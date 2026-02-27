Behringer MS-1 MkII im Test: Analoger Workflow-Klassiker

Der Behringer MS-1 MkII GY ist ein monophoner Analogsynthesizer, der bewusst ein historisches Konzept in die Gegenwart holt – inklusive 32-Tasten-Keyboard, Sequencer/Arpeggiator und einem konsequent „hands-on“ gedachten Panel. Mit 249,00 Euro liegt er preislich in einer Zone, in der viele Musiker sonst eher über Plug-ins oder gebrauchte Controller nachdenken. Genau deshalb ist die Erwartungshaltung zweigeteilt: Einerseits darf man in dieser Preisklasse keine Boutique-Verarbeitung oder luxuriöse Mechanik verlangen, andererseits muss ein analoger Monosynth heute mehr liefern als bloß nostalgische Optik. Entscheidend ist, ob er im Studio und auf der Bühne als ernstzunehmendes Instrument funktioniert – klanglich, haptisch und im Workflow.
Der MS-1 MkII ist dabei weder Workstation noch Universal-Synth. Er ist ein Spezialist für Basslinien, Leads, Sequenzen und performative Filterfahrten – also genau für die Rollen, in denen ein klassischer Monosynth seine Stärken ausspielt. Ob er diese Rolle nur behauptet oder tatsächlich trägt, zeigt sich im Detail: im Verhalten des Filters, im Timing der Hüllkurve, in der Stabilität des Sequencers und darin, wie gut sich das Instrument kontrollieren lässt, wenn es schnell gehen muss.
Bedienoberfläche und Ausstattung: Direktzugriff statt Menülogik
Die Oberfläche ist klassisch subtraktiv strukturiert: Oszillator, Mixer, Filter, VCA/Hüllkurve, LFO, dazu Sequencer/Arpeggiator und Anschlüsse. Wichtig ist: Der MS-1 MkII bleibt in der Bedienlogik konsequent analog. Es gibt keine Parameterseiten, keine Displays, keine verschachtelten Menüs. Wer seit Jahren mit Synthesizern arbeitet, erkennt sofort, was hier passiert – und kann innerhalb weniger Sekunden zu musikalisch brauchbaren Ergebnissen kommen.
Die 32-Tasten-Tastatur ist eine Slim-Key-Ausführung. Sie ist leichtgängig, schnell spielbar und für typische 101-Rollen ausreichend, aber sie fühlt sich nicht „pianistisch“ an – und will das auch nicht. Für Keyboarder mit Digitalpiano-Sozialisation ist das zunächst ungewohnt: Der Anschlag ist flach, die Mechanik deutlich simpler, Aftertouch gibt es nicht. Das ist kein KO-Kriterium, aber es definiert klar die Erwartung: Der MS-1 ist keine „Spielwiese für Anschlagsnuancen“, sondern ein Performance-Tool für Linien, Pattern und Modulation.
Konstruktiv gehört zur MkII-Version die beworbene, originalgetreue Reproduktion des BA662 OTA-Chips. Für die Praxis ist weniger der Name entscheidend als die Wirkung: Das Zusammenspiel aus Pegelstruktur, Filterverhalten und VCA/Envelope-Charakter soll näher an die historische Ästhetik rücken. Ob das gelingt, zeigt sich im Klangkapitel.
An Bord sind Step-Sequencer (bis 32 Schritte) und Arpeggiator, jeweils mit Speicherplätzen (64 Pattern). Der MkII bringt außerdem ein separates Tempo-Poti für Sequencer/Arp, sodass das Timing nicht mehr zwangsläufig an den LFO gekoppelt ist – ein Detail, das im Alltag viel ausmacht. Dazu kommen MIDI (klassisch) und USB-MIDI sowie CV/Gate I/O und ein Filter-CV-Eingang. Damit kann der MS-1 nicht nur „Retro spielen“, sondern auch in moderne Hybrid-Setups eingebunden werden.
Signalweg und Technik: Warum dieser Synth so schnell „fertig“ klingt
Der Signalweg ist klassisch und genau deshalb musikalisch effizient: VCO → Mixer → VCF → VCA. Als Oszillator arbeitet ein CEM3340-basierter VCO. Das ist kein exotischer Baukasten, sondern eine bewährte Grundlage für stabile Stimmung, klare Transienten und einen prägnanten Grundklang.
