Behringer JT Mini Test: Portable Jupiter-Spirit

Mit dem JT Mini hat Behringer einen Analogsynthesizer im Portfolio, der sich unverkennbar an den Jupiter-Klassikern der 80er-Jahre orientiert, ohne deren komplexe Architektur vollständig abzubilden. Stattdessen verfolgt der Hersteller ein anderes Ziel: ein tragbares Instrument, das den charakteristischen Jupiter-Vibe in einer extrem reduzierten, modernen Form zugänglich macht. Für Sounddesigner, Produzenten und Synth-Nerds, die Ideen mobil skizzieren oder kompakte Setups bevorzugen, ist der JT Mini ein spannender Kandidat.
Analoge Architektur im Miniaturformat
Trotz der sehr kompakten Abmessungen (19,3 × 12,4 × 4,3 cm) arbeitet im JT Mini ein vollständig analoger Signalweg. Der Synthesizer bietet drei Stimmen, die paraphon genutzt werden können. Damit lassen sich Akkorde oder Unisono-Sounds erzeugen, wenngleich das Verhalten von Filter und Hüllkurven pro Stimme typisch paraphon bleibt.
Der Oszillator ist die zentrale Klangquelle und stellt vier Wellenformen bereit: Dreieck, Sägezahn, Rechteck und eine Pulswelle mit einstellbarer Pulsbreitenmodulation. Ein Fußlagenschalter erlaubt die Einstellung der Grundstimmung. Das Tiefpassfilter bietet eine Besonderheit, die in dieser Preisklasse selten ist: Der Filtertyp ist zwischen 12 dB und 24 dB Flankensteilheit umschaltbar. Dadurch lässt sich der Klangcharakter gezielt gestalten – von weichen, offenen Pads bis hin zu straffen, druckvollen Lead-Sounds.
Die ADSR-Hüllkurve wirkt sowohl auf das Filter als auch auf den VCA und erlaubt damit eine Vielzahl klassischer Synth-Sounds. Ergänzt wird das Ganze durch einen LFO mit vier Wellenformen (Sinus, Sägezahn, Rechteck, Zufall), der sich flexibel auf Pitch, Filter oder PWM routen lässt.
Touch-Keyboard, Arpeggiator und Motion-Sequencing
Das 27-tastige kapazitive Touch-Keyboard ist eine der auffälligsten Designentscheidungen des JT Mini. Es ist nicht anschlagsdynamisch und ersetzt klassische Tasten durch berührungsempfindliche Sensorflächen. Das ist nicht jedermanns Sache, eignet sich aber gut für schnelle Ideen unterwegs. Wer präziser spielen möchte, greift einfach zu einer externen MIDI-Tastatur.
Der integrierte Arpeggiator liefert vier bekannte Spielmodi (Up, Down, Up/Down, Random) und eignet sich hervorragend für klassische 80s-Arps, Bassläufe oder Texturen. Richtig interessant wird es jedoch beim 16-Schritt-Sequencer: Acht Pattern stehen zur Verfügung, und dank Motion Sequencing lassen sich Reglerbewegungen aufzeichnen. Das erweitert den Mini-Synth erheblich und eröffnet Möglichkeiten, die man eher von größeren Grooveboxen kennt. Filterfahrten, PWM-Änderungen oder LFO-Modulationen können so Teil des Pattern werden – ein kreativer Booster für Live-Situationen und spontane Sessions.
MIDI, USB & Integration im modernen Setup
Beim Thema Konnektivität überrascht der JT Mini positiv: MIDI-In, Sync In/Out, Kopfhörerausgang gehören zur Ausstattung. Über die USB-C-Buchse erfolgt sowohl die Stromversorgung als auch der Datenaustausch. Ein Netzteil wird nicht benötigt – die Stromversorgung über Rechner, Powerbank oder USB-Charger reicht aus. Batteriebetrieb ist leider nicht möglich.
