Steinberg WaveLab 13, Mastering-Software

Steinberg WaveLab 13 ist da: Stereo- und Dolby-Atmos-Mastering mit neuem Immersive-Workflow

Steinberg veröffentlicht WaveLab 13 und richtet den Fokus klar auf moderne Mastering-Workflows – inklusive Dolby Atmos Mastering. Neben über 30 neuen Funktionen für Produktivität, Workflow und Audioqualität bringt die neue Version einen vollständig überarbeiteten Ansatz für immersive Projekte, der sich im Alltag nicht nach „Spezialdisziplin“, sondern nach einem durchgängigen Mastering-Prozess anfühlen soll.

Dolby Atmos Mastering in WaveLab 13: Master Montage & Album Montage

Dass Immersive Audio in vielen Produktionsumgebungen angekommen ist, sieht man längst nicht mehr nur an Streaming-Plattformen, sondern auch an der Nachfrage in Post, Musik und Broadcast. Genau hier setzt WaveLab 13 an: Für ADM-Dateien (Dolby Atmos Master File) gibt es einen neuen Dolby-Atmos-Workflow mit zwei zentralen Arbeitsbereichen.

Mit Master Montage wird der Import und das Editing von ADM-Dateien deutlich direkter: Processing, Normalisierung und Re-Rendering bleiben möglich, während die räumlichen Informationen erhalten bleiben. Praktisch ist dabei vor allem der Immersive Plug-in Hub, denn er erlaubt das Einbinden von Standard-VST-3-Plug-ins in bis zu 128 Kanäle – inklusive Plug-ins auf Bed-, Clip- und Track-Ebene. Das ist für Mastering-Setups relevant, weil man damit nicht nur „Atmos irgendwie ausgeben“, sondern wirklich konsistent bearbeiten kann.

Wenn du statt einzelner Tracks ein zusammenhängendes Release bauen willst, kommt Album Montage ins Spiel. Hier lassen sich mehrere ADM-Dateien zu einem Album-Master kompilieren, während die Anzeige je nach Format von Stereo bis 9.1.6 skalieren kann – und sich bei Bedarf an den Dolby Atmos Renderer anpasst. Für Mastering-Entscheidungen in Serie sind außerdem Loudness- und TruePeak-Normalisierung über mehrere ADM-Dateien hinweg sowie Crossfades und das Zusammenführen unterschiedlicher ADM-Typen wichtig. Dazu kommt die Option, eine Stereo-Referenzspur als A/B-Gegencheck zu nutzen – inklusive Längenanpassung, damit Vergleiche nicht an unterschiedlichen Timings scheitern.

Neue Plug-ins und MasterRig 2: Mastering-Werkzeuge „next level“

Auch abseits von Atmos hat Steinberg WaveLab 13 als Mastering-Tool geschärft. Mit MasterRig 2 wird die Mastering-Suite modernisiert: skalierbare Oberfläche, Sidechain-Unterstützung und überarbeitete Module für EQ, Kompression, Limiting und Stereo-Imaging. Gerade die Skalierbarkeit ist kein Luxus, sondern im Studio-Alltag (HDPI-Displays, unterschiedliche Workstations) schlicht ein Zeitgewinn.

Für immersive Setups ergänzen Tools wie MixerDelay (zur zeitlichen Abstimmung der Speaker-Kanäle) und ein Bass Manager (Optimierung der Tieftonverteilung) den Workflow. Zusätzlich gibt es mit VocalChain einen Multieffekt speziell für Vocals und Sprache (u. a. EQ, Kompressor, Hall in einer Oberfläche) sowie UltraShaper, der Kompression und Transientenformung kombiniert – sinnvoll, wenn du beim Mastering/Stem-Mastering schnell zwischen Kontrolle und Punch balancieren willst.