Im Mixer stehen mehrere Quellen bereit: Rechteck, Sägezahn, Dreieck, Suboszillator (in drei Modi), Noise und ein externer Eingang. Dass hier nicht nur zwei Wellenformen, sondern eine breitere Auswahl gleichzeitig mischbar ist, ist praxisrelevant – vor allem für Bassdesign. Der Suboszillator ist dabei nicht nur „mehr Bass“, sondern ein Strukturwerkzeug: Er definiert, wie stabil das Fundament bleibt, wenn man Cutoff und Resonanz performt. In vielen Produktionen ist genau das der Punkt: Man möchte aggressive Filterfahrten, ohne dass der Track untenrum wegkippt. Der Sub hilft, dieses Fundament zu halten.
Das Filter ist als 24-dB-Lowpass ausgelegt und reicht bis zur Selbstoszillation. Im musikalischen Alltag ist weniger „kann selbstoszillieren“ wichtig als „wie kontrollierbar ist der Übergang“. Hier zeigt der MS-1 MkII eine gute Abstufung: Cutoff lässt sich fein einstellen, Resonanz baut sich nachvollziehbar auf, und die Filterkurve wirkt nicht beliebig, sondern wie ein bewusstes Klangwerkzeug. Im mittleren Resonanzbereich entsteht dieser typische, leicht knarzige Fokus, der Sequenzen im Mix nach vorne bringt, ohne dass man sofort mit EQ nachhelfen muss.
Die ADSR-Hüllkurve ist schnell und kann ausgesprochen knackig zupacken. Der VCA lässt sich zwischen Gate- und Envelope-Steuerung umschalten, was im Live- und Sequencer-Kontext Gold wert ist: Gate-Modus für sofort „offene“ Sounds und manuelle Filter-Performance, Envelope-Modus für definierte Plucks, Bass-Noten und perkussive Sequenzen. Dazu kommt ein LFO mit erweitertem Frequenzbereich, der nicht nur gemütliches Vibrato kann, sondern auch zügige PWM-Bewegungen und – je nach Einstellung – Modulationen, die deutlich aggressiver in die Klangformung eingreifen.
Ein MkII-spezifischer Punkt, der in vielen kurzen Produkttexten untergeht, ist die Möglichkeit zur Filter-FM bzw. zusätzlichen Cutoff-Modulation über verschiedene Quellen. Genau hier wird es spannend, weil der MS-1 dann nicht nur „Classic Subtractive“ spielt, sondern auch in Richtung rauer, teilweise metallischer Texturen gehen kann – ohne externes Modularsystem.
Klangcharakter: Von Bassfundament bis „knarziger“ Resonanz
Klanglich ist der MS-1 MkII kein „HiFi-Analog“, der alles weichzeichnet. Er wirkt im Grundton direkt, präsent und eher roh als schmeichelnd. Das ist im Studio ein Vorteil, weil er sich in modernen Produktionen schnell durchsetzt. Die Sägezahnwelle liefert ein kerniges Obertonspektrum, das sich gut formen lässt: Cutoff runter für Druck, Cutoff hoch und Resonanz moderat für prägnante Sequenzen, Resonanz hoch für nasalere Lines.
Die Rechteckwelle mit PWM ist eine der musikalischsten Disziplinen dieses Synths. PWM-Modulation erzeugt Schwebungen, die bei monophonen Leads sehr lebendig wirken. Besonders interessant ist dabei nicht die „Schwebe an sich“, sondern wie stabil der Klang bleibt, wenn man ihn im Mix verdichtet – etwa durch Kompression oder Saturation im Kanalzug. Der MS-1 bleibt dabei definierbar, ohne dass die Modulation in einem undefinierten Brei endet. Das macht ihn für Sounddesigner attraktiv, die nicht nur „Vintage-Vibes“, sondern kontrollierbare Textur suchen.
