zugriegel) legen,

(Waterfall-Tasten, Zugriegel) legen, ein Instrument suchen, das trotz Funktionsumfang transportfreundlich bleibt.

Gerade wenn du in Coverbands, Pop-/Rock-Produktionen, Worship-Setups oder im Theater spielst, zählt am Ende vor allem eines: Zuverlässigkeit plus Geschwindigkeit. Und genau dafür ist diese Geräteklasse gemacht.

Bedienung & Live-Workflow: Neues Panel, großes Farbdisplay, physische Zugriegel

Nord überarbeitet beim Electro 7 das Bedienfeld und ergänzt es um ein neues großes Farbdisplay. Das ist im Alltag mehr als „nur Komfort“, denn du erkennst Programme, Kategorien und Layer-Sends schneller – und das reduziert Stress auf dunklen Bühnen spürbar.

Ein zentrales Merkmal bleiben die physischen Zugriegel (inklusive LEDs). Dadurch fühlt sich die Orgel-Sektion nicht wie ein Kompromiss an, sondern wie ein Instrument, das du aktiv spielst und performst, statt es nur zu „triggern“.

Außerdem interessant für Live-Spieler: Expression Pedal Assign. Damit lässt sich das Pedal gezielt zur Steuerung von Synth-Filter- und Effektparametern einsetzen – praktisch, wenn du z. B. Builds, Sweeps oder dynamische Intensität ohne freie Hand realisieren willst.

Orgel-Sektion: Organ-3-DNA inklusive Rotary-Details

Die Orgel-Sektion basiert auf den B3-, Vox- und Farfisa-Varianten sowie weiteren Orgeltypen aus der Nord Organ 3. Dadurch bekommst du nicht nur die klassischen Klangfarben, sondern auch eine Rotary-Umsetzung, die Nord-Spieler typischerweise wegen ihres „Biss“- und „Dreh“-Gefühls schätzen.

Highlights in der Praxis:

Rotary-Speaker-Emulation aus der Nord Organ 3

3 Mikrofonpositionen für den Rotary Speaker (für mehr Kontrolle über Präsenz/Room/Charakter)

für den Rotary Speaker (für mehr Kontrolle über Präsenz/Room/Charakter) Physische Zugriegel mit LEDs (schnelles Recall, klare Visualisierung)

Damit kannst du im Set z. B. zwischen tightem, direktem Rotary und breiterem, räumlicherem Sound wechseln – und das ohne, dass du dich durch Untermenüs kämpfen musst.

Piano-Sektion: Nord Piano Library plus neue Klangformung

Die Piano-Sektion ist kompatibel mit der Nord Piano Library. Besonders workflow-orientiert sind die Push-Encoder zur schnellen Auswahl von Kategorien und Sounds – ein Detail, das live enorm hilft, weil du schneller am Ziel bist, wenn sich Setlists ändern oder du spontan reagieren musst.

Für den Sound-Feinschliff sind u. a. genannt:

Dynamische Kompression (mehr Kontrolle über Anschlag und Durchsetzung)

(mehr Kontrolle über Anschlag und Durchsetzung) Unisono (mehr Breite und „Größe“, je nach Patch)

(mehr Breite und „Größe“, je nach Patch) Timbre (gezielte Klangfärbung, um im Mix besser zu sitzen)

Das ist vor allem dann relevant, wenn du ohne zusätzlichen Outboard-Channelstrip spielen willst und trotzdem einen „fertigen“ Sound brauchst.

Synth-Sektion: Samples, Analog-Wellenformen und FM – mit Performance-Fokus

Eine der wichtigsten Neuerungen ist die überarbeitete Synth-Sektion, die Samples, analoge Wellenformen und FM-Synthese kombiniert. Entscheidend ist jedoch nicht nur die Engine, sondern der Zugriff: Auch hier helfen Push-Encoder bei der schnellen Auswahl von Kategorien und Sounds.

