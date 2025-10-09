Neu: Steinberg MixKey, Live-Streaming Software

Steinberg MixKey: Neue Live-Streaming-Software geht in die Public Beta
Hamburg, 9. Oktober 2025 – Mit Steinberg MixKey startet eine neue, professionelle Audio-Mixing-Software speziell für Creator, Streamer und Podcaster in die Public Beta. MixKey verspricht Studio-Sound, ein unkompliziertes Setup und eine flexibel anpassbare Oberfläche – ideal für alle, die Live-Audio präzise kontrollieren und gleichzeitig produktiv bleiben wollen.
Was ist Steinberg MixKey?
Steinberg MixKey ist ein virtueller Audio-Mixer für Windows/Mac, der mehrere Eingänge bündelt, sie in Echtzeit mischt und mit intelligenten Tools veredelt. Neben Live-Streaming eignet sich MixKey dank seiner Funktionsfülle auch für Podcasts, Online-Meetings, Content-Produktion oder hybride Event-Setups.
Highlights von Steinberg MixKey
- Mehrkanal-Mixer: Beliebig viele Kanäle hinzufügen, einzeln auswählen und Farben, Namen sowie Pegel intuitiv anpassen.
- Monitoring & Cue: Einzelne Kanäle direkt über Kopfhörer abhören; per Cue hörst du das Quellsignal isoliert vom Gesamtmix.
- Monitor Level Link: Verknüpft Monitor- und Stream-Pegel – was du hörst, entspricht dem, was dein Publikum hört.
- Extra Voice-Chat-Ausgang: Separater Feed für Discord, Zoom & Co., damit Community-Chat klar vom Stream getrennt bleibt.
- Eingangsempfindlichkeit & Auto-Leveling: Pegel per Slider justieren oder automatisch einpegeln lassen.
- Klangoptimierung: Integrierter Low-Cut-Filter für klare, professionelle Sprachübertragung.
- Recording: Hochwertige Mitschnitte der kompletten Streaming-Mischung – ideal für Re-Uploads und Highlights.
- Panic-Buttons: Mit einem Klick Mikrofon oder den gesamten Output stummschalten.
- Feinsteuerung im Stream: Für jede Quelle einen eigenen Stream-Level regeln.
Einschätzung: MixKey vereint Creator-Must-haves (Cue, separater Chat-Bus, Auto-Leveling) mit klassischer Studiologik. Das spart Hardware, macht Setups übersichtlicher und erleichtert den Weg zu sendefertigem Sound.
Erstpräsentation & Termine
- Twitch-Demo: Heute, 9. Oktober, 18:00 Uhr MESZ auf twitch.tv – Live-Funktionsüberblick zu Steinberg MixKey.
- Messe-Premiere: TwitchCon, 17.–19. Oktober, San Diego Convention Center (USA), Yamaha-Stand 3425
Verfügbarkeit
Die Public-Beta von Steinberg MixKey steht ab sofort als Download auf der Steinberg-Website bereit.
Schnellüberblick
Steinberg MixKey ist ein leistungsfähiger Software-Mixer für Live-Streaming und Content-Creation: Multi-Input, Cue-Monitoring, separater Voice-Chat-Bus, Auto-Leveling, Low-Cut, Recording und Panic-Buttons – alles in einer anpassbaren Oberfläche. Public Beta: verfügbar ab heute.
Herstellerseite: Creativity First | Steinberg
Steinberg MixKey-Youtubekanal: MixKey – YouTube
