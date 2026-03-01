Günstiges Podcast-Set mit Zoom PodTrak P4next, 2× Fame BM-7 und 2 Tischstativen: Broadcast-Sound ohne Studio-Budget

Günstiges Podcast-Set für Einsteiger: Wenn du Podcasts (oder Spoken-Word-Parts für deinen Musiker-Content) aufnehmen willst, zählt vor allem eins: verständliche Stimmen. Genau hier funktioniert ein „Broadcast“-Setup aus dynamischen Mikrofonen und einem Recorder/Interface oft besser als ein empfindliches Kondensatormikro – vor allem in normalen Räumen ohne Akustikbau. Dieses Set bleibt bewusst schlank: Zoom PodTrak P4next, 2× Fame BM-7 (SM7B-Style/Clone), 2× XLR-Kabel und jetzt zusätzlich 2× Tischstativ – damit die Mikros direkt sauber und stabil vor dir stehen.

Podcast-Set für Einsteiger – das Set in der Praxis: Warum genau diese Kombi so gut funktioniert

Der PodTrak P4next ist Recorder und USB-Audio-Interface zugleich. Dadurch kannst du entweder standalone aufnehmen oder direkt in den Rechner streamen/recorden. Entscheidender Vorteil im Alltag: 4 XLR-Eingänge mit kräftigen Preamps (Gain bis +70 dB) und 4 Kopfhörerausgänge – also kein Gefrickel mit Splittern, und jeder hört sich in passender Lautstärke. Außerdem sind Sprach-Tools schon an Bord (TONE/COMP, Lo-Cut, Limiter und AI Noise Reduction), sodass der Grundsound sehr schnell „sendefähig“ wird.

Die Fame BM-7 sind dynamische Mikros mit Nierencharakteristik – und genau das hilft, weil du damit weniger Raum und mehr Stimme aufnimmst. Laut Produktbeschreibung sind sie wegen Richtwirkung und geringerer Empfindlichkeit auch dann gut nutzbar, wenn dein Raum nicht perfekt optimiert ist, und der Pegel ist so ausgelegt, dass sie mit handelsüblichen Interfaces/Recordern problemlos funktionieren.

Die Tischstative lösen schließlich ein typisches Praxisproblem: Du bekommst reproduzierbare Mikropositionen am Tisch, und du bist sofort aufnahmebereit – ohne Galgenständer, der im Bild hängt oder im Weg steht. Die MUSIC STORE Tischstative sind dabei kompakt (Höhe 185 mm), aus Stahl und kommen mit 3/8″ Gewinde sowie Rundfuß.

Komponenten-Check – Podcast-Set für Einsteiger

Zoom PodTrak P4next – Recorder & USB-Interface für 2–4 Sprecher

Wichtige Specs (kurz):

4× XLR-Mikrofoneingänge, Gain bis +70 dB

+48 V Phantompower (schaltbar)

4× Kopfhörerausgänge (separate Lautstärken)

Sprachbearbeitung im Gerät: TONE + COMP , Lo-Cut, Limiter + AI Noise Reduction

, Lo-Cut, Limiter + USB-Audio-Interface: 12 In / 2 Out , bis 48 kHz / 24 Bit

, bis 4 Sound-Pads für Jingles/Einspieler



2× Fame BM-7 – dynamische „Broadcast“-Mics als SM7B-Clone/Alternative

Wichtige Specs (kurz):

Dynamisch (Tauchspule), Niere , passiv

, passiv Frequenzbereich: 20 Hz – 20 kHz , Empfindlichkeit 1,41 mV/Pa

, Empfindlichkeit XLR 3-pol, inkl. Poppschutz, ca. 0,44 kg



2× XLR-Kabel – unscheinbar, aber wichtig

Wichtige Specs (kurz):

3 m, XLR 3-pol female → XLR 3-pol male, Knickschutz

Solides Standardkabel für Heim- und Studioeinsatz

2× MUSIC STORE Tischstativ – kompakt und stabil am Aufnahmetisch

Wichtige Specs (kurz):

Höhe: 185 mm , Material: Stahl

, Material: Gewinde: 3/8″, Fuß: Rundfuß

Verkabelung & Aufnahme-Workflow (ohne Technik-Zirkus)

Du steckst jedes BM-7 per XLR in einen der XLR-Inputs am P4next, stellst die Mikros auf die Tischstative und gibst jedem Sprecher einen eigenen Kopfhörerausgang. So ist Monitoring sofort sauber gelöst, und du musst weder umstecken noch über Lautsprecher abhören (was sonst Feedback-Risiko bedeutet).

Für den Pegel gilt: dynamische Broadcast-Mics wollen Nähe. Wenn du etwa eine Handbreit Abstand hältst und leicht „am Mikro vorbei“ sprichst, bleiben Plosive kontrollierter, während die Stimme trotzdem groß und präsent wirkt. Danach bringst du den Sound am PodTrak schnell nach vorn: TONE/COMP für Präsenz und kontrollierte Dynamik, Lo-Cut gegen Rumpeln und Limiter als Sicherheitsnetz. In schwierigeren Umgebungen kann die AI Noise Reduction helfen, ohne dass du sofort in die Nachbearbeitung musst.

Kostenrahmen: „Günstig“ heißt hier auch planbar

Mit den aktuell sichtbaren Preisen liegst du bei 349 €: PodTrak P4next 172 €, 2× BM-7 2× 75 €, 2× XLR-Kabel 2× 5 € und 2× Tischstativ 2× 15 € (Preise/Verfügbarkeit können sich ändern).

Podcast-Set für Einsteiger – Fazit

Dieses Budget-Setup ist deshalb so stark, weil es an den richtigen Stellen „Podcast-ready“ ist: dynamische Mikros für Kontrolle im Raum, Tischstative für schnelles, stabiles Setup, und ein Recorder/Interface, das Monitoring, Processing und Mehrspuraufnahme in einem Gerät vereint.