Klangcharakter: Warm, druckvoll und erstaunlich erwachsen
Im Klang zeigt der JT Mini, dass Größe nicht alles ist. Der Oszillator klingt voll und präsent, die PWM bringt organische Bewegung ins Signal, und das Filter erzeugt – je nach Stellung – eine Mischung aus weicher Vintage-Ansprache und kantigen Resonanzspitzen. In der 24-dB-Einstellung bekommt der Sound eine charakteristische Durchsetzungskraft, die für Jupiter-Anleihen typisch ist.
Lead-Sounds, Basslinien, Arpeggios, Pads und sogar organisch schwebende Synth-Wolken lassen sich mühelos erstellen. Der Unisono-Modus liefert breitere, druckvollere Klänge, die sich gut in moderne elektronische Produktionen integrieren lassen. Grenzen setzt primär die dreistimmige Architektur – für komplexe Pads reicht das nicht, für klassische 80s-Hooklines und Sequenzen jedoch vollkommen.
Fazit: Ein inspirierender Mini-Synth für mobile Produzenten
Der Behringer JT Mini ist weit mehr als ein Gag für die Hosentasche. Trotz seiner Größe bietet er viel analoge Klangqualität, ein flexibles Filter, Motion-Sequencing und eine gute Integration in DAWs und Hardware-Setups. Er ist kein Ersatz für einen Jupiter-8 – das will er auch gar nicht sein. Stattdessen liefert er die Essenz des Jupiter-Sounds in einer Form, die man überallhin mitnehmen kann.
Für Nutzer, die einen kleinen, inspirierenden Analog-Synth suchen, der Ideen schnell einfängt und auch im Studio seinen Platz findet, ist der JT Mini eine der spannendsten Mini-Hardware-Erscheinungen der letzten Zeit.
Fazit: Behringer Crave
Der Behringer Crave ist ein durchdachter und inspirierender Analog-Synthesizer, der trotz seines günstigen Preises professionellen Sound liefert. Für Einsteiger in die modulare Welt ebenso wie für erfahrene Soundtüftler ist er eine Bereicherung – besonders dank des flexiblen Patchpanels und seines druckvollen CEM3340-Sounds. Wer einen Budget-freundlichen, aber ernstzunehmenden Analogsynth sucht, sollte den Crave unbedingt antesten.
Pro
- Authentischer Jupiter-8 Sound im Mini-Format
- 12/24 dB Filter mit überzeugender Klangcharakteristik
- Motion Sequence für lebendige Pattern
Contra
- Nur USB-Stromversorgung
- Mini-Touch-Keyboard nicht für präzises Spiel geeignet
Link zur Herstellerseite: Behringer
Mit dem JT Mini hat Behringer einen Analogsynthesizer im Portfolio, der sich unverkennbar an den [...]
Polychain bei Behringer Synthesizer: Du siehst in den Specs deiner Behringer‑Kisten ständig „16‑Voice Poly Chain“ [...]
Behringer Crave Test: Der Behringer Crave ist ein kompakter, vollanaloger Desktop-Synth, der sich als vielseitige [...]
Der Synthesizer-Soundtrack von Stranger Things gehört zu den markantesten Klangwelten der letzten Jahre. Kyle Dixon [...]
Mit dem Wasp Deluxe brachte Behringer einen der schrillsten Analogsynthesizer der 70er-Jahre als exaktes Desktop-Modul [...]
Alle Behringer-Synthesizer auf einen Blick: Übersicht – Vintage-Vorbilder, moderne Ableger & Mini/Micro-Serie Behringer hat in [...]
Test Behringer JT‑4000M Micro: Der Behringer JT‑4000M Micro möchte ein Kult‑Synthesizer‑Erlebnis im Miniaturformat bieten. Inspiriert vom 1997 [...]
Behringer BDS-3: Analog-Drum-Synth im Simmons-Stil offiziell gelistet Behringer führt mit dem BDS-3 einen analog arbeitenden [...]
Mit dem Behringer Model D bringt der Hersteller eine detailgetreue Hommage an einen der berühmtesten [...]
Behringer Phara-O Mini im Test: Mini-Synth mit großem Spaßfaktor Behringer Phara-O Mini Test: Wer einen [...]
