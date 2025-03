Deepmind X-Series – Facelift für Behringers ersten Synthesizer

Veröffentlicht am

Die Behringer DeepMind-Serie war von Anfang an ein Statement: ein vollwertiger analoger Poly-Synth mit digitalem Komfort – und das zu einem Preis, der selbst Einsteiger nicht abschreckt. Jetzt bekommt der beliebte Synthesizer ein Facelift – und zwar als Teil der neuen Behringer X-Serie.

Mit der Umbenennung in DeepMind X geht Behringer den nächsten logischen Schritt: Die bewährte Technik bleibt, doch das äußere Erscheinungsbild und einige Features wurden gezielt modernisiert. Was sofort auffällt: Das Design wirkt cleaner, eleganter und professioneller – ganz im Stil aktueller Behringer-Produkte. Schwarzes Finish, kontrastreiche Bedienelemente und ein überarbeitetes Display sorgen für einen aufgeräumteren Look und bessere Ablesbarkeit auf dunklen Bühnen oder im Studio.

Doch nicht nur optisch hat sich etwas getan: Auch die Firmware wurde auf den neuesten Stand gebracht, inklusive Performance-Verbesserungen und Bugfixes. Die neue DeepMind X-Serie profitiert zudem von einer besseren Integration in die Behringer-Welt, etwa durch eine überarbeitete Editor-Software und erweiterte Kompatibilität mit zukünftigen Updates und Controllern der X-Serie.

Klanglich bleibt der DeepMind, was er ist – ein mächtiger 12-stimmiger analoger Synthesizer mit digital gesteuertem Herzstück. Mit zwei Oszillatoren pro Stimme, resonanzfähigen Filtern, Rauschgenerator, Mod-Matrix, drei Hüllkurven und zwei LFOs bietet der DeepMind X alles, was das Sounddesigner-Herz begehrt. Hinzu kommt die hochwertige Effektsektion mit Algorithmen von TC Electronic und Klark Teknik – darunter Reverbs, Delays, Chorus, Flanger und mehr, direkt onboard.

Für viele bleibt die DeepMind-Serie einer der besten polyphonen Synths in seiner Preisklasse – und mit dem Schritt zur X-Serie zeigt Behringer, dass sie das Potenzial dieser Plattform noch lange nicht ausgeschöpft haben.

Herstellerlink: Behringer | Series | Deepmind X Series