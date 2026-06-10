Fête de la Musique – 21. Juni 2026

Am 21. Juni ist es wieder so weit. Wie zu jedem Sommeranfang wird die Fête de la Musique in weit über 1.000 Städten auf allen Kontinenten gefeiert. Was 1982 als einfaches Straßenfest in Paris begann, hat sich im Laufe der Zeit zum größten Musikfest der Welt entwickelt.

Fête de la Musique – der Spirit

Seit jeher prägen kostenlose Auftritte von Amateuren und Profis die Fête. Viele Performances finden unter freiem Himmel statt. Aber auch Pop-up-Locations in Restaurants, Spätis, Kirchen und Museen gehören unbedingt dazu. Dementsprechend sind viele Musiker mit mobilen Anlagen unterwegs. Die Musiker spielen ohne Gage, das Publikum muss nichts bezahlen. „Umsonst und draußen“ lautet das inoffizielle Motto.

Veranstaltungsorte in Deutschland

Rund 150 Städte aus allen Bundesländer beteiligen sich an dem Festival. In Großstädten sind die Events naturgemäß zahlreicher (Berlin zählt in diesem Jahr 687 angemeldete Veranstaltungen), aber auch kleinere Gemeinden (z. B. die Insel Pellworm) engagieren sich immer stärker. Von Jahr zu Jahr werden es mehr Orte.

Auf der Infoseite der Fête de la Musique könnt ihr die für euch am günstigsten gelegenen Orte heraussuchen. Ihr könnt aber auch kurzentschlossen in eine größere Stadt fahren und euch dort ins Getümmel stürzen.

Übersicht Veranstaltungsorte

Wer will/kann/darf mitmachen?

Mitmachen darf jeder. Allerdings sind die Fristen für dieses Jahr bereits im März oder April abgelaufen. Es ist daher vielleicht eine gute Idee, sich die Konzerte und Performances in der Gegend anzuschauen und dann zu entscheiden, ob man sich im kommenden Jahr bewirbt.

Sowohl die allgemeine Website der Fête de la Musique als auch die Websites involvierter Städte geben Tipps zur Teilnahme. Denn es geht nicht nur um eine Lizenz für die Stadt als Veranstaltungsort, sondern auch um rechtliche und praktische Fragen.

Vorbildlich ist beispielsweise der Webauftritt von Berlin – schließlich ist Berlin der größte Teilnehmer hierzulande. Es gibt ein Matchmaking-Tool, mit dem Musiker, Orte und Unterstützer zusammenfinden können. Darüber hinaus werden praxisnahe Hinweise zu den Themen GEMA, Promotion, Social Media und Rechtsfragen gegeben.

Fête de la Musique Berlin

Habt ihr schon einmal an der Fête de la Musique teilgenommen? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Wer möchte, kann gern etwas dazu in die Kommentare schreiben.

Website der Fête de la Musique

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