Produktnews: Behringer UB-Xa MINI – Der legendäre Sound für unter 90 Euro! Der legendäre Sound [...]
Behringer erweitert seine beliebte „Mini“-Serie um ein weiteres spannendes Gerät und bringt mit dem CZ-1 [...]
Behringer Cat Test: Der Behringer Cat ist ein authentischer Nachbau des Octave The Cat (1976–1981), [...]
Synthesizer Behringer Pro VS Mini im Test: Wie viel Prophet VS steckt drin? Kurzfazit: Der [...]
Mit der LM Drum bringt Behringer eine Neuauflage einer Legende auf den Markt: der LinnDrum [...]
Behringer Micro und Mini im Überblick: Kompakte Synthesizer für Einsteiger und Fortgeschrittene Behringer steht seit [...]
Der Behringer Grind ist ein semi-modularer Desktop-Synthesizer, der durch seine hybride Architektur besticht. Er kombiniert [...]
Der „Confusion“-Sound von The Pump Panel: Acid-Bass Behringer TD-3 Der Track (Original New Order – [...]
Zurück in die goldene Ära: Der Korg Mono/Poly 1981 brachte Korg den Mono/Poly auf den [...]
Der Behringer Spice ist ein semi-modularer, polyrhythmischer Analogsynthesizer, der sich unverblümt am Moog Subharmonicon orientiert. [...]
🎛️ 10 kreative Sounds am Behringer UB-Xa – ein musikalisches Schritt-für-Schritt-Abenteuer Der Behringer UB-Xa ist [...]
Sounddesign-Tutorial für den Behringer Pro-800 Vintage Vibes mit moderner Power: So gestaltest du fette Analogsounds [...]
Behringer SKIES – Granular Synthesis für Eurorack Mit dem neuen SKIES präsentiert Behringer ein granulares [...]
Flach wie eine Flunder ist er, der Behringer EDGE Percussion-Synthesizer. Im stabilen pinken Stahlblechgehäuse mit [...]
Der Behringer Pro 800 ist ein achtstimmiger, analoger Desktop-Synthesizer, der als neuester Klon des legendären [...]
Der Lately-Bass ist einer der ikonischsten Bass-Sounds der 1990er Jahre. Bekannt aus Tracks von 2 [...]
Behringer RD-9 Test: Eine Ode an die Groove-Maschine Wenn wir an ikonische Drumcomputer denken, dann [...]
Behringer stellt 2-XM vor – eine Hommage an den Oberheim Two-Voice Synthesizer Mit dem 2-XM [...]
Beim Test des Behringer Wave erinnerte ich mich gleich an meinen Erstkontakt mit einem PPG [...]
Die Behringer DeepMind-Serie war von Anfang an ein Statement: ein vollwertiger analoger Poly-Synth mit digitalem [...]
Der Behringer RD-8 ist ein analoger Drumcomputer, der die legendären Klänge der Roland TR-808 in [...]
Heute wurde die Veröffentlichung des neuen analogen Synthesizers Behringer Phara-O Mini bekannt gegeben. Das Instrument [...]
Die Behringer LM Drum ist ein Clone der LinnDrum (verschiedene Versionen) und wurde von Behringer [...]
Behringer hat mit dem JT Mini einen neuen kompakten Analogsynthesizer vorgestellt, der sich klanglich an [...]
Lange mussten Fans auf diese Ankündigung warten: endlich wurden erste Videos des Behringer Wave veröffentlicht [...]
Große analoge Modular-Synthesizer der frühen 70er kompakt und bezahlbar machen, mit diesem Ziel tritt der [...]
Nach den Erfolgen Poly D und Monopoly kommt nun der Behringer MS-5 ebenfalls ein monophoner [...]
Würde man einen Keyboarder aus den frühen 80er Jahren mit einer Zeitmaschine in die Gegenwart [...]
Mit dem Behringer Spice wird die Serie der Desktop-Synthesizer, die aus Crave, Edge und Grind [...]
