Behringer JT-2 vorgestellt: Analoger monophoner Synthesizer

Behringer JT-2 vorgestellt: Analoger Dual-VCO-Synth mit Arpeggiator und Eurorack-Option
Mit dem Behringer JT-2 bringt Behringer einen kompakten analogen Synthesizer an den Start, der sich klar an klassische Subtraktiv-Sounds richtet. Das Gerät arbeitet mit zwei VCOs, einem LFO, zwei ADSR-Hüllkurven sowie einer Filtersektion aus Low-Pass-Filter mit 12/24 dB/Oktave und zusätzlichem High-Pass-Filter. Schon auf dem Papier ist damit klar: Der JT-2 zielt auf druckvolle Bässe, markante Leads und lebendige Arpeggios, wie sie im Bereich Synthwave, Electro, Techno und klassischer elektronischer Musik gefragt sind.
Klassischer Analog-Synthesizer mit zwei VCOs
Besonders spannend ist der Aufbau der Klangerzeugung. Die beiden Oszillatoren bieten mehrere Wellenformen und erlauben neben klassischer Tonformung auch Cross-Modulation, Sync sowie Pulsweitenmodulation. Dazu kommt ein LFO mit mehreren Wellenformen und ein Arpeggiator, der nicht nur intern laufen kann, sondern sich auch per USB, MIDI oder externem Trigger synchronisieren lässt. Für Sounddesigner und Live-Performer ist das interessant, weil der JT-2 damit nicht nur als reiner Desktop-Synth funktioniert, sondern sich auch sauber in bestehende Setups einbinden lässt.
Flexible Klangerzeugung für Bass, Lead und Sequenzen
Die Kombination aus zwei analogen VCOs, resonantem Filter und Modulationsoptionen spricht klar Musiker an, die breite Bassfundamente, durchsetzungsfähige Leads und klassische Sequencer-Sounds suchen. Gerade für Fans von Vintage-Ästhetik dürfte der Aufbau des JT-2 interessant sein.
Arpeggiator, Paraphonie und Poly-Chain als Praxis-Features
Im Alltag dürfte vor allem die Kombination aus Paraphonie, Hold-Funktion und Poly-Chain auffallen. Der JT-2 arbeitet monophon, bietet aber zusätzlich einen paraphonen Modus für zwei Noten. Wer mehrere Geräte kombiniert, kann sie per Poly Chain zu einem größeren System verbinden und so polyphone Setups realisieren. Das macht den Synth nicht nur für klassische Mono-Lines interessant, sondern auch für Anwender, die ihre Hardware modular erweitern möchten.
Interessant für Live-Performer und Hardware-Setups
Vor allem im Live-Einsatz ist diese Ausstattung spannend: Arpeggiator, Hold-Funktion und die Möglichkeit, mehrere Geräte miteinander zu verketten, machen den JT-2 zu einem flexiblen Werkzeug für performative elektronische Musik.
Behringer JT-2 – Eurorack-kompatibel und modern vernetzt
Ein weiterer Pluspunkt ist die Eurorack-Tauglichkeit. Der JT-2 lässt sich aus dem Werksgehäuse ausbauen und in ein Standard-Eurorack-System integrieren. Dazu kommen CV In, Gate In, Sync In, Filter CV In, klassisches MIDI In/Thru sowie USB-MIDI. Laut Quick Start Guide arbeitet der Synth als Class-Compliant-USB-MIDI-Gerät, sodass keine zusätzliche Treiberinstallation für Windows oder macOS nötig ist. Damit positioniert sich der Behringer JT-2 als flexibler Kandidat für Desktop-Studios, Live-Rigs und modulare Setups gleichermaßen.
Auch für modulare Synthesizer-Setups interessant
Wer bereits im Eurorack-Kosmos unterwegs ist, bekommt mit dem JT-2 eine Lösung, die sich nicht nur als Desktop-Synth, sondern auch als Modul in ein größeres Setup einfügen lässt. Das erweitert den Einsatzbereich deutlich.
Fazit: Behringer JT-2 als vielseitiger Analog-Synth für klassische Sounds
Unterm Strich wirkt der Behringer JT-2 wie ein bewusst praxisnah gehaltener Analog-Synthesizer für Musiker, die direkten Zugriff, klassische Klangerzeugung und moderne Anschlussvielfalt suchen. Dual-VCO-Architektur, resonanter LPF, HPF, Arpeggiator und Eurorack-Option ergeben ein Paket, das sich sowohl für Einsteiger in die Hardware-Welt als auch für erfahrene Synth-Fans spannend liest. UVP wird außerhalb USA mit 189 $ angegeben, welches voraussichtlich auch die UVP in EUR darstellen wird.
Behringer JT-2 Specs
- Analoger Synthesizer
- Dual-VCO-Architektur
- Paraphoner Modus für 2 Noten
- LFO mit mehreren Wellenformen
- Low-Pass-Filter mit 12 dB/24 dB
- Zusätzlicher High-Pass-Filter
- 2 ADSR-Hüllkurven
- Arpeggiator mit mehreren Modi
- CV/Gate- und Filter-CV-Anschlüsse
- MIDI In, MIDI Thru und USB-MIDI
- Eurorack-kompatibel
Herstellerlink: JT-2 | Behringer
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