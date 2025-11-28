Synthesizer, Tests

Behringer Crave im Test – Vollanaloger Desktop-Synth

Veröffentlicht am von Marc Bohn
28
Nov.

Behringer Crave Test: Der Behringer Crave ist ein kompakter, vollanaloger Desktop-Synth, der sich als vielseitige Klangquelle zwischen klassischen Acid-Sounds und experimentellen Modularanwendungen platziert. Er basiert auf dem legendären Curtis-CEM3340-VCO, der bereits in Klassikern wie dem Prophet-5 oder dem Oberheim OB-XA für seinen charakteristischen Sound bekannt war. Mit Sägezahn- und Rechteckwellenformen inklusive Pulsweitenmodulation liefert der Synthesizer klare, durchsetzungsfähige Sounds, die sowohl roh als auch druckvoll klingen. Ergänzt wird die Klangerzeugung durch einen Audioeingang und ein intern generierbares Modulationssignal, das sich im Zusammenspiel mit dem VC Mix auch als rauschähnliche Klangquelle nutzen lässt, womit sich externe Signale oder zusätzliche Texturen einbinden lassen.

Das zentrale Filter ist ein umschaltbares 24dB-VCF, das zwischen Lowpass und Highpass wechseln kann. Im Lowpass-Modus erinnert sein Klang stark an die typischen Moog-artigen Resonanzen, während der Highpass-Modus aggressivere und brillantere Klangfarben ermöglicht. In Kombination mit der ADS-Hüllkurve und dem LFO entsteht so ein überraschend breites Repertoire – von butterweichen Bässen bis zu perkussiven Noise-Konstruktionen auf Basis des internen Modulationssignals.

Modulation und Klanggestaltung im Behringer Crave

Die Modulationsabteilung offenbart das wahre Potenzial des Crave. Der LFO mit Rechteck- und Dreieckform reicht bis in den unteren Audiobereich – perfekt für FM-artige Modulationen. Die ADS-Hüllkurve (mit schaltbarer Sustain-Phase) bietet präzise Kontrolle über die Dynamik. Zudem stehen Glide und ein „Drone Mode“ für durchgehende Klangflächen zur Verfügung. Besonders spannend: Der LFO besitzt einen CV-Eingang für die Modulationsrate. Im Zusammenspiel mit dem Patchfeld ergeben sich so chaotische, sich selbst steuernde Modulationen – ideal für experimentelle Klangdesigner.

MIDI-, USB- und CV/Gate-Anschlüsse machen den Synth zur flexiblen Schaltzentrale für DAW-, Hardware- und Modular-Setups.
MIDI-, USB- und CV/Gate-Anschlüsse machen den Synth zur flexiblen Schaltzentrale für DAW-, Hardware- und Modular-Setups.

Patchpanel: Schnittstelle zur Modularwelt

Obwohl der Crave ein Desktop-Gerät ist, öffnet sein 32-Port-Patchfeld die Tür zur modularen Welt. 16 Ein- und 16 Ausgänge für CV-, Gate-, Trigger- und Clock-Signale machen fast jedes Bedienelement patchbar. Ein integrierter Voltage-Mixer (VC Mix) fungiert als flexibler Zweikanal-Mixer für Audio oder CV – nützlich zum Kombinieren von Signalen oder zum Erzeugen komplexer Modulationsquellen. Über das Multiple lässt sich ein Signal bequem aufteilen oder duplizieren. Der Crave eignet sich dadurch hervorragend als Bindeglied in einem Semi- oder Vollmodularsystem.

