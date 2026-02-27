Die Macht der Stimme in der Musikproduktion – Dr. Pop im Studiosofa-Podcast

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Macht der Stimme in der Musikproduktion: Was macht einen Song wirklich unvergesslich? Der Synth-Sound, das Arrangement – oder am Ende doch die Stimme?

In der 250. Episode des Studiosofa-Podcasts ist Dr. Pop zu Gast. Der Musikwissenschaftler und Autor von „Macht Musik!“ beschäftigt sich seit Jahren mit der Wirkung populärer Musik – zwischen Bühne, Studioanalyse und Wissenschaft. Im Gespräch geht es um die zentrale Rolle der Stimme in der modernen Produktion.

Das Studiosofa ist ein Podcast des Sound&Recording-Magazin.

Trotz Sampling, Loop-Libraries und KI-generierten Arrangements bleibt für ihn eines klar: Ein Song lebt vom Gesang. Diese subtile gesangliche Faszination, die uns berührt, lasse sich bislang nicht künstlich reproduzieren. Stimme transportiere Identität, Persönlichkeit und Emotion – selbst dann, wenn sie durch Effekte verfremdet wird.

Die Episode verbindet musikpsychologische Perspektiven mit konkreten Studiofragen: Wie viel Bearbeitung verträgt eine Vocal-Spur? Wann wird Autotune zum Stilmittel? Und warum reagieren wir auf kleinste Nuancen im Timing so sensibel?