Der Suboszillator verdient einen eigenen Absatz, weil er in der Praxis darüber entscheidet, ob dieser Synth „nur schön“ oder wirklich funktional ist. Bei Basslinien kann man den Sub so dosieren, dass das Fundament stabil bleibt, selbst wenn man mit Filterfahrten arbeitet. Gleichzeitig addieren sich Pegel im Mixer schnell. Das ist ein Punkt, an dem sich Erfahrung auszahlt: Wer alle Quellen voll aufzieht, überfährt Filter und VCA, der Klang wird komprimierter und im Extrem unsauber. Wer dagegen bewusst gain-staged, bekommt eine erstaunlich „mixfertige“ Bassstruktur. Im Ergebnis ist der MS-1 MkII weniger ein Synth, der spektakulär „glänzt“, sondern einer, der sich schnell in ein Arrangement einfügt.
Das Filter ist der zweite große Charakterträger. Im unteren Resonanzbereich klingt es rund und druckvoll. Je weiter man die Resonanz aufdreht, desto stärker tritt dieser knarzige, fokussierte Charakter hervor. Selbstoszillation ist möglich und musikalisch nutzbar, etwa für Pfeiftöne, Effekte oder als zusätzlicher Tongenerator. Besonders interessant wird es, wenn man Resonanz und Hüllkurven-Amount so einstellt, dass die Transienten „smacken“, aber der Ton nicht zu dünn wird. Genau hier zeigt sich, ob ein Synth kontrollierbar ist – und der MS-1 MkII macht es einem vergleichsweise leicht, diesen Sweet Spot zu finden
Kontrolle und Spielbarkeit: Wie „gut“ lässt sich der MS-1 führen?
Bei analogen Monosynths ist Kontrollierbarkeit eine Kombination aus Reglerauflösung, Parameter-Interaktion und ergonomischem Zugriff. Der MS-1 MkII punktet zunächst mit seiner unmittelbaren Oberfläche: Man greift hin, der Klang reagiert. Keine Latenz, keine Parameterauflösung wie bei Encodern mit Rasterung, sondern klassische Faderbewegung.
Gleichzeitig muss man realistisch bleiben: Die Fader sind funktional und ausreichend präzise, aber nicht „Luxusklasse“. Das bedeutet: Feinstabstimmungen funktionieren, aber man arbeitet eher mit musikalischen Bereichen als mit mikroskopischer Präzision. Im Alltag ist das sogar ein Vorteil – man kommt schneller zu Entscheidungen. Für exakte Wiederholbarkeit ist er jedoch kein ideales Gerät, weil es keine Klangpresets gibt und weil analoge Parameterstellungen naturgemäß nicht „auf den Punkt“ reproduzierbar sind.
Die Tastatur ist für schnelle Linien okay, aber sie ist nicht der Ort, an dem der MS-1 seine größte Expressivität entfaltet. Seine Expressivität entsteht über Modulation und Performance: Filterfahrten, PWM, Gate/Envelope-Wechsel, Sequencer-Transposition und Timing. Wer aus der Keyboarder-Perspektive kommt und „Spiel“ über Anschlagsdynamik sucht, wird das hier nicht finden – und sollte das auch nicht erwarten. Wer dagegen aus der Synth-Perspektive kommt, wird die Direktheit schätzen.
Studio-Praxis: Warum dieser Synth im Arrangement funktioniert
Im Studio ist der MS-1 MkII vor allem ein schneller Ideenlieferant. Bassline, Pattern, Hookline – das sind die Domänen. Was ihn dafür prädestiniert, ist sein klarer klanglicher Fokus: Er liefert nicht unendlich viele Klangfarben, aber die wenigen Farben sind sehr brauchbar.
Ein typisches Szenario: Man startet mit Sägezahn plus Sub, stellt Cutoff relativ niedrig, Resonanz moderat, Envelope-Amount so, dass der Attack definiert ist – und hat sofort einen Bass, der ohne viel Nachbearbeitung im Mix sitzt. Für Sequenzen dreht man Cutoff hoch, Resonanz etwas mehr, arbeitet mit Arp oder Sequencer und lässt den LFO PWM modulieren. Das ergibt Pattern, die im Arrangement leben, ohne dass man sie in der DAW tot-automatisieren muss.