Behringer Crave Test: Sequencer und Arpeggiator

Der integrierte Step-Sequencer unterstützt 64 Speicherplätze mit jeweils bis zu 32 Schritten – inklusive Accent und Slide, ganz im Stil der Roland TB-303. Die Programmierung erfolgt direkt über die Tasterreihe, was nach kurzer Eingewöhnung sehr intuitiv ist. Dank Arpeggiator mit klassischen Modi (Up, Down, Random etc.) sowie interner Clock- und Sync-Optionen wird der Crave zum kreativen Performance-Werkzeug, sowohl im Studio als auch live. Über USB oder MIDI lassen sich Sequenzen synchronisieren oder externe Geräte ansteuern – gleichzeitig gibt der Crave CV/Gate-Signale wieder aus, um analoge Setups zu steuern.

Verarbeitung und Bedienung

Mit seinen kompakten Abmessungen (32 × 16,4 × 4,7 cm) und etwa 1,5 kg Gewicht passt der Crave problemlos in jedes Studio- oder Live-Setup. Das Gehäuse ist robust, die Regler bieten angenehmen Widerstand, und das orangefarbene Design setzt optisch Akzente. Positiv hervorzuheben ist auch der Lieferumfang: Sechs Patchkabel und ein Netzteil sind bereits enthalten – ein seltener Bonus in dieser Preisklasse.

Klangcharakter und Einsatz

Der Behringer Crave klingt deutlich größer, als man es seinem Format zutrauen würde. Der Sound ist knackig, definiert und klassisch analog – perfekt für Basslines, Leads oder experimentelle Soundscapes. In Verbindung mit dem Patchpanel erweitert sich sein Klangspektrum enorm; hier kommt echte Modular-Vielfalt ins Spiel.

Der kompakte Analogsynth zeigt sein charakteristisches Orange-Design, das große Patchfeld und die klar strukturierte Bedienoberfläche.
Der kompakte Analogsynth zeigt sein charakteristisches Orange-Design, das große Patchfeld und die klar strukturierte Bedienoberfläche.

Fazit: Behringer Crave Test

Der Behringer Crave ist ein durchdachter und inspirierender Analog-Synthesizer, der trotz seines günstigen Preises professionellen Sound liefert. Für Einsteiger in die modulare Welt ebenso wie für erfahrene Soundtüftler ist er eine Bereicherung – besonders dank des flexiblen Patchpanels und seines druckvollen CEM3340-Sounds. Wer einen Budget-freundlichen, aber ernstzunehmenden Analogsynth sucht, sollte den Crave unbedingt antesten.

Pro

  • Authentischer CEM3340-Oszillator mit druckvollem Klang
  • Umfassende Modulationsmöglichkeiten
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Contra

  • Monophon, keine Paraphonieoption
  • Etwas eingeschränkte Hüllkurvenparameter
  • Sequencer-Bedienung erfordert kurze Eingewöhnung

Link zur Herstellerseite: Behringer


Affiliate Link:

Behringer Crave Synthesizer

Auch interessant:

Behringer Crave im Test – Vollanaloger Desktop-Synth

Behringer Crave Test: Der Behringer Crave ist ein kompakter, vollanaloger Desktop-Synth, der sich als vielseitige [...]

> WEITERLESEN
Pro-800 und Model 15 im Verbund: Prophet-ähnliche Arpeggios treffen auf modulare Drones – das zentrale Klanggerüst für die charakteristische Synthwave-Dramatik im Stranger-Things-Stil.
How To Synth: Stranger Things Soundtrack mit Behringer-Synthesizern nachgebaut

Der Synthesizer-Soundtrack von Stranger Things gehört zu den markantesten Klangwelten der letzten Jahre. Kyle Dixon [...]

> WEITERLESEN
Test: Behringer Wasp Deluxe – Monophoner Synth mit Biss

Mit dem Wasp Deluxe brachte Behringer einen der schrillsten Analogsynthesizer der 70er-Jahre als exaktes Desktop-Modul [...]

> WEITERLESEN
Behringer-Synthesizer Leitfaden, alle behringer Synthesizer auf einen Blick, Auflistung
Behringer-Synthesizer: Kompletter Guide

Alle Behringer-Synthesizer auf einen Blick: Übersicht – Vintage-Vorbilder, moderne Ableger & Mini/Micro-Serie Behringer hat in [...]

