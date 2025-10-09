Neu: Steinberg MixKey, Live-Streaming Software

Steinberg MixKey: Neue Live-Streaming-Software geht in die Public Beta

Hamburg, 9. Oktober 2025 – Mit Steinberg MixKey startet eine neue, professionelle Audio-Mixing-Software speziell für Creator, Streamer und Podcaster in die Public Beta. MixKey verspricht Studio-Sound, ein unkompliziertes Setup und eine flexibel anpassbare Oberfläche – ideal für alle, die Live-Audio präzise kontrollieren und gleichzeitig produktiv bleiben wollen.

Was ist Steinberg MixKey?

Steinberg MixKey ist ein virtueller Audio-Mixer für Windows/Mac, der mehrere Eingänge bündelt, sie in Echtzeit mischt und mit intelligenten Tools veredelt. Neben Live-Streaming eignet sich MixKey dank seiner Funktionsfülle auch für Podcasts, Online-Meetings, Content-Produktion oder hybride Event-Setups.

Highlights von Steinberg MixKey

Mehrkanal-Mixer : Beliebig viele Kanäle hinzufügen, einzeln auswählen und Farben, Namen sowie Pegel intuitiv anpassen.

: Beliebig viele Kanäle hinzufügen, einzeln auswählen und Farben, Namen sowie Pegel intuitiv anpassen. Monitoring & Cue : Einzelne Kanäle direkt über Kopfhörer abhören; per Cue hörst du das Quellsignal isoliert vom Gesamtmix.

: Einzelne Kanäle direkt über Kopfhörer abhören; per hörst du das Quellsignal isoliert vom Gesamtmix. Monitor Level Link : Verknüpft Monitor- und Stream-Pegel – was du hörst, entspricht dem, was dein Publikum hört.

: Verknüpft Monitor- und Stream-Pegel – was du hörst, entspricht dem, was dein Publikum hört. Extra Voice-Chat-Ausgang : Separater Feed für Discord, Zoom & Co., damit Community-Chat klar vom Stream getrennt bleibt.

: Separater Feed für Discord, Zoom & Co., damit Community-Chat klar vom Stream getrennt bleibt. Eingangsempfindlichkeit & Auto-Leveling : Pegel per Slider justieren oder automatisch einpegeln lassen.

: Pegel per Slider justieren oder automatisch einpegeln lassen. Klangoptimierung : Integrierter Low-Cut-Filter für klare, professionelle Sprachübertragung.

: Integrierter für klare, professionelle Sprachübertragung. Recording : Hochwertige Mitschnitte der kompletten Streaming-Mischung – ideal für Re-Uploads und Highlights.

: Hochwertige Mitschnitte der kompletten Streaming-Mischung – ideal für Re-Uploads und Highlights. Panic-Buttons : Mit einem Klick Mikrofon oder den gesamten Output stummschalten.

: Mit einem Klick Mikrofon oder den gesamten Output stummschalten. Feinsteuerung im Stream: Für jede Quelle einen eigenen Stream-Level regeln.

Einschätzung: MixKey vereint Creator-Must-haves (Cue, separater Chat-Bus, Auto-Leveling) mit klassischer Studiologik. Das spart Hardware, macht Setups übersichtlicher und erleichtert den Weg zu sendefertigem Sound.

Erstpräsentation & Termine

Twitch-Demo : Heute, 9. Oktober , 18:00 Uhr MESZ auf twitch.tv – Live-Funktionsüberblick zu Steinberg MixKey.

: Heute, , auf – Live-Funktionsüberblick zu Steinberg MixKey. Messe-Premiere: TwitchCon, 17.–19. Oktober, San Diego Convention Center (USA), Yamaha-Stand 3425

Verfügbarkeit

Die Public-Beta von Steinberg MixKey steht ab sofort als Download auf der Steinberg-Website bereit.

Schnellüberblick

Steinberg MixKey ist ein leistungsfähiger Software-Mixer für Live-Streaming und Content-Creation: Multi-Input, Cue-Monitoring, separater Voice-Chat-Bus, Auto-Leveling, Low-Cut, Recording und Panic-Buttons – alles in einer anpassbaren Oberfläche. Public Beta: verfügbar ab heute.

Herstellerseite: Creativity First | Steinberg

Steinberg MixKey-Youtubekanal: MixKey – YouTube