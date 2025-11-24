Test: Behringer Wasp Deluxe – Monophoner Synth mit Biss

Mit dem Wasp Deluxe brachte Behringer einen der schrillsten Analogsynthesizer der 70er-Jahre als exaktes Desktop-Modul zurück. Das Original, entworfen von Chris Huggett bei Electronic Dream Plant (EDP), war ein Enfant terrible unter den Synths der ersten Generation: preiswert gebaut, eigenwillig im Look – und klanglich so dreckig wie unverwechselbar. Behringer bleibt diesem Charakter nicht nur treu, sondern gönnt seiner Neuauflage sinnvolle Verbesserungen.
Design, Verarbeitung & Anschlussvielfalt
Das gelb-schwarze Retro-Branding ist eine unverkennbare Hommage ans Vorbild, wirkt in der Neuinterpretation aber weniger verspielt und deutlich robuster. Die Folientastatur wurde ausgelassen, stattdessen setzt Behringer auf 29 stabile Drehregler und Taster, die sich angenehm präzise bedienen lassen – kein Vergleich mehr mit dem klapperigen Bedienteil des Originals. Das Desktop-Gehäuse misst 37,4 x 13,6 x 9 cm und wiegt etwa 1,7 kg, wodurch es auch im Eurorack modular eingesetzt werden kann.
Anschlüsse gibt es reichlich: MIDI In/Thru, USB-MIDI, getrennte Ausgänge für beide Oszillatoren, Headphone Out, Main Out (3,5 mm und 6,3 mm Klinke), einen Audioeingang für externe Signale und natürlich Stromversorgung via externem Netzteil. Die Polychain-Funktion ermöglicht es, mehrere WASP Deluxe Synths zu einem polyphonen Setup zu koppeln – ein modernes Feature, das im Arbeitsalltag überzeugt.
Oszillatoren, Filter & Modulation
Klanglich bleibt Behringer sehr nah am Original: Die Klangerzeugung basiert auf zwei digitalen Oszillatoren mit Sägezahn, Rechteck und der Enhanced-Wellenform (eine Art PWM). Ihre Frequenzen und Pulsbreiten lassen sich individuell einstellen, ergänzt durch einen Rauschgenerator für Noise-Effekte sowie den externen Audioeingang für kreative Fremdsignale.
Das analoge Multimode-Filter ist einer der markantesten Bausteine: Hier kann zwischen Lowpass, Bandpass, Highpass und Notch gewählt werden. Die Filterresonanz ist kein bisschen zurückhaltend – bei hohen Einstellungen kippt das Signal ins Schmatzende oder gar Zerreissende, der Sound wird roh und „biestig“, geradezu aggressiv. Diese Klangfärbung unterscheidet den Wasp Deluxe von klassischen Moog- oder Roland-Synths deutlich und ist ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal.
Ein LFO bietet sechs Wellenformen, darunter auch Noise und Random, zur Modulation von Pitch oder Filter-Cutoff. Die Modulationstiefe lässt sich von subtil schimmernden FM-Sounds bis hin zu schrägen Pitch-Glitches regeln. Zwei Hüllkurven (ADSR für das Filter, AD mit Delay für Verstärker) ermöglichen separate Steuerung von Klang- und Lautstärkeverlauf. Beide besitzen Loop-Modi – für alles von perkussiven Sounds bis zu schwebenden Flächen.
Sounddesign, Praxis & Stilvielfalt
Wie klingt er nun? Der Wasp Deluxe besitzt einen eigentlich schmutzigen, rotzig-fiependen Grundcharakter, der mit wenigen Moves von synthpop-tauglichen Leads zu massiven Drone-Kaskaden oder noisigen Sequenzen wechseln kann. Die beiden Oszillatoren lassen sich gegeneinander verstimmen, für einen angenehm instabilen Vintage-Vibe. Besonders das Filter trägt dabei zur klanglichen Einzigartigkeit bei: Es kann sowohl Sägen als auch kreischen und gibt dem Sound den typischen, „giftigen“ Wespensound – darum der Name.