> WEITERLESEN
Test: Behringer JT‑4000M Micro – Der JP‑8000 Synthesizer im Kleinformat

Test Behringer JT‑4000M Micro: Der Behringer JT‑4000M Micro möchte ein Kult‑Synthesizer‑Erlebnis im Miniaturformat bieten. Inspiriert vom 1997 [...]

> WEITERLESEN
Behringer BSD-3 Drum Synthesizer
Behringer BSD-3 vorgestellt: Analog Drum Synth im Simmons-Look

Behringer BSD-3: Analog-Drum-Synth im Simmons-Stil offiziell gelistet Behringer führt mit dem BSD-3 einen analog arbeitenden [...]

> WEITERLESEN
Test: Behringer Model D – Analoger Synthesizer

Mit dem Behringer Model D bringt der Hersteller eine detailgetreue Hommage an einen der berühmtesten [...]

> WEITERLESEN
Analoger Synthesizer von Behringer im Review
Behringer Phara-O Mini im Test, analoger Synthesizer

Behringer Phara-O Mini im Test: Mini-Synth mit großem Spaßfaktor Behringer Phara-O Mini Test: Wer einen [...]

> WEITERLESEN
Behringer UBXa mini anaolger Synthesizer
Neu: Behringer UB-Xa MINI, analoger Synthesizer

Produktnews: Behringer UB-Xa MINI – Der legendäre Sound für unter 90 Euro! Der legendäre Sound [...]

> WEITERLESEN
Behringer CZ.1 Mini Synthesizer Casio Phase Distortion
Neu: Behringer CZ-1 Mini, Phase Distortion Synthesizer

Behringer erweitert seine beliebte „Mini“-Serie um ein weiteres spannendes Gerät und bringt mit dem CZ-1 [...]

> WEITERLESEN
Behringer Cat analoger Synthesizer
Test: Behringer Cat – Analoger Synthesizer im kompakten Format

Behringer Cat Test: Der Behringer Cat ist ein authentischer Nachbau des Octave The Cat (1976–1981), [...]

> WEITERLESEN
Behringer Pro VS Mini Synthesizer
Behringer Pro VS Mini im Test: Vektorsynthese für alle

Synthesizer Behringer Pro VS Mini im Test: Wie viel Prophet VS steckt drin? Kurzfazit: Der [...]

> WEITERLESEN
Test: Behringer LM Drum: Authentischer LinnDrum-Sound

Mit der LM Drum bringt Behringer eine Neuauflage einer Legende auf den Markt: der LinnDrum [...]

> WEITERLESEN
Behringer MIni Micro Synthesizer
Behringer Micro und Mini im Überblick

Behringer Micro und Mini im Überblick: Kompakte Synthesizer für Einsteiger und Fortgeschrittene Behringer steht seit [...]

> WEITERLESEN
Test: Behringer Grind – Der ultimative Desktop-Synthesizer?

Der Behringer Grind ist ein semi-modularer Desktop-Synthesizer, der durch seine hybride Architektur besticht. Er kombiniert [...]

> WEITERLESEN
Acid-Bass aus der Behringer TD-3
Soundtutorial: Acid-Bass Behringer TD-3 aus dem Film „Blade“ (1998)

Der „Confusion“-Sound von The Pump Panel: Acid-Bass Behringer TD-3 Der Track (Original New Order – [...]

> WEITERLESEN
Behringer Monopoly analoger Synthesizer
Behringer Monopoly im Test – Vintage trifft Neuzeit

Zurück in die goldene Ära: Der Korg Mono/Poly 1981 brachte Korg den Mono/Poly auf den [...]

> WEITERLESEN
Test: Behringer Spice – Analogsynthesizer

Der Behringer Spice ist ein semi-modularer, polyrhythmischer Analogsynthesizer, der sich unverblümt am Moog Subharmonicon orientiert. [...]

