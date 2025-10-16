Neu: Behringer UB-Xa MINI, analoger Synthesizer

Produktnews: Behringer UB-Xa MINI – Der legendäre Sound für unter 100 US-Dollar!
Der legendäre Sound für die Hosentasche: Behringer kündigt den UB-Xa MINI für unschlagbare 99 US-Dollar an!
Musiker aufgepasst: Nachdem Behringer vor einigen Monaten mit dem UB-Xa – einer opulenten, 16-stimmigen Reinkarnation des Oberheim OB-Xa – die Herzen aller Analog-Fans höherschlagen ließ, folgt nun die Überraschung für alle Budget- und Portable-Enthusiasten: der UB-Xa MINI.
Der neue Mini-Synth schrumpft den ikonischen Look und den charakteristischen Sound des großen Bruders in ein ultra-kompaktes Format, das perfekt auf jeden Schreibtisch oder in den Rucksack passt.
Analog-Sound im Micro-Format
Der UB-Xa MINI ist Teil von Behringers beliebter Reihe kompakter Synthesizer und bringt die klangliche DNA des legendären OB-Xa in einem erschwinglichen Paket auf den Markt.
Während der große UB-Xa mit seinen 61 halbgewichteten Tasten und 16 Stimmen ein ausgewachsenes Studio-Flaggschiff ist, konzentriert sich der MINI auf das Wesentliche: den puren, analogen Sound.
Die wichtigsten Fakten zum UB-Xa MINI:
- Portable analog polyphonic and programmable synthesizer
- Authentic reproduction of OB-Xa VCO and VCF circuitry from the ‘80s
- Pure analog signal path based on authentic VCO, VCF, and VCA designs
- 27 touch-sensitive keys for great playability
- 3 separate VCOs with saw and square waveforms
- Multi-mode ring modulator on square waves for metallic sound effects
- 16-step motion sequencer with 10 memory slots and recording of knob movements
- Extensive play modes featuring poly, unison, octaves, fifths, ring unison, and ring poly
- LFO with 3 waveforms and sync for pitch, filter cutoff, and pulse width modulation
- Selectable dual-slope 12/24 dB analog low-pass filter with adjustable resonance
Herstellerinformationen: https://www.behringer.com/