Der Synth bewährt sich besonders mit knackigen Basslines, chaotischen FX-Sounds, schnellen Flutter-Leads, Chiptune-Arpeggios und schrägen Modulationseffekten, für die er in der Electro-, Techno- und Industrial-Szene beliebt ist. Fliegen kann der Wasp aber auch „brav“: warme Subbässe und softes Filter-Fading für Ambient oder klassische Electronica sind problemlos möglich, solange man mit der Eigenwilligkeit des Geräts richtig umgeht. Für akkurate Flächen oder fette Pads taugt die Monophonie logischerweise weniger, und auch ein Arpeggiator oder Sequencer fehlt.
Bedienung, Workflow & Live-Tauglichkeit
Die Oberfläche – eng, aber durchdacht – erlaubt einen direkten Zugriff auf alle Parameter. Jede Modulation und jede Klangformung lässt sich „blind“ anfassen, was ein spontanes, experimentierfreudiges Arbeiten erlaubt. Das Routing externer Signale durch das aggressive Filter ist inspirierend, die Polychain-Funktion praktisch fürs Layern von Sounds. Einziger leichter Wermutstropfen: Presets oder digitale Speicherplätze gibt es keine, was in komplexen Livesets zu Nachteilen führen kann.
Szene-Feedback & Vergleich zum Original
Viele Nutzer loben die Vielzahl an Klangmöglichkeiten, die kompakten Maße und robuste Bauweise. Echte Vintage-Fans bestätigen dem Behringer Wasp Deluxe einen extrem authentischen Sound mit charaktervollem Filter. Im Vergleich zu anderen Behringer-Clones wie Model D, K-2 oder Neutron steht der Wasp Deluxe etwas abseits vom Massengeschmack: Weniger „fett“ oder voll, aber eigenwillig und präsent – und dabei günstiger als jegliches Originalgerät, das heutzutage selten und teuer gehandelt wird.
In Foren und Testportalen wird der Synth vor allem für experimentierfreudige Musiker empfohlen, die ihren Mix um eine scharfe, unangepasste Note bereichern möchten. Profis schätzen die Soundvielfalt und Modulationsoptionen, für Studioneulinge könnten die speziellen Eigenheiten aber anfangs gewöhnungsbedürftig sein.
Fazit: Behringer Wasp Deluxe
Der Behringer Wasp Deluxe ist ein echtes Statement für experimentierfreudige Soundtüftler: Kein Synth für glatte Flächen, sondern für rauhe Vintage-Leads, ungezähmte Sequenzen und Soundeffekte mit Eigensinn. Wer auf „fette“ Analogsounds à la Moog hofft, wird vielleicht enttäuscht sein – sucht man eine klangliche Bereicherung abseits der Norm und zum kleinen Preis, ist die moderne Wespe der perfekte Einstieg in die Welt der Charakter-Synthesizer.
Pro
- Charaktervoller, durchsetzungsstarker Klang
- Multimode-Filter + loopfähige Envs = viel Modulations-Potential
- Polychain, Audio-In, USB-MIDI – moderne Einbindung
Contra
- Monophon, ohne Arp/Sequencer
- Spezieller, teils aggressiver Klang – nicht jedermanns Sache
- Bedienung teils schwierig
Link zur Herstellerseite: Behringer
Auch interessant:
Test: Behringer Wasp Deluxe – Monophoner Synth mit Biss
Mit dem Wasp Deluxe brachte Behringer einen der schrillsten Analogsynthesizer der 70er-Jahre als exaktes Desktop-Modul [...]> WEITERLESEN
Behringer-Synthesizer: Kompletter Guide
Alle Behringer-Synthesizer auf einen Blick: Übersicht – Vintage-Vorbilder, moderne Ableger & Mini/Micro-Serie Behringer hat in [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer JT‑4000M Micro – Der JP‑8000 Synthesizer im Kleinformat
Test Behringer JT‑4000M Micro: Der Behringer JT‑4000M Micro möchte ein Kult‑Synthesizer‑Erlebnis im Miniaturformat bieten. Inspiriert vom 1997 [...]> WEITERLESEN
Behringer BSD-3 vorgestellt: Analog Drum Synth im Simmons-Look
Behringer BSD-3: Analog-Drum-Synth im Simmons-Stil offiziell gelistet Behringer führt mit dem BSD-3 einen analog arbeitenden [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer Model D – Analoger Synthesizer
