Test: Behringer Pro 800 Desktop-Synthesizer

Der Behringer Pro 800 ist ein achtstimmiger, analoger Desktop-Synthesizer, der als neuester Klon des legendären Sequential Prophet-600 konzipiert wurde. In einer Zeit, in der Vintage-Sounds wieder neu belebt werden, setzt Behringer mit diesem Modell auf eine Kombination aus bewährter Technologie und modernen Features. Er bietet nicht nur erweiterte Möglichkeiten in der Klangerzeugung, sondern auch ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis, was ihn sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Musiker ansprechend macht, die den klassischen 80er-Jahre-Sound suchen.

Ausstattungsmerkmale und Funktionen des Behringer Pro 800

Die Ausstattung des Pro 800 umfasst eine beeindruckende 8-stimmige Polyphonie, was zwei Stimmen mehr als das Original bedeutet. Dies eröffnet Musikern neue Dimensionen beim Spielen mehrstimmiger Harmonien und komplexer Klangstrukturen. Jeder Stimme stehen zwei Oszillatoren zur Verfügung, die verschiedene Wellenformen wie Sägezahn, Dreieck und Pulswelle (PWM) erzeugen. Die Fähigkeit, mit diesen Oszillatoren zu arbeiten, ermöglicht es den Nutzern, eine Vielzahl von Klängen von tiefen Bässen bis hin zu schimmernden Leads zu kreieren. Neu im Vergleich zum Prophet-600 ist der integrierte Rauschgenerator, der zusammen mit der Poly-Mod-Sektion, die komplexe Modulationen und FM ermöglicht, zusätzliche klangliche Möglichkeiten eröffnet.

Klangqualität und -vielfalt

Ein weiteres Merkmal ist der 24dB-Tiefpassfilter mit Keytracking und Resonanz. Dieser Filter lässt den Klang nicht nur dynamisch erklingen, sondern ermöglicht auch das Formen einzigartiger Texturen, die hinsichtlich ihrer Ausdruckskraft herausstechen. Hinzu kommen zwei ADSR-Hüllkurven, die sowohl für Filter als auch für den Amp zuständig sind und so eine präzise Kontrolle über den Klangverlauf erlauben. Der LFO mit sechs verschiedenen Wellenformen, darunter Sinus, Sägezahn, Random und Noise, erweitert die Modulationsoptionen erheblich. Der Pro 800 bietet außerdem einen Arpeggiator und polyphonen Sequencer, der Kreativität anregt und beeindruckende rhythmische Muster und Melodien erzeugt. Durch beeindruckende 400 Speicherplätze für Presets können Musiker ihre individuellen Klänge speichern und jederzeit abrufen, was die Flexibilität bei Live-Performances und im Studio deutlich erhöht.

Anschlussmöglichkeiten und Integration des Behringer Pro 800

In Bezug auf die Anschlüsse präsentiert sich der Pro 800 ebenfalls vielversprechend: Er verfügt über MIDI In/Out, USB-MIDI, zwei Line-Ausgänge (6,3 mm und 3,5 mm), CV-Eingänge sowie einen Kopfhörerausgang. Dies macht ihn einfach in verschiedene musicale Setups integrierbar, sowohl im Studio als auch auf der Bühne. Seine Eurorack-kompatible Bauweise und die Unterstützung von Aftertouch und Velocity machen ihn zu einem flexiblen Werkzeug für unterschiedliche Klangexperimente. Dies ist besonders vorteilhaft für Nutzer, die in einer modulares Synthesizer-Umgebung arbeiten, da ihm die Fähigkeit eingeräumt wird, als Teil eines größeren Systems zu fungieren.

Authentische Klangerzeugung

Der Pro 800 verspricht einen authentischen, obertonreichen und ausgewogenen Klang, der eine deutliche 80er-Jahre-Charakteristik aufweist und nostalgische Emotionen weckt. Besonders beim Klang von Pads, Strings, Bässen und typischen „Sequential Brass“-Sounds zeigt er sich überzeugend. Diese Klänge sind geprägt von einer gewisse Wärme und Tiefe, die für Synthesizer dieser Preisklasse oft unerreicht ist. Die Poly-Mod-Sektion und der Rauschgenerator erweitern die klanglichen Möglichkeiten und gehen über das hinaus, was das Original bot, sodass Musiker nicht nur nostalgische Klangfarben, sondern auch innovative Neue Kreationen erschaffen können.

Benutzerfreundlichkeit und Bedienung

Die Hüllkurven sind dank verschiedener „Envelope Shapes“, wie Fast/Slow und Linear/Exponential, flexibler und schneller als beim Prophet-600, was es ermöglicht, perkussive und dynamische Sounds zu kreieren. Dabei bleibt die Filterresonanz auch bei höheren Einstellungen durchsetzungsfähig. Die Bedienung des Pro 800 ist grundsätzlich intuitiv, gestaltet sich jedoch nicht durchweg reibungslos; Einiges könnte für Anfänger verwirrend sein. Die Struktur orientiert sich am Vorbild des Prophet-600, doch die Menüführung und die Haptik der Bedienelemente wurden kritisiert. Potis und Schieberegler wirken teilweise minderwertig, wobei die meisten Nutzer die Robustheit als ausreichend empfinden. Sicherlich gibt es hier Raum für Verbesserungen, doch die meisten Musizierenden sind in der Lage, sich schnell an die Charakteristiken und die Logik der Benutzeroberfläche.

Fazit: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Behringer Pro 800 ein gelungener und vielseitiger Analog-Synthesizer ist, der den zeitlosen Klang des Prophet-600 vielleicht nicht ganz erreicht, aber ihn im Ansatz überzeugend nachempfindet. Mit seinen acht Stimmen und modernen Funktionen wie Aftertouch, einer erweiterten Modulationspalette und der Integration des GliGli-Updates positioniert sich der Pro 800 hervorragend im Markt für analoge Synthesizer. Die Klangqualität ist beeindruckend; Benutzer können nostalgische, warm klingende Texturen erzeugen, die ideal für die Schaffung von eindrucksvollen Pads, druckvollen Bässen und fesselnden Leads sind. Die vielen Anschlussmöglichkeiten, inklusive MIDI und CV, ermöglichen eine einfache Integration in bestehende Setups und bieten Flexibilität für kreative Produktionen. Ein weiterer Pluspunkt ist das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis, das den Pro 800 zu einer attraktiven Wahl sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Musiker macht. Trotz kleinerer Mängel, wie der fehlenden integrierten Effekte oder der Verarbeitung der Bedienelemente, überwiegen die positiven Aspekte deutlich. Der Pro 800 ist somit nicht nur ein Synthesizer für Liebhaber klassischer Klänge, sondern auch ein inspirierendes Werkzeug für kreative Musikproduzenten, die neue Klangwelten erkunden möchten. Mit seinen vielseitigen Möglichkeiten und ansprechenden Klangfarben ist der Behringer Pro 800 eine lohnenswerte Investition, die sowohl im Studio als auch auf der Live-Bühne glänzen kann. Pro Vielfältige Klangmöglichkeiten

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Gute Integration in Setups Contra Fehlende integrierte Effekte

Eingeschränkte Haptik der Bedienelemente

Benutzerfreundlichkeit Link zur Herstellerseite: https://www.behringer.com