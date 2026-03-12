Zoom PodTrak P4next Test: Mit einem Straßenpreis von 172 Euro (UVP 199 Euro) positioniert sich der kompakte Podcast-Recorder Zoom PodTrak P4next klar im ambitionierten Einsteiger- bis Semi-Pro-Segment. Für diesen Betrag verspricht das Gerät vier XLR-Mikrofoneingänge mit bis zu +70 dB Gain, interne Dynamikbearbeitung, AI-Noise-Reduction, Sound-Pads, vier getrennte Kopfhörerausgänge sowie die Funktion als 12-In/2-Out-USB-Audio-Interface.

Konzept und Einordnung: Werkzeug, nicht Spielzeug

Der PodTrak P4next ist kein kreatives Instrument und kein klangformendes High-End-Frontend. Er ist ein spezialisiertes Produktionswerkzeug für Sprachaufnahmen, Interviews, Podcasts und Remote-Formate. Seine Architektur ist klar auf Effizienz, Mobilität und Reduktion ausgelegt. Die Bauform (125,9 × 120 × 40 mm, rund 300 g) signalisiert bereits: Hier geht es um maximale Portabilität. Gleichzeitig ist das Gerät robust genug für Rucksack-Produktionen, Off-Site-Interviews oder schnelle Studio-Setups ohne großes Routing.

Zoom PodTrak P4next Test – Signalweg und technische Architektur

Vier XLR-Eingänge mit integrierten Mikrofonvorverstärkern bilden die Basis. Die Preamps liefern bis zu +70 dB Gain – ein wichtiger Punkt für dynamische Broadcast-Mikrofone mit geringem Output. In der Praxis bedeutet das: Auch gain-hungrige Sprecher-Mikrofone lassen sich ohne externen Inline-Booster ausreichend laut fahren.

Die Phantomspeisung (+48 V) ist schaltbar, sodass auch Kondensatormikrofone problemlos betrieben werden können. Der interne Signalweg arbeitet mit 48 kHz / 24 Bit und speichert als WAV auf microSDHC/microSDXC-Karten. Parallel sind ein Stereo-Mix und Einzelspuren möglich. Insgesamt lassen sich bis zu 11 Spuren gleichzeitig erfassen – inklusive USB-Return und Sound-Pads.

Klanglich ist der Grundcharakter neutral und funktional. Die Vorverstärker färben nicht hörbar, liefern aber auch keine besondere Tiefe oder Transientenzeichnung. Das ist keine Kritik, sondern eine realistische Einordnung: Der Fokus liegt auf sauberer Sprachabbildung, nicht auf klanglicher Signatur.

Interne Bearbeitung: TONE, COMP, Lo-Cut, Limiter

Der P4next integriert pro Kanal: TONE + COMP, Hochpassfilter, Limiter. Die Bearbeitung ist praxisorientiert, aber bewusst reduziert. Der Kompressor greift moderat ein, ohne komplexe Parametersteuerung. Das ist für Podcast-Workflows sinnvoll, weil Fehlbedienung nahezu ausgeschlossen wird. Für erfahrene Engineers wirkt die Eingriffstiefe naturgemäß limitiert. Der Limiter schützt vor Clipping bei dynamischen Sprechern. In kontrollierten Studioumgebungen würde man dennoch bevorzugt mit sauberem Gain-Staging arbeiten und im Nachgang gezielt komprimieren.

Interessant ist die integrierte AI Noise Reduction. Sie reduziert konstante Hintergrundgeräusche und Raumanteile hörbar. Allerdings arbeitet sie – wie alle Echtzeit-Denoiser – mit Eingriffen ins Signal. Bei stärkerer Aktivierung entstehen leichte Artefakte oder eine gewisse Sterilität im Hochtonbereich. Für schnelle Produktionen ist das hilfreich, für hochwertige Studio-Voice-Over würde ich sie nur zurückhaltend einsetzen.