> WEITERLESEN
Behringer UB-Xa Soundtutorial
Behringer UB-Xa Soundtutorial

🎛️ 10 kreative Sounds am Behringer UB-Xa – ein musikalisches Schritt-für-Schritt-Abenteuer Der Behringer UB-Xa ist [...]

> WEITERLESEN
Behringer Pro-800 Presets
Behringer Pro-800 Sounds

Sounddesign-Tutorial für den Behringer Pro-800 Vintage Vibes mit moderner Power: So gestaltest du fette Analogsounds [...]

> WEITERLESEN
Behringer SKIES
NEW: Behringer SKIES – Granular Audio für Eurorack

🌫️ Behringer SKIES – Granular Synthesis für Eurorack Mit dem neuen SKIES präsentiert Behringer ein [...]

> WEITERLESEN
Behringer Edge Synthesizer left
Test: Behringer EDGE – Percussion-Synthesizer

Flach wie eine Flunder ist er, der Behringer EDGE Percussion-Synthesizer. Im stabilen pinken Stahlblechgehäuse mit [...]

> WEITERLESEN
Test: Behringer Pro 800 Desktop-Synthesizer

Der Behringer Pro 800 ist ein achtstimmiger, analoger Desktop-Synthesizer, der als neuester Klon des legendären [...]

> WEITERLESEN
Behringer MS1 Lately Bass
Soundtutorial: Lately-Bass mit dem Behringer MS-1

Der Lately-Bass ist einer der ikonischsten Bass-Sounds der 1990er Jahre. Bekannt aus Tracks von 2 [...]

> WEITERLESEN
Behringer RD-9
Behringer RD-9 – Der Beat lebt weiter – Test

Behringer RD-9 Test: Eine Ode an die Groove-Maschine Wenn wir an ikonische Drumcomputer denken, dann [...]

> WEITERLESEN
Behringer 2-XM
Behringer 2-XM – News

Behringer stellt 2-XM vor – eine Hommage an den Oberheim Two-Voice Synthesizer Mit dem 2-XM [...]

> WEITERLESEN
Behringer Wave Wavetable Synthesizer slant
Test: Behringer Wave – Zeitreise mit Wellenbrecher

Beim Test des Behringer Wave erinnerte ich mich gleich an meinen Erstkontakt mit einem PPG [...]

> WEITERLESEN
Behringer Deepmind X
Deepmind X-Series – Facelift für Behringers ersten Synthesizer

Die Behringer DeepMind-Serie war von Anfang an ein Statement: ein vollwertiger analoger Poly-Synth mit digitalem [...]

> WEITERLESEN
Behringer RD-8 Drumcomputer Titelbild
Test: Behringer RD-8 – analoger Drumcomputer

Der Behringer RD-8 ist ein analoger Drumcomputer, der die legendären Klänge der Roland TR-808 in [...]

> WEITERLESEN
Behringer Phara-O Mini Synthesizer
Behringer Phara-O Mini – Synthesizernews

Heute wurde die Veröffentlichung des neuen analogen Synthesizers Behringer Phara-O Mini bekannt gegeben. Das Instrument [...]

> WEITERLESEN
Behringer LM Drum Sampling Drum top
News: Behringer LM Drum – Sampling Drum Machine

Die Behringer LM Drum ist ein Clone der LinnDrum (verschiedene Versionen) und wurde von Behringer [...]

> WEITERLESEN
Behringer JT Mini Synthesizer top
Behringer JT Mini – News

Behringer hat mit dem JT Mini einen neuen kompakten Analogsynthesizer vorgestellt, der sich klanglich an [...]

> WEITERLESEN
Behringer Wave Wavetable Synthesizer
News: Behringer Wave – Wavetable-Synthesizer

Lange mussten Fans auf diese Ankündigung warten: endlich wurden erste Videos des Behringer Wave veröffentlicht [...]