Der externe Eingang ist ein unterschätztes Feature. Damit wird der MS-1 zu einem Analogprozessor: Drumloops, Samples oder sogar andere Synths lassen sich durch Filter und VCA schicken. Im Studio ist das eine einfache Methode, Material „zu verkleben“, weil das Filter dem Signal einen charakteristischen Fokus gibt. Das ist kein Ersatz für vollwertige Filterbanks oder modulare Effektketten, aber im pragmatischen Workflow oft genau das, was man braucht.
Live-Praxis: Performance-Tool statt „Studio-Schrankware“
Auf der Bühne zählt, ob ein Instrument schnell bedienbar und robust genug ist, um performt zu werden. Der MS-1 MkII ist von der Idee her klar als Live-Instrument gedacht: Tragegriff und Gurt sind nicht bloß Deko, sondern ermöglichen tatsächlich einen performativen Einsatz, wenn man das möchte. Für elektronische Live-Setups, bei denen Bass und Lead über Hardware gespielt werden, ist das eine charmante Option.
Praktisch relevant sind vor allem zwei Dinge: Timing und Pattern-Wechsel. Das separate Tempo-Poti hilft, wenn man unabhängig arbeiten will. In MIDI-synchronisierten Setups ist entscheidend, ob der Synth stabil auf Clock reagiert. In der Praxis lässt er sich sauber in ein MIDI-Setup einbinden, wobei man bei Live-Betrieb immer das Gesamtsetup im Blick behalten muss: Ein Synth kann noch so stabil sein – wenn das Clock-Signal wackelt, wackelt alles.
Was live gut funktioniert, ist die Kombination aus Sequencer/Arp und manueller Klangformung. Pattern laufen lassen, Cutoff und Resonanz performen, PWM dosieren, Gate/Envelope umschalten – das sind echte musikalische Aktionen, die ein Publikum auch wahrnimmt. Genau hier wirkt der MS-1 MkII wie ein Instrument und nicht wie ein Preset-Abspielgerät.
Vergleich zum Original Roland SH-101: Nähe, Unterschiede, Realität
Wenn man den MS-1 MkII im Kontext des Roland SH-101 betrachtet, geht es weniger um „besser oder schlechter“, sondern um Nähe in Charakter und Spielgefühl – und darum, welche Unterschiede in der Praxis relevant sind.
Der ursprüngliche Reiz des SH-101 lag in einer sehr klaren Kombination aus unmittelbarer Bedienung, einem aggressiv-prägnanten Grundsound und einer Art musikalischer „Geradlinigkeit“: Bass und Lead standen im Vordergrund, Sequenzen wirkten bissig, und selbst einfache Einstellungen hatten diesen leicht knarzigen, nach vorne gehenden Ton. Genau dieses Gefühl versucht der MS-1 MkII zu treffen. Im Grundcharakter gelingt ihm das: Die Sägezahn- und PWM-Ästhetik ist überzeugend, der Bassdruck ist da, und das Filter kann diesen typischen Fokus erzeugen, der Sequenzen „spricht“.
Unterschiede liegen weniger im groben Klangbild als im Detail der Interaktion. Vintage-Originale haben Fertigungstoleranzen, Alterungseffekte und manchmal auch Eigenheiten, die man als „Charakter“ interpretiert – aber die im Alltag auch schlicht Nervfaktoren sein können. Der MS-1 MkII wirkt im Betrieb insgesamt stabiler und kalkulierbarer. Das kann man als weniger „magisch“ empfinden, man kann es aber auch als Vorteil sehen, weil sich Sounds zuverlässiger reproduzieren lassen – zumindest im Rahmen analoger Parameterstellungen.
Die MkII-Fokussierung auf BA662-Reproduktion zielt darauf, bestimmte Aspekte des Filter/VCA-Verhaltens näher an die historische Signatur zu rücken. In der Praxis äußert sich das vor allem in der Art, wie sich Resonanz aufbaut und wie knackig Transienten wirken können. Der MS-1 MkII hat einen sehr nutzbaren „Punch“-Bereich, in dem Basslines nicht weich werden, selbst wenn man Cutoff und Resonanz performt. Das erinnert stark an das musikalische Einsatzgebiet, das man mit dem SH-101 verbindet.
