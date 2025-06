NEW: Behringer SKIES – Granular Audio für Eurorack

Veröffentlicht am

🌫️ Behringer SKIES – Granular Synthesis für Eurorack

Mit dem neuen SKIES präsentiert Behringer ein granulares Synthese-Modul für Eurorack, das ambitionierten Klangforschern völlig neue Türen öffnet. Ob dichter Ambient-Teppich, glitchige Texturen oder experimentelle Rhythmen – SKIES ist dein Zugang zu einer völlig neuen Welt der Klanggestaltung.

🎛️ Intuitiv, kraftvoll, grenzenlos

Granulare Synthese basiert auf dem Zerschneiden von Audio in kleinste Partikel – sogenannte Grains. Diese lassen sich schichten, dehnen, pitchen, rückwärts abspielen oder verdichten und ermöglichen so faszinierende Klangtransformationen. Mit SKIES kannst du dieses Konzept bis an seine kreativen Grenzen ausloten.

Die wichtigsten Parameter im Ăśberblick:

Position, Size, Pitch, Density, Texture – präzise Kontrolle über das Verhalten deiner Grains

Blend-Control – regelt Stereo-Spread, Feedback und Reverb für alles von subtiler Weite bis hin zu raumfüllenden Klanglandschaften

Freeze-Funktion – friert einen Moment ein und verwandelt ihn in Drones, Loops oder ambient Pads

Dank umfassender CV-Eingänge ist SKIES prädestiniert für modulare Setups – ideal für dynamische Modulationen und ausdrucksstarkes Spiel.

🌌 Sounddesign mit Behringer SKIES neu gedacht

Ob du cinematische Klangräume, digitale Störgeräusche oder funkelnde Obertöne erzeugen willst – SKIES bietet dir Werkzeuge für jedes kreative Abenteuer. Feldaufnahmen lassen sich in immersive Klangwelten verwandeln, simple Soundquellen mutieren zu komplexen Texturen.

🎚️Behringer SKIES – FĂĽr Musiker und Sounddesigner

Mit SKIES in deinem Eurorack wächst deine Klangpalette exponentiell. Das Modul eignet sich perfekt für:

Ambient-Kompositionen

experimentelle Elektronik

Filmmusik

rhythmische Textur-Elemente

kreative Studioeffekte

Eine UVP steht noch nicht fest.

Herstellerlink: www.behringer.com