Performance & Workflow: Multi-Core-Rendering, A/B und smarteres Routing

WaveLab 13 setzt außerdem auf mehr Tempo im Kern: Die volle Multi-Core-Unterstützung für Elemente in der Audio Montage soll Rendering-Zeiten deutlich reduzieren – ein Punkt, der bei komplexen Montagen und vielen Plug-ins schnell zum Flaschenhals wird. Dazu kommt ein praxisnahes Detail: Beim Wechsel zwischen Tabs läuft die Wiedergabe nahtlos an derselben Stelle weiter. Das klingt klein, ist für A/B-Vergleiche aber enorm hilfreich, weil man Entscheidungen schneller und reproduzierbarer treffen kann.

Auch das Routing wird flexibler: Clip-Audiosignale lassen sich direkt per Sidechain an Track-Plug-ins routen, während sich Signale individuell anpassen lassen – interessant für Ducking, rhythmische Bearbeitung oder dynamische Konturen, ohne den kreativen Flow zu verlieren. Und wer große Projekte optisch organisiert, bekommt mit der erweiterten Farbverwaltung (Regeln, Zufallszuweisung, konfigurierbare Paletten, besserer Kontrast) ein Tool, das tatsächlich Zeit sparen kann.

Specs: Die wichtigsten Neuerungen auf einen Blick

Dolby-Atmos-Workflow mit neuen Workspaces Master Montage und Album Montage

mit neuen Workspaces und Immersive Plug-in Hub : VST-3-Plug-ins bis zu 128 Kanäle (Bed/Clip/Track)

: VST-3-Plug-ins bis zu (Bed/Clip/Track) Loudness- & TruePeak-Normalisierung über mehrere ADM-Dateien hinweg

über mehrere ADM-Dateien hinweg Stereo-Referenzspur für exakte A/B-Vergleiche (inkl. Längenanpassung)

für exakte (inkl. Längenanpassung) MasterRig 2 : neue Module, Sidechain , skalierbares UI , modernes Design

: neue Module, , , modernes Design Multi-Core-Unterstützung in der Audio Montage für schnelleres Rendering

in der Audio Montage für schnelleres Rendering Sidechain-Routing von Clips zu Track-Plug-ins

von Clips zu Track-Plug-ins Verbesserungen: VST-3-Kompatibilität , HDPI-Wellenformdarstellung, Marker-Lineal-Bereichsauswahl

, HDPI-Wellenformdarstellung, Marker-Lineal-Bereichsauswahl Neue Plug-ins u. a. Pitch Shifter und Underwater

und Plug-ins lassen sich direkt per Click-and-Drag aus Slots entfernen

Preis, Verfügbarkeit und Update-Rabatt (Stand: jetzt)

WaveLab 13 ist ab sofort verfügbar: WaveLab 13 kostet 499 €, WaveLab Elements 13 liegt bei 99,99 € (regionale Abweichungen möglich). Updates/Upgrades gibt es exklusiv über den Steinberg Online Shop. Zusätzlich sind WaveLab-Updates von Vorgängerversionen vom 28. Januar bis 4. Februar 2026 mit 15 % Rabatt erhältlich – wer also ohnehin upgraden wollte, hat aktuell ein gutes Zeitfenster. Außerdem gilt eine Grace-Period: Wer seit dem 1. Januar 2026 WaveLab Pro 12, WaveLab Elements 12 oder eine frühere Version aktiviert hat, soll ein kostenfreies Upgrade auf die aktuelle Version erhalten.

Einordnung fürs Studio: Für wen lohnt sich WaveLab 13 besonders?

Wenn du Stereo-Mastering effizienter machen willst, liefert WaveLab 13 spürbare Workflow-Verbesserungen (Multi-Core, schnelleres A/B, smarteres Routing, besseres UI/HDPI). Der große Sprung ist jedoch klar der Dolby Atmos Mastering Workflow: Wer mit ADM-Dateien arbeitet oder in 2026 mehr Immersive-Releases plant, bekommt mit Master Montage/Album Montage und dem Immersive Plug-in Hub ein Setup, das nicht nach „Addon“, sondern nach einer echten Mastering-Umgebung aussieht.

Herstellerlink: Creativity First | Steinberg