Workflow-seitig gibt es einen klaren modernen Vorteil: MIDI/USB und die erweiterten Sequencer/Arp-Funktionen. Ein SH-101 ist in einem zeitgemäßen Setup oft ein Projekt für sich, inklusive Sync-Fragen, Wartung, Adapterlogik und dem Risiko, dass ein Vintage-Gerät im Live-Kontext schlicht zickt. Der MS-1 MkII ist dagegen „einfach da“ und integrierbar. Wer den 101-Ansatz als Klang- und Performance-Idee in aktuelle Produktionen holen will, bekommt hier eine deutlich niedrigschwelligere, alltagstaugliche Lösung.
Wichtig ist aber auch: Wer das Original aus rein emotionalen Gründen will – Haptik, Historie, Sammlerwert – wird das nicht ersetzt bekommen. Der MS-1 MkII adressiert den Musiker, nicht den Sammler. Klangästhetisch ist er nah dran; die Aura eines Originals ist eine andere Kategorie.
Sequencer, Arpeggiator, MIDI und CV: Der unterschätzte Praxis-Mehrwert
Der Step-Sequencer ist im MS-1 MkII mehr als eine Beigabe. Für viele Produktionen ist genau das der Kern: Pattern bauen, transponieren, in Echtzeit modulieren. Entscheidend ist, wie schnell man zu Ergebnissen kommt. Hier ist der MS-1 MkII angenehm direkt. Die Pattern-Anzahl (64) ist praxisgerecht, die Step-Länge (32) reicht für typische Sequenzen, und die Bedienung bleibt instrumentennah.
Der Arpeggiator ergänzt das Ganze sinnvoll und ist vor allem live ein Performance-Tool. Dass Tempo und LFO getrennt sind, ist hier ein echter Fortschritt: Man kann LFO für PWM oder Filterbewegung nutzen, ohne das Sequencer/Arp-Tempo zu „verziehen“. Das klingt banal, ist aber in der Realität ein riesiger Workflow-Gewinn.
MIDI und USB-MIDI machen den MS-1 MkII zum problemlosen Bestandteil moderner DAW-Setups. CV/Gate I/O und Filter-CV-In öffnen die Tür zum Modularsystem. Für erfahrene Anwender ist das nicht nur „nice to have“, sondern ein echter Grund, warum dieses Instrument mehr ist als ein nostalgischer Monosynth: Man kann ihn als Stimme im Modularverbund nutzen, externe Sequencer anschließen, Filter von außen modulieren oder den Synth als CV-Quelle verwenden. Der Velocity-CV-Out ist dabei ein Detail, das man kreativ nutzen kann – auch wenn Velocity intern nicht die Klangdynamik steuert.
Presets im Sinne speicherbarer Sounds gibt es nicht. Wer aus Workstation- oder Digitalpiano-Welten kommt, muss umdenken. Dafür ist der Synth schnell: Klang entsteht über Handarbeit. Im Ergebnis arbeitet man weniger in „Bänken“, sondern in Takes. Das passt zu vielen elektronischen Produktionsstilen erstaunlich gut.
Fazit: Für 249 Euro ein Spezialist mit echter musikalischer Substanz
Der Behringer MS-1 MkII GY ist für 249,00 Euro ein bemerkenswert konsequent gebauter analoger Monosynth, der seine Rolle klar definiert: Bass, Lead, Sequenz, Performance. Seine Stärke liegt nicht in Feature-Überfluss, sondern im Zusammenspiel aus direkter Oberfläche, musikalischem Filterverhalten, knackiger Hüllkurve und einem Sound, der im Mix schnell funktioniert.
Er ist kein Allrounder, keine Preset-Maschine und kein Keyboard-Instrument für dynamische Anschlagskultur. Er ist ein Spezialist, der mit wenigen Handgriffen zu brauchbaren, charakterstarken Ergebnissen führt – und der genau deshalb im Studio wie live sinnvoll sein kann. Der Vergleich zum Roland SH-101 ist dabei weniger ein Streit um Nuancen als eine Frage der Praxis: Der MS-1 MkII trifft die ästhetische Idee überzeugend, ist aber moderner integrierbar und alltagstauglicher.
