Steinberg Groove Agent 6, Drum-Software

Steinberg Groove Agent 6 ist da: Mehr Punch, smarter Pattern-Editor und neue Drum-Kits
Steinberg hat Groove Agent 6 veröffentlicht und richtet sich damit klar an alle, die in Cubase/Nuendo (oder in anderen DAWs) schneller zu druckvollen Drums und Percussion kommen wollen. Im Fokus stehen dabei nicht nur neue Sounds, sondern auch ein Workflow-Update: Du kannst Akustik-Drums gezielter formen, Beats direkter programmieren und Presets schneller finden – sodass aus einer Idee zügig ein tragfähiger Groove wird.
Akustik-Drums flexibler formen: Layering & Replacement für Kick, Snare und Toms
Eine der wichtigsten Neuerungen sitzt im Acoustic Agent: Kicks, Snares und Toms lassen sich jetzt layern oder ersetzen, wodurch du deinen Drum-Sound deutlich schneller in Richtung „Mix-ready“ schieben kannst. Steinberg liefert dafür 47 neue Akustik-Kit-Elemente (24 Snares, 15 Kicks, 8 Toms) in verschiedenen Größen und Materialien mit – praktisch, wenn du z. B. nur der Kick mehr Attack geben willst oder die Snare im Refrain mehr Durchsetzungskraft braucht.
Neues „Punch Kit“ und „Color Punch“ für moderne Produktionen
Für den sofortigen „druckvoll, aber organisch“-Sound kommt das neue Punch Kit ins Paket: ein sorgfältig gesampeltes Akustik-Drumset (laut Steinberg auf Basis eines „Tama Starclassic Bubinga“-Kits) mit 24 Presets, die von einem Session-Drummer inklusive Intros/Outros und Groove-Variationen aufgenommen wurden. Ergänzend dazu zielt Color Punch auf zeitgemäße Pop-Arrangements: Kicks, Snares, Hi-Hats und Percussion sind so ausgewählt, dass sie sich gut mit Synths, Basslines und Vocal-Hooks verzahnen.
Beatmaking schneller: neuer Pattern-Editor mit Zufall & Euclid
Wer Beats baut, bekommt mit Groove Agent 6 einen überarbeiteten Pattern-Editor, der schnell bleibt, aber trotzdem tief genug für komplexere Programmierung. Spannend: Zufallsfunktionen und euklidische Step-Generatoren sind direkt integriert, was gerade bei Hi-Hats, Percussion-Layern oder polyrhythmischen Akzenten sehr inspirierend ist. (Steinberg beschreibt das Euclid-Prinzip als möglichst gleichmäßige Verteilung von Steps über eine definierte Step-Anzahl.)
Mixer & Browser: aufgeräumter, einheitlicher, schneller
Auch am „Alltag“ wurde geschraubt: Das Mixer-Panel sitzt nun sinnvoll im unteren Bereich der Oberfläche, kann aber bei Bedarf ausgedockt werden. Gleichzeitig ist der Mixer in der SE/6er-Generation als vereinheitlicht und optimiert beschrieben – inklusive der Möglichkeit, Effekte durchgängig in allen Agenten zu laden.
Dazu kommt eine kontextsensitive MediaBay, die Suchergebnisse stärker nach deinem Workflow filtert – was im Kern bedeutet: weniger Scrollen, schneller zum passenden Sample/Kit.
Absolute 7: Groove Agent 6 als Teil des großen Instrumenten-Bundles
Parallel erscheint Absolute 7 als aktualisierte Instrumenten-Kollektion, in der Groove Agent 6 ebenfalls enthalten ist. Absolute wird als Sammlung konzipiert, die übergreifend in gängigen DAWs genutzt werden kann.
Preislich wird Absolute 7 in Berichten mit 499 € genannt (regional ggf. abweichend).
Specs / Highlights (Herstellerangaben)
- Layering & Replacement für Kick, Snare, Toms im Acoustic Agent (inkl. 47 neuer Akustik-Kit-Elemente)
- Neues Akustik-Punch Kit mit 24 Presets (Intros/Outros/Groove-Variationen, Mix- & MIDI-Stile)
- Color Punch: moderne Pop-Drums & Percussion für tightes Zusammenspiel mit Synth/Bass/Vocals
- Neuer Pattern-Editor inkl. Random- und Euclid-Generatoren
- Überarbeitetes Mixer-Panel, einheitlicher Mixer-/FX-Workflow
- Skalierbares UI (–50 % bis +100 %), optimiert für Single-Slot-Workflow
- Shaper-Modus (Pinsel/Stift/Radiergummi) für Hüllkurven
- Neue Effekte: Auto Gain Compressor, Fuzz Distortion, Bit Crusher, Clipper, Studio EQ 24
- Sample-Tuning-Check & Anpassung an die Songtonart
- Neuer Spektralalgorithmus im Warp-Mode für Tempo-/Beat-Sync
- Tempo-synchrone Preset-Preview
- Hardware-Mapping für E-Drum-Kits (Presets für verschiedene Hersteller)
Steinberg Groove Agent 6 – Preis & Verfügbarkeit
- Groove Agent 6: 159 €
- Absolute 7: 499 € (regional ggf. abweichend)
- Grace Period: Wer Groove Agent 5 oder Absolute 6 ab 22. Januar 2026 aktiviert hat, soll ein kostenfreies Update auf die aktuelle Version erhalten.
Herstellerlink: Creativity First | Steinberg