Preissturz bei der Behringer X32-Serie Wer zu Hause seine Synthesizer und Keyboard-Setups verkabeln und aufnehmen [...]
Der Behringer JT-4000M Micro ist derzeit der kleinster Synthesizer des Herstellers. Der ursprünglichen Version des [...]
Der Behringer K-2 MKII ist die neue Version des semi-modularen Analog-Synthesizers K-2, welcher als Nachbildung [...]
Obwohl der neue Behringer Proton dem schon etwas älteren Neutron sehr ähnlich sieht, schlägt er [...]
Eine neue Produktankündigung ist aktuell bei Behringer durchgesickert: Der Behringer 1273 Mikrofonvorverstärker/ Preamp ist ein [...]
Sobald Behringer ein neues Produkt auf den Markt bringt, lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Die [...]
Im modernen Zeitalter der Musikproduktion erleben wir eine Renaissance der klassischen Synthesizer. Ein Vertreter dieser [...]
Auch interessant:
Behringer JT Mini Test: Portable Jupiter-Spirit
Polychain bei Behringer‑Synthesizern: So machst du aus Mono echte Polyphonie
Behringer Crave im Test – Vollanaloger Desktop-Synth
How To Synth: Stranger Things Soundtrack mit Behringer-Synthesizern nachgebaut
Test: Behringer Wasp Deluxe – Monophoner Synth mit Biss
Behringer-Synthesizer: Kompletter Guide
Test: Behringer JT‑4000M Micro – Der JP‑8000 Synthesizer im Kleinformat
Behringer BDS-3 vorgestellt: Analog Drum Synth im Simmons-Look
Test: Behringer Model D – Analoger Synthesizer
Behringer Phara-O Mini im Test, analoger Synthesizer
Neu: Behringer UB-Xa MINI, analoger Synthesizer
Neu: Behringer CZ-1 Mini, Phase Distortion Synthesizer
Test: Behringer Cat – Analoger Synthesizer im kompakten Format
Behringer Pro VS Mini im Test: Vektorsynthese für alle
Test: Behringer LM Drum: Authentischer LinnDrum-Sound
Behringer Micro und Mini im Überblick
Test: Behringer Grind – Der ultimative Desktop-Synthesizer?
Soundtutorial: Acid-Bass Behringer TD-3 aus dem Film „Blade“ (1998)
Behringer Monopoly im Test – Vintage trifft Neuzeit
Test: Behringer Spice – Analogsynthesizer
Behringer UB-Xa Soundtutorial
Behringer Pro-800 Sounds
NEW: Behringer SKIES – Granular Audio für Eurorack
Test: Behringer EDGE – Percussion-Synthesizer
Test: Behringer Pro 800 Desktop-Synthesizer
Soundtutorial: Lately-Bass mit dem Behringer MS-1
Behringer RD-9 – Der Beat lebt weiter – Test
Behringer 2-XM – News
Test: Behringer Wave – Zeitreise mit Wellenbrecher
Deepmind X-Series – Facelift für Behringers ersten Synthesizer
Test: Behringer RD-8 – analoger Drumcomputer
Behringer Phara-O Mini – Synthesizernews
News: Behringer LM Drum – Sampling Drum Machine
Behringer JT Mini – News
News: Behringer Wave – Wavetable-Synthesizer
Behringer Model 15 – Analog Synthesizer im Test
Test: Behringer MS-5, analoger Synthesizer
Test: Behringer UB-Xa mit OS 2.0
News: Behringer Spice, semimodularer Synthesizer
Deal! Behringer X32-Serie: Preissturz!