Kritisch bleibt, dass die Tastatur funktional, aber nicht luxuriös ist und dass man ohne Presets konsequent in „Performance“ denken muss. Wer genau das sucht, bekommt in dieser Preisklasse ein ernstzunehmendes Werkzeug, das nicht nur Retro spielt, sondern produktiv eingesetzt werden will.
Pro
- Charakterstarker Analogklang mit sehr brauchbarem Bassfundament
- Direktzugriff ohne Menülogik, schneller Workflow im Studio
- Sequencer/Arp plus MIDI, USB und CV/Gate machen ihn setupfreundlich
Contra
- Keine speicherbaren Sounds, nur Pattern-Speicher
- Slim-Key-Tastatur ohne Aftertouch, begrenzte Spiel-Expressivität
Link zur Herstellerseite: Behringer
Auch interessant:
Behringer MS-1 MkII im Test: Analoger Workflow-Klassiker
Der Behringer MS-1 MkII GY ist ein monophoner Analogsynthesizer, der bewusst ein historisches Konzept in [...]> WEITERLESEN
Behringer JN-80, Juno-inspirierter analoger Synthesizer
Behringer JN-80: Juno-60-Vibes als moderner 8-Voice-Analog-Synth mit Aftertouch Wenn ein Synth als „Sweetspot“-Maschine gilt, dann [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer 2-XM – Duophoner Analog-Synthesizer (SEM-Klon)
Behringer 2-XM Test: Der Behringer 2-XM gehört zu den spannendsten neuen Analogsynthesizern der letzten Jahre [...]> WEITERLESEN
Behringer BDS-3 im Test: Analoge Simmons-Drum-Synth-Legende
In den späten Siebzigern revolutionierte Dave Simmons mit seinen analogen Drum-Synthesizern die Welt der elektronischen [...]> WEITERLESEN
Behringer Solina String Ensemble Test: Vintage-Strings, die sofort sitzen
Behringer Solina String Ensemble Test: Es gibt Synthesizer, die man nicht kauft, um „alles“ zu [...]> WEITERLESEN
Behringer Pro-1 im Test, der Klon einer Synthesizer-Legende
Behringer Pro-1 Test: Es gibt Namen in der Synthesizer-Welt, die sofort ehrfürchtiges Nicken hervorrufen. Sequential [...]> WEITERLESEN
Behringer UB-1 Micro, analoger Mini-Synthesizer
Mit dem Behringer UB-1 MICRO kündigt Behringer einen superportablen, programmierbaren Analog-Synthesizer an, der klassische 80s-Texturen [...]> WEITERLESEN
Behringer JT Mini Test: Portable Jupiter-Spirit
Mit dem JT Mini hat Behringer einen Analogsynthesizer im Portfolio, der sich unverkennbar an den [...]> WEITERLESEN
Polychain bei Behringer‑Synthesizern: So machst du aus Mono echte Polyphonie
Polychain bei Behringer Synthesizer: Du siehst in den Specs deiner Behringer‑Kisten ständig „16‑Voice Poly Chain“ [...]> WEITERLESEN
Behringer Crave im Test – Vollanaloger Desktop-Synth
Behringer Crave Test: Der Behringer Crave ist ein kompakter, vollanaloger Desktop-Synth, der sich als vielseitige [...]> WEITERLESEN
How To Synth: Stranger Things Soundtrack mit Behringer-Synthesizern nachgebaut
Der Synthesizer-Soundtrack von Stranger Things gehört zu den markantesten Klangwelten der letzten Jahre. Kyle Dixon [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer Wasp Deluxe – Monophoner Synth mit Biss
Mit dem Wasp Deluxe brachte Behringer einen der schrillsten Analogsynthesizer der 70er-Jahre als exaktes Desktop-Modul [...]> WEITERLESEN
Behringer-Synthesizer: Kompletter Guide
Alle Behringer-Synthesizer auf einen Blick: Übersicht – Vintage-Vorbilder, moderne Ableger & Mini/Micro-Serie Behringer hat in [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer JT‑4000M Micro – Der JP‑8000 Synthesizer im Kleinformat
Test Behringer JT‑4000M Micro: Der Behringer JT‑4000M Micro möchte ein Kult‑Synthesizer‑Erlebnis im Miniaturformat bieten. Inspiriert vom 1997 [...]> WEITERLESEN