Mit dem Behringer Model D bringt der Hersteller eine detailgetreue Hommage an einen der berühmtesten [...]> WEITERLESEN
Behringer Phara-O Mini im Test, analoger Synthesizer
Behringer Phara-O Mini im Test: Mini-Synth mit großem Spaßfaktor Behringer Phara-O Mini Test: Wer einen [...]> WEITERLESEN
Neu: Behringer UB-Xa MINI, analoger Synthesizer
Produktnews: Behringer UB-Xa MINI – Der legendäre Sound für unter 90 Euro! Der legendäre Sound [...]> WEITERLESEN
Neu: Behringer CZ-1 Mini, Phase Distortion Synthesizer
Behringer erweitert seine beliebte „Mini“-Serie um ein weiteres spannendes Gerät und bringt mit dem CZ-1 [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer Cat – Analoger Synthesizer im kompakten Format
Behringer Cat Test: Der Behringer Cat ist ein authentischer Nachbau des Octave The Cat (1976–1981), [...]> WEITERLESEN
Behringer Pro VS Mini im Test: Vektorsynthese für alle
Synthesizer Behringer Pro VS Mini im Test: Wie viel Prophet VS steckt drin? Kurzfazit: Der [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer LM Drum: Authentischer LinnDrum-Sound
Mit der LM Drum bringt Behringer eine Neuauflage einer Legende auf den Markt: der LinnDrum [...]> WEITERLESEN
Behringer Micro und Mini im Überblick
Behringer Micro und Mini im Überblick: Kompakte Synthesizer für Einsteiger und Fortgeschrittene Behringer steht seit [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer Grind – Der ultimative Desktop-Synthesizer?
Der Behringer Grind ist ein semi-modularer Desktop-Synthesizer, der durch seine hybride Architektur besticht. Er kombiniert [...]> WEITERLESEN
Soundtutorial: Acid-Bass Behringer TD-3 aus dem Film „Blade“ (1998)
Der „Confusion“-Sound von The Pump Panel: Acid-Bass Behringer TD-3 Der Track (Original New Order – [...]> WEITERLESEN
Behringer Monopoly im Test – Vintage trifft Neuzeit
Zurück in die goldene Ära: Der Korg Mono/Poly 1981 brachte Korg den Mono/Poly auf den [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer Spice – Analogsynthesizer
Der Behringer Spice ist ein semi-modularer, polyrhythmischer Analogsynthesizer, der sich unverblümt am Moog Subharmonicon orientiert. [...]> WEITERLESEN
Behringer UB-Xa Soundtutorial
🎛️ 10 kreative Sounds am Behringer UB-Xa – ein musikalisches Schritt-für-Schritt-Abenteuer Der Behringer UB-Xa ist [...]> WEITERLESEN
Behringer Pro-800 Sounds
Sounddesign-Tutorial für den Behringer Pro-800 Vintage Vibes mit moderner Power: So gestaltest du fette Analogsounds [...]> WEITERLESEN
NEW: Behringer SKIES – Granular Audio für Eurorack
🌫️ Behringer SKIES – Granular Synthesis für Eurorack Mit dem neuen SKIES präsentiert Behringer ein [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer EDGE – Percussion-Synthesizer
Flach wie eine Flunder ist er, der Behringer EDGE Percussion-Synthesizer. Im stabilen pinken Stahlblechgehäuse mit [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer Pro 800 Desktop-Synthesizer
Der Behringer Pro 800 ist ein achtstimmiger, analoger Desktop-Synthesizer, der als neuester Klon des legendären [...]> WEITERLESEN
Soundtutorial: Lately-Bass mit dem Behringer MS-1
Der Lately-Bass ist einer der ikonischsten Bass-Sounds der 1990er Jahre. Bekannt aus Tracks von 2 [...]> WEITERLESEN
Behringer RD-9 – Der Beat lebt weiter – Test
Behringer RD-9 Test: Eine Ode an die Groove-Maschine Wenn wir an ikonische Drumcomputer denken, dann [...]> WEITERLESEN
Behringer 2-XM – News
Behringer stellt 2-XM vor – eine Hommage an den Oberheim Two-Voice Synthesizer Mit dem 2-XM [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer Wave – Zeitreise mit Wellenbrecher