Für die Performance liefert Nord mehrere typische Live-Werkzeuge:

Vibrato-Taste mit einstellbarer Geschwindigkeit, Stärke und Verzögerung

mit einstellbarer Geschwindigkeit, Stärke und Verzögerung Spielmodi wie Mono , Legato und Glide (für Leads und expressive Lines)

, und (für Leads und expressive Lines) Unison (für druckvolle, breite Synth-Sounds)

(für druckvolle, breite Synth-Sounds) Tiefpassfilter mit Resonanz (klassischer Live-Filterzugriff)

Dazu kommen Synth-Formungsdetails:

FM-Partial und FM-Amount

und Doppelte Hüllkurve für Amp und Filter/FM

Wichtig für Sound-Bibliotheken: Das Electro 7 ist kompatibel mit der Nord Sample Library. Damit lässt sich das Instrument sehr zielgerichtet an deinen Stil anpassen – etwa mit charaktervollen Layern, Brass-/String-artigen Flächen oder modernen Hybrid-Sounds.

Effekt-Sektion: Dedizierte Effekte pro Sektion und globaler Hall

Nord nennt explizit spezielle Effekte pro Sektion, was in der Praxis ein großes Plus ist: Du kannst Orgel, Piano und Synth klanglich separat veredeln, ohne dass sich alles gegenseitig „wegdrückt“. Außerdem sind Parameter wie Rate und Amount für Modulationseffekte direkt zugänglich – ideal, wenn du Effekte als Performance-Element nutzt.

Neu bzw. hervorgehoben sind:

Neuer Federhall

Neue Verstärker (Brit und Suitcase)

(Brit und Suitcase) Globaler Hall mit Send pro Layer

Das erleichtert konsistente Räume im Liveset, weil du die Reverb-Menge pro Layer dosierst, statt alles in denselben Hall „zu kippen“.

Programmsektion: Farbdisplay, Live-Modus und direkter Zugriff

Die aktualisierte Programmsektion bringt neben dem neuen Farbdisplay auch einen Live-Modus und Push-Encoder zur Programmauswahl. Dadurch wird das Electro 7 nicht nur zum Klanglieferanten, sondern zum Setlist-tauglichen Performance-Tool, bei dem du Programme schneller findest und zuverlässiger abrufst.

Tastatur & Transport: 61 Waterfall-Tasten und unter 9 kg

Die hier beschriebene Version ist das Nord Electro 7 61. Das Clavia Nord Electro 7 gibt es außerdem als Electro 73 und Electro 73 HP (mit Kawai Hammermechaink)

61 halbgewichteten Waterfall-Tasten (Orgel-typisches Spielgefühl)

(Orgel-typisches Spielgefühl) Gewicht: 8,4 kg

Maße: 901 mm × 104 mm × 307 mm

Damit passt es gut in kompakte Live-Setups, auf enge Bühnen und in Situationen, in denen du selbst schleppen musst – und trotzdem eine vollwertige Performance-Zentrale willst.

Praxis-Fazit: Warum das Clavia Nord Electro 7 eine sehr „bühnenlogische“ Lösung ist

Unterm Strich ist das Nord Electro 7 61 vor allem deshalb interessant, weil es eine typische Live-Frage sauber beantwortet: Wie bekomme ich Piano, Orgel und Synth schnell, zuverlässig und musikalisch in den Griff – ohne Laptop, ohne Menü-Marathon?

Mit dem neuen Display, den pro Sektion getrennten Effekten sowie der erweiterten Synth-Engine wirkt das Electro 7 wie ein konsequenter Schritt hin zu mehr Flexibilität, ohne den Electro-typischen Direktzugriff zu verlieren.

Wenn du also ein Stage Keyboard suchst, das sich wie ein Instrument anfühlt – und nicht wie ein kleines Studio im Gehäuse –, dann gehört das Clavia Nord Electro 7 definitiv auf deine Liste.

Herstellerlink: Nord Keyboards | Nord



Affiliate Link:

Clavia Nord Electro 7 61 nur 2499,00 € bei MUSIC STORE