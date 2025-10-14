Neu: Behringer CZ-1 Mini, Phase Distortion Synthesizer

Behringer erweitert seine beliebte „Mini“-Serie um ein weiteres spannendes Gerät und bringt mit dem CZ-1 MINI eine moderne, ultrakompakte Neuauflage des legendären Casio CZ-Synthesizers. Der Neuzugang verspricht den charakteristischen Sound der Phase Distortion (PD) Synthese der 80er Jahre in einem kleinen Format.

Phase Distortion Klangerzeugung mit 8 klassischen Wellenformen .

Klangerzeugung mit . Authentische Reproduktion der CZ-1 Sound-Engine .

der . Unterstützt das originale Casio CZ Serien SysEx für erweiterte Kompatibilität.

für erweiterte Kompatibilität. 27 anschlagdynamische Tasten für hohe Spielbarkeit.

für hohe Spielbarkeit. Analoger 24 dB Tiefpassfilter .

. 16-Step-Sequenzer mit einfacher Programmierbarkeit.

mit einfacher Programmierbarkeit. Arpeggiator mit 3 Mustern (Patterns).

mit (Patterns). Studio-tauglicher Chorus-Effekt .

. Dedizierte Filter-Hüllkurve ( Filter Envelope ) und LFO zur kreativen Klangformung.

( ) und zur kreativen Klangformung. Hochauflösendes OLED-Display zur einfachen Parameterbearbeitung.

zur einfachen Parameterbearbeitung. USB Typ C ermöglicht die Stromversorgung über Smartphone, Powerbank oder Computer.

ermöglicht die Stromversorgung über Smartphone, Powerbank oder Computer. Sync-Eingang zur Synchronisation mit anderen Synthesizern oder Drum Machines.

zur Synchronisation mit anderen Synthesizern oder Drum Machines. Umfassende MIDI-Implementierung (einschließlich NRPN/CC-Steuerung aller Parameter und Bulk Load/Save).

Der Original-Kult: Casio CZ-Serie

Die originalen Casio CZ-Synthesizer, insbesondere Modelle wie der CZ-101 (der oft als Inspiration für das Mini-Format dient) und das Top-Modell CZ-1, waren Casios Antwort auf die damals dominierende FM-Synthese von Yamaha. Anstelle der subtraktiven oder FM-Synthese nutzten die Casio-Instrumente die einzigartige Phase Distortion (PD) Synthese. Dieses Verfahren verformt die Phase einer Sinuswelle, um komplexe, harmonisch reiche und oft „nasale“ Klänge zu erzeugen, die von glasklaren Digitalsounds bis hin zu überraschend warmen Pads reichten. Die CZ-Serie ist bis heute bei Musikern wegen ihres eigenständigen Klangcharakters und ihrer benutzerfreundlichen Programmierung beliebt.