Zoom PodTrak P4next Test – USB-Interface und Mix-Minus

Als USB-Interface stellt der P4next 12 Inputs und 2 Outputs bereit (USB 2.0 High Speed). Die Integration in gängige DAWs funktioniert stabil. Die Latenz ist für Sprachaufnahmen unkritisch. Die Mix-Minus-Funktion ist praxisrelevant für Remote-Interviews. Sie verhindert Echo-Schleifen bei zugeschalteten Gästen und ist sauber implementiert. Gerade bei hybriden Produktionsformaten spart das Zeit und Nerven. Der USB-Audio-Return erlaubt das Einspielen von Musik, Jingles oder Remote-Audio direkt in das System. Für Live-Podcast-Produktionen ist das ein durchdachtes Detail.

Smartphone-Integration und Sound-Pads

Kanal 4 lässt sich zwischen XLR und TRRS-Smartphone-Anschluss umschalten. Damit ist ein direktes Einbinden von Mobilgeräten möglich. Technisch funktioniert das stabil, klanglich ist man natürlich auf die Signalqualität der Gegenstelle angewiesen. Die vier Sound-Pads (A–D) unterstützen WAV-Dateien mit 44,1 oder 48 kHz. Sie sind schnell zugänglich und eignen sich für Intros, Trenner oder Werbeeinspieler. Die Pads sind funktional – keine Performance-Tools, sondern Produktionsabkürzungen. Ergänzend kann auch ein Bluetooth-Adapter (Zoom BTA-2, 55€) angeschlossen werden, der allerdings nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Zoom PodTrak P4next Test – Monitoring und Bedienbarkeit

Vier Kopfhörerausgänge mit separaten Lautstärkereglern sind ein klarer Pluspunkt. Jeder Sprecher bekommt seinen individuellen Pegel. In der Praxis bedeutet das: kein zusätzlicher Kopfhörerverstärker, keine Y-Splitter, kein Improvisieren. Die Bedienoberfläche ist logisch aufgebaut. Gain-Regler sind physisch zugänglich, das OLED-Display (128 × 64) liefert die wichtigsten Informationen. Die Menüführung ist übersichtlich, wenn auch nicht luxuriös. Wie leicht ist das Gerät zu kontrollieren? Für einfache Setups sehr leicht. Für komplexe Studioproduktionen mit detaillierter Dynamik- und Klangformung naturgemäß begrenzt. Die Reduktion ist hier Teil des Konzepts.

Mobilbetrieb und Energieversorgung

Der Betrieb erfolgt entweder über USB-C oder mit zwei AA-Batterien. Die Leistungsaufnahme ist gering (max. 5 W). Für Außeneinsätze, Event-Interviews oder Reportage-Situationen ist das ein echter Vorteil. Das Gerät bleibt dabei leise, ohne störende Lüftergeräusche. Mechanische Nebengeräusche sind minimal. Ergänzend lässt sich über den optionalen Bluetooth-Adapter ein Smartphone drahtlos einbinden. Für spontane Remote-Interviews oder Anrufe unterwegs ist das ein praktisches Detail, da kein zusätzliches Kabel-Setup notwendig ist. Die Integration erfolgt sauber in den Signalweg, inklusive Mix-Minus-Funktion, sodass Rückkopplungen vermieden werden.

Praxis im mobilen Podcast-Einsatz

Der eigentliche Lebensraum des PodTrak P4next ist nicht das klassische Tonstudio, sondern die mobile Podcast-Produktion. Genau hier entfaltet das Gerät seine konzeptionelle Stärke. Ob Interview im Co-Working-Space, Panel-Talk auf einem Event, Gespräch im Hotelzimmer oder spontane Aufnahme bei einem Kunden vor Ort – der Recorder ist darauf ausgelegt, mit minimalem Setup sofort arbeitsfähig zu sein.

Vier Mikrofone anschließen, Gain einpegeln, Kopfhörer verteilen – mehr Vorbereitung ist in der Regel nicht nötig. Die klar strukturierten Bedienelemente verhindern, dass man sich in Menüs verliert. Gerade unterwegs, wo Zeitdruck, Umgebungsgeräusche oder wechselnde Gesprächspartner hinzukommen, ist diese Reduktion ein echter Vorteil. Man arbeitet nicht gegen das Gerät, sondern mit ihm.

