Vom Live-Gitarristen zum Produzenten – Felix Gerlach im Studiosofa Podcast

Wie entwickelt sich eine musikalische Karriere weiter, wenn äußerer Erfolg nicht mehr automatisch erfüllt? In der aktuellen Episode des Studiosofa Podcasts spricht Felix Gerlach offen über seinen Weg vom vielgebuchten Live-Gitarristen hin zum Produzenten, Songwriter und Mixing Engineer.

Felix war über Jahre auf großen Bühnen zu Hause – mit Tourneen, TV-Produktionen und bis zu 200 Shows pro Jahr. Doch irgendwann stellte sich die Frage, die viele professionelle Musiker kennen: Ist das noch der Weg, den ich wirklich gehen will? Die pandemiebedingte Zwangspause wurde für ihn zum Wendepunkt. Statt Tourbus plötzlich Studio – mit Zeit zum Lernen, Hinterfragen und Neuausrichten.

Im Gespräch geht es um Mindset und berufliche Weiterentwicklung ebenso wie um sehr konkrete Produktionsfragen. Felix beschreibt, warum es keinen offiziellen „Produzenten-TÜV“ gibt, weshalb man sich Titel wie Produzent oder Mischer nicht verleihen lassen kann – und warum sie am Ende durch Ergebnisse entstehen. Ein zentrales Thema ist Reduktion im Arrangement: wenige, klare Signale statt überladener Produktionen, Entscheidungen statt Absicherung durch Layer.

Auch die Schnittstelle zwischen Live-Erfahrung und Studioarbeit spielt eine große Rolle. Wie beeinflusst Producing das Spiel auf der Bühne? Warum funktionieren manche Songs live besser als auf Platte – und was lässt sich daraus für Arrangement und Sounddesign ableiten? Felix gibt Einblicke in seine Arbeitsweise, seinen Blick auf moderne Produktionsrealitäten und erklärt, warum musikalische Reife oft mit dem Mut zur Vereinfachung einhergeht.

Eine Episode für alle, die sich mit Musik nicht nur technisch, sondern auch langfristig beruflich auseinandersetzen – und die sich fragen, wann es Zeit ist, den eigenen Kurs zu überprüfen.

🎧 Jetzt anhören im Studiosofa Podcast