Behringer BDS-3 vorgestellt: Analog Drum Synth im Simmons-Look
Behringer BDS-3: Analog-Drum-Synth im Simmons-Stil offiziell gelistet Behringer führt mit dem BDS-3 einen analog arbeitenden [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer Model D – Analoger Synthesizer
Mit dem Behringer Model D bringt der Hersteller eine detailgetreue Hommage an einen der berühmtesten [...]> WEITERLESEN
Behringer Phara-O Mini im Test, analoger Synthesizer
Behringer Phara-O Mini im Test: Mini-Synth mit großem Spaßfaktor Behringer Phara-O Mini Test: Wer einen [...]> WEITERLESEN
Neu: Behringer UB-Xa MINI, analoger Synthesizer
Produktnews: Behringer UB-Xa MINI – Der legendäre Sound für unter 90 Euro! Der legendäre Sound [...]> WEITERLESEN
Neu: Behringer CZ-1 Mini, Phase Distortion Synthesizer
Behringer erweitert seine beliebte „Mini“-Serie um ein weiteres spannendes Gerät und bringt mit dem CZ-1 [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer Cat – Analoger Synthesizer im kompakten Format
Behringer Cat Test: Der Behringer Cat ist ein authentischer Nachbau des Octave The Cat (1976–1981), [...]> WEITERLESEN
Behringer Pro VS Mini im Test: Vektorsynthese für alle
Synthesizer Behringer Pro VS Mini im Test: Wie viel Prophet VS steckt drin? Kurzfazit: Der [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer LM Drum: Authentischer LinnDrum-Sound
Mit der LM Drum bringt Behringer eine Neuauflage einer Legende auf den Markt: der LinnDrum [...]> WEITERLESEN
Behringer Micro und Mini im Überblick
Behringer Micro und Mini im Überblick: Kompakte Synthesizer für Einsteiger und Fortgeschrittene Behringer steht seit [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer Grind – Der ultimative Desktop-Synthesizer?
Der Behringer Grind ist ein semi-modularer Desktop-Synthesizer, der durch seine hybride Architektur besticht. Er kombiniert [...]> WEITERLESEN
Soundtutorial: Acid-Bass Behringer TD-3 aus dem Film „Blade“ (1998)
Der „Confusion“-Sound von The Pump Panel: Acid-Bass Behringer TD-3 Der Track (Original New Order – [...]> WEITERLESEN
Behringer Monopoly im Test – Vintage trifft Neuzeit
Zurück in die goldene Ära: Der Korg Mono/Poly 1981 brachte Korg den Mono/Poly auf den [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer Spice – Analogsynthesizer
Der Behringer Spice ist ein semi-modularer, polyrhythmischer Analogsynthesizer, der sich unverblümt am Moog Subharmonicon orientiert. [...]> WEITERLESEN
Behringer UB-Xa Soundtutorial
🎛️ 10 kreative Sounds am Behringer UB-Xa – ein musikalisches Schritt-für-Schritt-Abenteuer Der Behringer UB-Xa ist [...]> WEITERLESEN
Behringer Pro-800 Sounds
Sounddesign-Tutorial für den Behringer Pro-800 Vintage Vibes mit moderner Power: So gestaltest du fette Analogsounds [...]> WEITERLESEN
NEW: Behringer SKIES – Granular Audio für Eurorack
Behringer SKIES – Granular Synthesis für Eurorack Mit dem neuen SKIES präsentiert Behringer ein granulares [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer EDGE – Percussion-Synthesizer
Flach wie eine Flunder ist er, der Behringer EDGE Percussion-Synthesizer. Im stabilen pinken Stahlblechgehäuse mit [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer Pro 800 Desktop-Synthesizer
Der Behringer Pro 800 ist ein achtstimmiger, analoger Desktop-Synthesizer, der als neuester Klon des legendären [...]> WEITERLESEN
Soundtutorial: Lately-Bass mit dem Behringer MS-1
Der Lately-Bass ist einer der ikonischsten Bass-Sounds der 1990er Jahre. Bekannt aus Tracks von 2 [...]> WEITERLESEN
