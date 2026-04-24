Braucht man heute noch ein Tonstudio? Home Recording, DIY-Produktionen und KI-Tools haben die Musikproduktion grundlegend verändert. Vieles lässt sich heute direkt im eigenen Setup umsetzen – schnell, flexibel und unabhängig. Und trotzdem entscheiden sich viele Bands und Künstler ganz bewusst dafür, ins Studio zu gehen.

In der neuen Episode des Studiosofa Podcasts sprechen wir mit Audio Engineer Vincent Klein vom Studio Revolutionary Sounds über genau diese Entwicklung. Er kennt sowohl die strukturierte Arbeit im Synchronbereich beim Saarländischer Rundfunk als auch die Praxis mit Bands im eigenen Studio – und liefert damit einen spannenden Blick auf beide Welten.

Im Fokus steht die Frage, was ein Studio heute überhaupt noch leisten muss. Es geht um Entscheidungen im Produktionsprozess, um die Bedeutung von Raum und Performance – und darum, warum ein externer Blick oft den entscheidenden Unterschied macht. Auch der Einfluss von KI und modernen Produktions-Tools wird eingeordnet: Was verändert sich wirklich – und was bleibt?

Eine kompakte, ehrliche Podcast-Folge über die Rolle von Tonstudios im Jahr 2026 und darüber, warum sie für viele Musiker weiterhin ein wichtiger Teil des kreativen Prozesses sind.

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Das Studiosofa ist ein Podcast des Sound&Recording-Magazin.