News: Behringer JT-4000M Micro, polyphoner Synthesizer
News: Behringer K-2 MKII Synthesizer-Expander
News: Behringer Proton, semi-modularer Synthesizer
Behringer 1273 Dual Mic-Preamp/EQ
Behringer 369 – Stereo Kompressor/Limiter
Behringer Model 15 – Synthesizer
Mit dem JT Mini hat Behringer einen Analogsynthesizer im Portfolio, der sich unverkennbar an den [...]> WEITERLESEN
Polychain bei Behringer Synthesizer: Du siehst in den Specs deiner Behringer‑Kisten ständig „16‑Voice Poly Chain“ [...]> WEITERLESEN
Behringer Crave Test: Der Behringer Crave ist ein kompakter, vollanaloger Desktop-Synth, der sich als vielseitige [...]> WEITERLESEN
Der Synthesizer-Soundtrack von Stranger Things gehört zu den markantesten Klangwelten der letzten Jahre. Kyle Dixon [...]> WEITERLESEN
Mit dem Wasp Deluxe brachte Behringer einen der schrillsten Analogsynthesizer der 70er-Jahre als exaktes Desktop-Modul [...]> WEITERLESEN
Alle Behringer-Synthesizer auf einen Blick: Übersicht – Vintage-Vorbilder, moderne Ableger & Mini/Micro-Serie Behringer hat in [...]> WEITERLESEN
Test Behringer JT‑4000M Micro: Der Behringer JT‑4000M Micro möchte ein Kult‑Synthesizer‑Erlebnis im Miniaturformat bieten. Inspiriert vom 1997 [...]> WEITERLESEN
Behringer BDS-3: Analog-Drum-Synth im Simmons-Stil offiziell gelistet Behringer führt mit dem BDS-3 einen analog arbeitenden [...]> WEITERLESEN
Mit dem Behringer Model D bringt der Hersteller eine detailgetreue Hommage an einen der berühmtesten [...]> WEITERLESEN
Behringer Phara-O Mini im Test: Mini-Synth mit großem Spaßfaktor Behringer Phara-O Mini Test: Wer einen [...]> WEITERLESEN
Produktnews: Behringer UB-Xa MINI – Der legendäre Sound für unter 90 Euro! Der legendäre Sound [...]> WEITERLESEN
Behringer erweitert seine beliebte „Mini“-Serie um ein weiteres spannendes Gerät und bringt mit dem CZ-1 [...]> WEITERLESEN
Behringer Cat Test: Der Behringer Cat ist ein authentischer Nachbau des Octave The Cat (1976–1981), [...]> WEITERLESEN
Synthesizer Behringer Pro VS Mini im Test: Wie viel Prophet VS steckt drin? Kurzfazit: Der [...]> WEITERLESEN
Mit der LM Drum bringt Behringer eine Neuauflage einer Legende auf den Markt: der LinnDrum [...]> WEITERLESEN
Behringer Micro und Mini im Überblick: Kompakte Synthesizer für Einsteiger und Fortgeschrittene Behringer steht seit [...]> WEITERLESEN
Der Behringer Grind ist ein semi-modularer Desktop-Synthesizer, der durch seine hybride Architektur besticht. Er kombiniert [...]> WEITERLESEN
Der „Confusion“-Sound von The Pump Panel: Acid-Bass Behringer TD-3 Der Track (Original New Order – [...]> WEITERLESEN
Zurück in die goldene Ära: Der Korg Mono/Poly 1981 brachte Korg den Mono/Poly auf den [...]> WEITERLESEN
Der Behringer Spice ist ein semi-modularer, polyrhythmischer Analogsynthesizer, der sich unverblümt am Moog Subharmonicon orientiert. [...]> WEITERLESEN
🎛️ 10 kreative Sounds am Behringer UB-Xa – ein musikalisches Schritt-für-Schritt-Abenteuer Der Behringer UB-Xa ist [...]> WEITERLESEN
Sounddesign-Tutorial für den Behringer Pro-800 Vintage Vibes mit moderner Power: So gestaltest du fette Analogsounds [...]> WEITERLESEN
Behringer SKIES – Granular Synthesis für Eurorack Mit dem neuen SKIES präsentiert Behringer ein granulares [...]> WEITERLESEN
Flach wie eine Flunder ist er, der Behringer EDGE Percussion-Synthesizer. Im stabilen pinken Stahlblechgehäuse mit [...]> WEITERLESEN