Die Möglichkeit, direkt auf microSD in 48 kHz / 24 Bit aufzunehmen, macht den Laptop überflüssig. Das reduziert Komplexität, Strombedarf und potenzielle Fehlerquellen. Kein Treiberproblem, kein abstürzendes Betriebssystem, keine Hintergrundprozesse. In mobilen Szenarien ist das mehr als Komfort – es ist Produktionssicherheit. Besonders bei einmaligen Interviews oder Live-Situationen ist diese Unabhängigkeit entscheidend.

Die vier separaten Kopfhörerausgänge mit eigenen Lautstärkereglern sind im mobilen Kontext ebenfalls zentral. Man benötigt keinen zusätzlichen Kopfhörerverstärker und keine Splitter-Lösungen. Jeder Gesprächspartner erhält seinen individuellen Monitoring-Pegel, ohne dass man improvisieren muss. Das sorgt für Ruhe am Tisch – ein oft unterschätzter Faktor bei Gesprächsformaten.

Auch hybride Setups sind praxisnah gelöst. Über den TRRS-Anschluss oder USB lassen sich Remote-Gäste integrieren, während die Mix-Minus-Funktion zuverlässig Echo-Schleifen verhindert. Für Podcasts mit zugeschalteten Interviewpartnern ist das im mobilen Umfeld ein klarer Effizienzgewinn. Ebenso lassen sich über die Sound-Pads Intros oder Jingles direkt einspielen, ohne zusätzliche Zuspieler-Hardware.

Klanglich liefert der P4next im mobilen Einsatz ein sehr solides, sendefähiges Sprachsignal. Die Preamps bieten ausreichend Gain auch für dynamische Mikrofone, was gerade bei Podcast-Setups üblich ist. Die interne Dynamikbearbeitung hilft, Pegelschwankungen bei lebhaften Gesprächspartnern im Rahmen zu halten. Die AI Noise Reduction kann in akustisch schwierigen Umgebungen – etwa Cafés oder offenen Büros – unterstützend wirken, sollte jedoch mit Maß eingesetzt werden, um Artefakte zu vermeiden.

Wichtig ist die Einordnung: Der PodTrak P4next ersetzt kein hochwertiges Studio-Frontend mit selektierten Preamps und ausgefeilter Outboard-Kette. Er ist vielmehr ein spezialisiertes, mobiles Produktionswerkzeug, das maximale Praxisnähe bietet. Für unterwegs zählt nicht absolute klangliche Perfektion, sondern Stabilität, Übersichtlichkeit und schnelle Einsatzbereitschaft. Genau in diesem Rahmen überzeugt der P4next.

Klanglich bleibt eine Bluetooth-Verbindung naturgemäß auf Sprachqualität ausgelegt und ersetzt keine kabelgebundene Lösung in anspruchsvollen Produktionen. Für mobile Podcasts, Reportage-Situationen oder schnelle Zuschaltungen ist sie jedoch eine komfortable Option, die den Aktionsradius deutlich erweitert.

Fazit: Zoom PodTrak P4next – Kompakter Podcast-Recorder Für 172 Euro bietet der Zoom PodTrak P4next eine erstaunlich vollständige Podcast-Produktionsumgebung. Die Kombination aus vier soliden Preamps, interner Bearbeitung, Mix-Minus, USB-Interface und autarkem Recording ist in dieser Preisklasse bemerkenswert. Klanglich bleibt das Gerät nüchtern und funktional – genau das, was es sein will. Es ist kein kreatives Klangwerkzeug und kein High-End-Frontend, sondern ein spezialisierter Produktionshelfer für Sprachformate. Wer maximale klangliche Kontrolle sucht, wird weiterhin auf modulare Studio-Setups setzen. Wer jedoch eine kompakte, stabile und workflow-orientierte Lösung für Podcasts, Interviews und Streaming benötigt, erhält mit dem P4next ein sehr solides Werkzeug mit klar kalkulierbaren Grenzen. Pro Vier kräftige Preamps mit bis zu +70 dB Gain

Durchdachte Podcast-Funktionen inklusive Mix-Minus

Vier getrennte Kopfhörerausgänge für sauberes Monitoring Contra Eingeschränkte Eingriffstiefe bei Dynamik- und Klangbearbeitung

AI Noise Reduction mit hörbaren Artefakten bei starker Nutzung Link zur Herstellerseite: Zoom Corp