Behringer RD-9 – Der Beat lebt weiter – Test
Behringer RD-9 Test: Eine Ode an die Groove-Maschine Wenn wir an ikonische Drumcomputer denken, dann [...]> WEITERLESEN
Behringer 2-XM – News
Behringer stellt 2-XM vor – eine Hommage an den Oberheim Two-Voice Synthesizer Mit dem 2-XM [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer Wave – Zeitreise mit Wellenbrecher
Beim Test des Behringer Wave erinnerte ich mich gleich an meinen Erstkontakt mit einem PPG [...]> WEITERLESEN
Deepmind X-Series – Facelift für Behringers ersten Synthesizer
Die Behringer DeepMind-Serie war von Anfang an ein Statement: ein vollwertiger analoger Poly-Synth mit digitalem [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer RD-8 – analoger Drumcomputer
Der Behringer RD-8 ist ein analoger Drumcomputer, der die legendären Klänge der Roland TR-808 in [...]> WEITERLESEN
Behringer Phara-O Mini – Synthesizernews
Heute wurde die Veröffentlichung des neuen analogen Synthesizers Behringer Phara-O Mini bekannt gegeben. Das Instrument [...]> WEITERLESEN
News: Behringer LM Drum – Sampling Drum Machine
Die Behringer LM Drum ist ein Clone der LinnDrum (verschiedene Versionen) und wurde von Behringer [...]> WEITERLESEN
Behringer JT Mini – News
Behringer hat mit dem JT Mini einen neuen kompakten Analogsynthesizer vorgestellt, der sich klanglich an [...]> WEITERLESEN
News: Behringer Wave – Wavetable-Synthesizer
Lange mussten Fans auf diese Ankündigung warten: endlich wurden erste Videos des Behringer Wave veröffentlicht [...]> WEITERLESEN
Behringer Model 15 – Analog Synthesizer im Test
Große analoge Modular-Synthesizer der frühen 70er kompakt und bezahlbar machen, mit diesem Ziel tritt der [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer MS-5, analoger Synthesizer
Nach den Erfolgen Poly D und Monopoly kommt nun der Behringer MS-5 ebenfalls ein monophoner [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer UB-Xa mit OS 2.0
Würde man einen Keyboarder aus den frühen 80er Jahren mit einer Zeitmaschine in die Gegenwart [...]> WEITERLESEN
News: Behringer Spice, semimodularer Synthesizer
Mit dem Behringer Spice wird die Serie der Desktop-Synthesizer, die aus Crave, Edge und Grind [...]> WEITERLESEN
Deal! Behringer X32-Serie: Preissturz!
Preissturz bei der Behringer X32-Serie Wer zu Hause seine Synthesizer und Keyboard-Setups verkabeln und aufnehmen [...]> WEITERLESEN
News: Behringer JT-4000M Micro, polyphoner Synthesizer
Der Behringer JT-4000M Micro ist derzeit der kleinster Synthesizer des Herstellers. Der ursprünglichen Version des [...]> WEITERLESEN
News: Behringer K-2 MKII Synthesizer-Expander
Der Behringer K-2 MKII ist die neue Version des semi-modularen Analog-Synthesizers K-2, welcher als Nachbildung [...]> WEITERLESEN
News: Behringer Proton, semi-modularer Synthesizer
Obwohl der neue Behringer Proton dem schon etwas älteren Neutron sehr ähnlich sieht, schlägt er [...]> WEITERLESEN
Unsere neuesten Beiträge
Bauer Studios Mastering-Challenge
Mit der Mastering-Challenge fordern die in Ludwigsburg ansässigen Bauer Studios alle interessierten Toningenieure, ob Profi [...]> WEITERLESEN
Die Macht der Stimme in der Musikproduktion – Dr. Pop im Studiosofa-Podcast
Die Macht der Stimme in der Musikproduktion: Was macht einen Song wirklich unvergesslich? Der [...]> WEITERLESEN
Behringer MS-1 MkII im Test: Analoger Workflow-Klassiker
Der Behringer MS-1 MkII GY ist ein monophoner Analogsynthesizer, der bewusst ein historisches Konzept in [...]> WEITERLESEN