Der Behringer Pro 800 ist ein achtstimmiger, analoger Desktop-Synthesizer, der als neuester Klon des legendären [...]> WEITERLESEN
Der Lately-Bass ist einer der ikonischsten Bass-Sounds der 1990er Jahre. Bekannt aus Tracks von 2 [...]> WEITERLESEN
Behringer RD-9 Test: Eine Ode an die Groove-Maschine Wenn wir an ikonische Drumcomputer denken, dann [...]> WEITERLESEN
Behringer stellt 2-XM vor – eine Hommage an den Oberheim Two-Voice Synthesizer Mit dem 2-XM [...]> WEITERLESEN
Beim Test des Behringer Wave erinnerte ich mich gleich an meinen Erstkontakt mit einem PPG [...]> WEITERLESEN
Die Behringer DeepMind-Serie war von Anfang an ein Statement: ein vollwertiger analoger Poly-Synth mit digitalem [...]> WEITERLESEN
Der Behringer RD-8 ist ein analoger Drumcomputer, der die legendären Klänge der Roland TR-808 in [...]> WEITERLESEN
Heute wurde die Veröffentlichung des neuen analogen Synthesizers Behringer Phara-O Mini bekannt gegeben. Das Instrument [...]> WEITERLESEN
Die Behringer LM Drum ist ein Clone der LinnDrum (verschiedene Versionen) und wurde von Behringer [...]> WEITERLESEN
Behringer hat mit dem JT Mini einen neuen kompakten Analogsynthesizer vorgestellt, der sich klanglich an [...]> WEITERLESEN
Lange mussten Fans auf diese Ankündigung warten: endlich wurden erste Videos des Behringer Wave veröffentlicht [...]> WEITERLESEN
Große analoge Modular-Synthesizer der frühen 70er kompakt und bezahlbar machen, mit diesem Ziel tritt der [...]> WEITERLESEN
Nach den Erfolgen Poly D und Monopoly kommt nun der Behringer MS-5 ebenfalls ein monophoner [...]> WEITERLESEN
Würde man einen Keyboarder aus den frühen 80er Jahren mit einer Zeitmaschine in die Gegenwart [...]> WEITERLESEN
Mit dem Behringer Spice wird die Serie der Desktop-Synthesizer, die aus Crave, Edge und Grind [...]> WEITERLESEN
Preissturz bei der Behringer X32-Serie Wer zu Hause seine Synthesizer und Keyboard-Setups verkabeln und aufnehmen [...]> WEITERLESEN
Der Behringer JT-4000M Micro ist derzeit der kleinster Synthesizer des Herstellers. Der ursprünglichen Version des [...]> WEITERLESEN
Der Behringer K-2 MKII ist die neue Version des semi-modularen Analog-Synthesizers K-2, welcher als Nachbildung [...]> WEITERLESEN
Obwohl der neue Behringer Proton dem schon etwas älteren Neutron sehr ähnlich sieht, schlägt er [...]> WEITERLESEN
Eine neue Produktankündigung ist aktuell bei Behringer durchgesickert: Der Behringer 1273 Mikrofonvorverstärker/ Preamp ist ein [...]> WEITERLESEN
Sobald Behringer ein neues Produkt auf den Markt bringt, lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Die [...]> WEITERLESEN
Im modernen Zeitalter der Musikproduktion erleben wir eine Renaissance der klassischen Synthesizer. Ein Vertreter dieser [...]> WEITERLESEN
Unsere neuesten Beiträge
Behringer JT Mini Test: Portable Jupiter-Spirit
Mit dem JT Mini hat Behringer einen Analogsynthesizer im Portfolio, der sich unverkennbar an den [...]> WEITERLESEN
Test: IK Multimedia ReSing – KI-Vocal-Modelling der nächsten Generation
Mit ReSing präsentiert IK Multimedia ein Vocal-Modelling-Tool, das klangliche Eigenschaften und Ausdruck einer Stimme mithilfe [...]> WEITERLESEN
Syntheseformen #4 – Granular-Synthese
Granular-Synthese verstehen: Klangwolken für modernes Sounddesign Granular-Synthese ist so etwas wie das akustische Makro-Objektiv in [...]> WEITERLESEN