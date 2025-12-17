Behringer UB-1 Micro, analoger Mini-Synthesizer

Mit dem Behringer UB-1 MICRO kündigt Behringer einen superportablen, programmierbaren Analog-Synthesizer an, der klassische 80s-Texturen „anytime, anywhere“ verfügbar machen soll – egal ob unterwegs, auf dem Sofa oder als kleiner Ideengeber im Studio. Herzstück ist laut Hersteller ein Legendary 3396/3397 Analog-Chip-Design, wie man es aus Oberheim Matrix 6/1000 kennt, kombiniert mit Dual-DCO-Oszillatoren, Sub-/Noise-Generator und einem klassischen 4-Pol-VCF.
Die wichtigsten Features auf einen Blick
Behringer positioniert den UB-1 MICRO klar als „klein, aber voll programmierbar“ – mit Fokus auf direktem Zugriff und Alltagstauglichkeit:
- 2 DCOs plus Sub-Oszillator und Noise-Generator
- Klassischer 4-Pol-Filter (VCF)
- 16 anschlagdynamische Touch-Keys
- 32 Speicher-Presets, programmierbar via SynthTribe App
- Arpeggiator mit 3 Patterns und Hold-Funktion
- Separate Hüllkurven für VCF und VCA
- 2 LFOs zur Modulation von Filter und Oszillator-Tuning
- 6 Function-Buttons + OLED-Display für schnelles Parameter-Editing
- USB-C zur Stromversorgung (Smartphone/Powerbank/Computer)
- USB/MIDI umfassend, inkl. CC-Control aller Parameter sowie Bulk Load/Save
Was bedeutet das musikalisch?
Die Kombi aus Dual-DCO-Architektur, Sub/Noise und 4-Pol-Lowpass ist ein klassisches Rezept für druckvolle Basslines, prägnante Leads und perkussive Arp-Figuren. Interessant ist dabei vor allem der Ansatz, den Klangcharakter über das 3396/3397-Design in Richtung ikonischer 80s-Synthästhetik zu rücken – bei gleichzeitig modernem Workflow durch Presets, USB-MIDI und App-Programmierung.
Studio- und Unterwegs-Workflow: klein, aber integriert
Praktisch gedacht: USB-C-Power senkt die Hürde, den UB-1 MICRO wirklich „immer dabei“ zu haben. Zusammen mit der MIDI-over-USB-Anbindung und kompletter CC-Steuerbarkeit wird der Synth nicht nur zur Sketch-Maschine, sondern lässt sich auch sauber in DAW-Setups, Template-Projekte und Controller-Workflows einbinden. Behringer nennt außerdem explizit die Möglichkeit, für mehr Spielkomfort einen Behringer SWING MIDI-Controller anzuschließen.
Behringer UB-1 Micro Fazit:
Der UB-1 MICRO klingt nach einem konsequenten „Portable-Analog“-Konzept: klassische Synth-DNA (DCO + 4-Pol-Filter + Envelopes) trifft auf moderne Bedienung (OLED/Buttons), Speicherbarkeit und USB-C/USB-MIDI. Wer ein kompaktes Werkzeug für 80s-inspirierte Sounds, Skizzen und DAW-Integration sucht, sollte dieses Micro-Format im Blick behalten
Herstellerlink: Behringer | Home
