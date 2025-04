Behringer 2-XM – News

Veröffentlicht am

Behringer stellt 2-XM vor – eine Hommage an den Oberheim Two-Voice Synthesizer

Mit dem 2-XM bringt Behringer eine neue analoge Synthesizer-Ikone auf den Markt: Der Synth orientiert sich am begehrten Oberheim Two-Voice Pro aus den 70er Jahren und kombiniert klassische Analogtechnik mit modernen Features zu einem leistungsstarken Desktop-Modul. Mit zwei unabhängigen SEM-Stimmen, klassischem Signalfluss und modernen Anschlussmöglichkeiten richtet sich der 2-XM sowohl an Vintage-Fans als auch an experimentierfreudige Klangbastler.

Zwei analoge SEM-Kanäle – echter Vintage-Sound

Der Behringer 2-XM verfügt über zwei unabhängige Synthesizer-Einheiten auf Basis des SEM (Synthesizer Expander Module), inklusive:

je zwei spannungsgesteuerten Oszillatoren (VCOs) pro Stimme

Multimode-Filter mit Tief-, Band- und Hochpass

Hüllkurvengeneratoren (ADSR) für VCF und VCA

umfassender Modulationsmatrix

Dank der Dual-SEM-Architektur lassen sich komplexe, lebendige Klänge erzeugen – von warmen Pads über lebendige Sequenzen bis zu knackigen Bässen und Leads.

Authentischer Aufbau und MIDI-Anbindung

Behringer verspricht eine originalgetreue Reproduktion des analogen Signalpfads inklusive diskreter Transistorschaltungen. Im Vergleich zum Original bietet der 2-XM moderne Annehmlichkeiten wie:

MIDI In/Thru

USB-MIDI

erweiterte Patch-Möglichkeiten über CV/Gate

Behringer 2-XM – Kompakt und Eurorack-kompatibel

Das Desktop-Gehäuse des 2-XM ist nicht nur platzsparend, sondern auch Eurorack-kompatibel, sodass der Synth nahtlos in modulare Setups integriert werden kann. Damit eignet sich der 2-XM sowohl für Studios als auch für Live-Performances.

Ein Klassiker für neue Generationen

Der Behringer 2-XM spricht Musiker an, die den warmen, organischen Sound klassischer Synthesizer schätzen, aber nicht auf moderne Features verzichten wollen. Ob für Studio, Bühne oder Modular-Rack – der 2-XM verspricht durch seine Kombination aus Vintage-Charme und zeitgemäßer Flexibilität ein echtes Arbeitstier für kreative Klangarbeit zu werden.

Ein offizieller Preis oder Veröffentlichungstermin wurde von Behringer noch nicht genannt, doch wie üblich dürfte auch dieser Synth in einem besonders attraktiven Preisbereich liegen.