> WEITERLESEN
Behringer Model 15 Synthesizer slant
Behringer Model 15 – Analog Synthesizer im Test

Große analoge Modular-Synthesizer der frühen 70er kompakt und bezahlbar machen, mit diesem Ziel tritt der [...]

> WEITERLESEN
behringer ms-5 synthesizer roland sh-5
Test: Behringer MS-5, analoger Synthesizer

Nach den Erfolgen Poly D und Monopoly kommt nun der Behringer MS-5 ebenfalls ein monophoner [...]

> WEITERLESEN
behringer ub-xa synthesizer os 2.0
Test: Behringer UB-Xa mit OS 2.0

Würde man einen Keyboarder aus den frühen 80er Jahren mit einer Zeitmaschine in die Gegenwart [...]

> WEITERLESEN
behringer spice synthesizer
News: Behringer Spice, semimodularer Synthesizer

Mit dem Behringer Spice wird die Serie der Desktop-Synthesizer, die aus Crave, Edge und Grind [...]

> WEITERLESEN
Neues X32-Deals von Behringer
Deal! Behringer X32-Serie: Preissturz!

Preissturz bei der Behringer X32-Serie Wer zu Hause seine Synthesizer und Keyboard-Setups verkabeln und aufnehmen [...]

> WEITERLESEN
behringer jt-4000m synthesizer midi
News: Behringer JT-4000M Micro, polyphoner Synthesizer

Der Behringer JT-4000M Micro ist derzeit der kleinster Synthesizer des Herstellers. Der ursprünglichen Version des [...]

> WEITERLESEN
behringer k-2 MKII semi modular synthesizer
News: Behringer K-2 MKII Synthesizer-Expander

Der Behringer K-2 MKII ist die neue Version des semi-modularen Analog-Synthesizers K-2, welcher als Nachbildung [...]

> WEITERLESEN
behringer proton synthesizer
News: Behringer Proton, semi-modularer Synthesizer

Obwohl der neue Behringer Proton dem schon etwas älteren Neutron sehr ähnlich sieht, schlägt er [...]

> WEITERLESEN
Behringer 1273 preamp eq
Behringer 1273 Dual Mic-Preamp/EQ

Eine neue Produktankündigung ist aktuell bei Behringer durchgesickert: Der Behringer 1273 Mikrofonvorverstärker/ Preamp ist ein [...]

> WEITERLESEN
Behringer 360 Limiter Kompressor
Behringer 369 – Stereo Kompressor/Limiter

Sobald Behringer ein neues Produkt auf den Markt bringt, lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Die [...]

> WEITERLESEN
Behringer Model 15 Synthesizer
Behringer Model 15 – Synthesizer

Im modernen Zeitalter der Musikproduktion erleben wir eine Renaissance der klassischen Synthesizer. Ein Vertreter dieser [...]

> WEITERLESEN

Unsere neuesten Beiträge

Behringer Crave im Test – Vollanaloger Desktop-Synth

Behringer Crave Test: Der Behringer Crave ist ein kompakter, vollanaloger Desktop-Synth, der sich als vielseitige [...]

> WEITERLESEN
Waldorf Protein Wavetable-Synthesizer mit Microwave-Genen
Waldorf Protein Wavetable-Synthesizer: Microwave-DNA fürs Studio

Mit dem Waldorf Protein Wavetable-Synthesizer bringt der deutsche Hersteller seine legendäre Wavetable-Historie in ein kompaktes [...]

> WEITERLESEN
Pro-800 und Model 15 im Verbund: Prophet-ähnliche Arpeggios treffen auf modulare Drones – das zentrale Klanggerüst für die charakteristische Synthwave-Dramatik im Stranger-Things-Stil.
How To Synth: Stranger Things Soundtrack mit Behringer-Synthesizern nachgebaut

Der Synthesizer-Soundtrack von Stranger Things gehört zu den markantesten Klangwelten der letzten Jahre. Kyle Dixon [...]

> WEITERLESEN

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert