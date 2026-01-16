Behringer FLOW 4V: Field Recorder und Digitalmixer für moderne Videoproduktion
Wer als Musiker heute Content produziert, arbeitet selten nur „Audio oder Video“. Probenmitschnitt mit Kamera, Live-Session für Social Media, Interview-Setup fürs EPK oder Streaming aus dem Studio: Entscheidend ist, dass der Ton sauber, mehrspurig und synchron zur Kamera landet – und zwar ohne hektisches Nachregeln. Genau hier setzt der Behringer FLOW 4V an: ein 10-Track Field Recorder mit integriertem Mixer, ausgelegt für Video-Workflows und mobile Setups. Passend zur NAMM 2026
Was ist der FLOW 4V – und warum ist er für Musiker mit Video-Fokus interessant?
Der FLOW 4V kombiniert drei Rollen in einem Gerät: Field Recorder, StageConnect I/O-Extension und USB-Audiointerface (inklusive 32-bit-float-USB). Außerdem lässt er sich über StageConnect mit dem optionalen FLOW 4VIO um zusätzliche Remote-Inputs erweitern. Für den Praxisalltag heißt das: Du kannst am Set einen fertigen Stereo-Mix für die Kamera liefern und gleichzeitig genug „Rohmaterial“ für den Mixdown behalten – und damit später im Schnitt flexibel bleiben.
No-Clip-Ansatz: Dual-Stage Preamps mit sehr großem Headroom
Ein Kernargument sind die Dual-Stage Preamps samt A/D-Wandlung: Laut Guide erreicht das System bis zu 142 dB Dynamikumfang und ist darauf ausgelegt, Clipping ohne manuelle Gain-Hektik zu vermeiden; Pegel können bei Bedarf digital getrimmt werden. Für Kondensatormikrofone ist 48 V Phantompower an Bord (schaltbar).
Bild und Ton zusammen starten: HDMI-CEC und Timecode-Optionen
Damit Audio nicht zur „Nacharbeit-Baustelle“ wird, bietet FLOW 4V mehrere Sync-Bausteine:
- Micro-HDMI mit CEC: Der Recorder kann dem Recording-Status der Kamera folgen (Camera-Controlled Rec Start).
- Timecode-Modi: REC RUN, TIME OF DAY und FREE RUN.
- In FREE RUN lässt sich Timecode senden (über Stereo Out) oder SMPTE empfangen (über den AUX-In-Tip).
- Praktisch am Set: Pre-Roll – bei aktivem Pre-Roll werden die fünf Sekunden vor dem Record-Druck mitgesichert.
Gerade bei Live-Takes, schnellen Perspektivwechseln oder One-Take-Performances spart das Zeit – weil du weniger „Klatschen, Wellenformen, manuelles Syncen“ brauchst.
Recording-Workflow: SD-Recorder plus automatische USB-Sicherung
Auf der Rückseite sitzt der SD-Slot für Multitrack-Sessions. Im SD-Recorder lassen sich verschiedene Quellen gezielt record-armen (u. a. lokale Inputs, StageConnect-Inputs, AUX, USB/Bluetooth, Talkback und Main Mix). Ein Detail, das im stressigen Drehalltag wirklich zählt: Steckt ein USB-Stick im USB-A-Port, wird nach jedem Stop eine Backup-Kopie der SD-Aufnahme angelegt. Für die Post-Produktion ist außerdem die „LiveSessions“-App als Konvertier-/Aufbereitungs-Workflow erwähnt (Multitrack-WAV → Einzel-WAVs, Marker/Trims).
USB-Audiointerface für Recording und Streaming
FLOW 4V kann zusätzlich als USB-Interface laufen – mit 48 kHz sowie 24-bit / 32-bit float am USB-Audiointerface. Für USB-Recording/Streaming nennt der Guide zwei Betriebsarten:
- Recording Mode (pre processing / pre level – ideal fürs spätere Mischen)
- Mixing Mode (post processing / post level – sinnvoll fürs Live-Streaming)
Talkback und Monitoring: Bluetooth und TRRS-Headset
Für Regie-Absprachen oder Self-Shoot-Setups kann Talkback per Bluetooth Audio oder per 1/8″ TRRS-Headset genutzt werden; Talkback kann zudem separat mitaufgezeichnet werden – hilfreich für den Schnitt.
StageConnect-Gedanke: Ein Kabel für I/O, Clock, Control und sogar Power
FLOW 4V/4VIO sind StageConnect-fähig und können im Verbund auch Remote-Power über StageConnect liefern (bei USB-PD-Versorgung als Host). Zudem sind Kombi-Setups als USB-Interface beschrieben
Montage und Stromversorgung: Kamerarig-tauglich gedacht
Für Video-Rigs sind 1/4″-Gewinde (inkl. Anti-Rotation-Ansatz) vorgesehen, sodass sich die Geräte an Kamera-/Video-Equipment montieren lassen. Strom kommt flexibel per USB Power Delivery – wahlweise vom Rechner oder per Powerbank.
Herstellerlink: Behringer | Product | FLOW 4V
Leitender Redakteur – keyboards.de
Multiinstrumentalist • Audio Engineer • Kreativer Tüftler • Familienvater • Pen-&-Paper-Enthusiast