Beim Test des Behringer Wave erinnerte ich mich gleich an meinen Erstkontakt mit einem PPG [...]> WEITERLESEN
Deepmind X-Series – Facelift für Behringers ersten Synthesizer
Die Behringer DeepMind-Serie war von Anfang an ein Statement: ein vollwertiger analoger Poly-Synth mit digitalem [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer RD-8 – analoger Drumcomputer
Der Behringer RD-8 ist ein analoger Drumcomputer, der die legendären Klänge der Roland TR-808 in [...]> WEITERLESEN
Behringer Phara-O Mini – Synthesizernews
Heute wurde die Veröffentlichung des neuen analogen Synthesizers Behringer Phara-O Mini bekannt gegeben. Das Instrument [...]> WEITERLESEN
News: Behringer LM Drum – Sampling Drum Machine
Die Behringer LM Drum ist ein Clone der LinnDrum (verschiedene Versionen) und wurde von Behringer [...]> WEITERLESEN
Behringer JT Mini – News
Behringer hat mit dem JT Mini einen neuen kompakten Analogsynthesizer vorgestellt, der sich klanglich an [...]> WEITERLESEN
News: Behringer Wave – Wavetable-Synthesizer
Lange mussten Fans auf diese Ankündigung warten: endlich wurden erste Videos des Behringer Wave veröffentlicht [...]> WEITERLESEN
Behringer Model 15 – Analog Synthesizer im Test
Große analoge Modular-Synthesizer der frühen 70er kompakt und bezahlbar machen, mit diesem Ziel tritt der [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer MS-5, analoger Synthesizer
Nach den Erfolgen Poly D und Monopoly kommt nun der Behringer MS-5 ebenfalls ein monophoner [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer UB-Xa mit OS 2.0
Würde man einen Keyboarder aus den frühen 80er Jahren mit einer Zeitmaschine in die Gegenwart [...]> WEITERLESEN
News: Behringer Spice, semimodularer Synthesizer
Mit dem Behringer Spice wird die Serie der Desktop-Synthesizer, die aus Crave, Edge und Grind [...]> WEITERLESEN
Deal! Behringer X32-Serie: Preissturz!
Preissturz bei der Behringer X32-Serie Wer zu Hause seine Synthesizer und Keyboard-Setups verkabeln und aufnehmen [...]> WEITERLESEN
News: Behringer JT-4000M Micro, polyphoner Synthesizer
Der Behringer JT-4000M Micro ist derzeit der kleinster Synthesizer des Herstellers. Der ursprünglichen Version des [...]> WEITERLESEN
News: Behringer K-2 MKII Synthesizer-Expander
Der Behringer K-2 MKII ist die neue Version des semi-modularen Analog-Synthesizers K-2, welcher als Nachbildung [...]> WEITERLESEN
News: Behringer Proton, semi-modularer Synthesizer
Obwohl der neue Behringer Proton dem schon etwas älteren Neutron sehr ähnlich sieht, schlägt er [...]> WEITERLESEN
Behringer 1273 Dual Mic-Preamp/EQ
Eine neue Produktankündigung ist aktuell bei Behringer durchgesickert: Der Behringer 1273 Mikrofonvorverstärker/ Preamp ist ein [...]> WEITERLESEN
Behringer 369 – Stereo Kompressor/Limiter
Sobald Behringer ein neues Produkt auf den Markt bringt, lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Die [...]> WEITERLESEN
Behringer Model 15 – Synthesizer
Im modernen Zeitalter der Musikproduktion erleben wir eine Renaissance der klassischen Synthesizer. Ein Vertreter dieser [...]> WEITERLESEN
Unsere neuesten Beiträge
Test: Behringer Wasp Deluxe – Monophoner Synth mit Biss
Mit dem Wasp Deluxe brachte Behringer einen der schrillsten Analogsynthesizer der 70er-Jahre als exaktes Desktop-Modul [...]> WEITERLESEN
Test: Moog Messenger – analoger Synthesizer
Der Moog Messenger ist das erste Modell der neuen InMusic-Ära. Ist er ein würdiger Nachfolger [...]> WEITERLESEN
Syntheseformen #1 – Subtraktive Synthese
Syntheseformen #1: Subtraktive Synthese – der Klassiker für fette, formbare Sounds Wer an Synthesizer denkt, [...]> WEITERLESEN