Steinberg Cubasis 3.8, mobile Recording-App

Steinberg Cubasis 3.8 DAW für mobile Devices
Cubasis 3.8: Steinberg bringt neue Amp-Suiten – und veröffentlicht Verve & Etude für mobile Piano-Produktionen

Steinberg hat Cubasis 3.8 veröffentlicht und legt damit ein umfangreiches Major-Update für seine mobile DAW nach. Parallel dazu erscheinen zwei neue Piano-Apps für iPhone und iPad: Verve (Felt-Piano plus cineastische Texturen) und Etude (Yamaha C3X Konzertflügel). Zusammen soll das Paket mobiles Recording und Produzieren noch näher an gewohnte Studiostandards bringen – inklusive besserer Gitarren-/Bass-Tools, neuer Audio-Optionen und mehr Flexibilität beim Setup.

Das ist neu in Cubasis 3.8

Mit Cubasis 3.8 richtet sich Steinberg besonders an Musiker, die unterwegs schnell aufnehmen, editieren und arrangieren wollen – ohne auf „große DAW“-Workflows verzichten zu müssen.

Neue Gitarren- und Bass-Tools: Amp Rack & Bass Amp

Gitarristen und Bassisten bekommen zwei neue Sound-Suiten:

  • Amp Rack: Gitarrenverstärker-Modelle, Stompbox-Effekte und sofort spielbare Presets
  • Bass Amp: Bassverstärker-Modelle, Effekte und Presets für moderne Bass-Sounds

Beide setzen auf manuelle Regler (für schnelles Tweaken) und eine Preset-Bibliothek, um ohne Umwege zum passenden Sound zu kommen – vom Clean-Ton bis zu stark geformten Effektketten.

Neuer Tuner für schnelle, präzise Stimmung

Ebenfalls neu: ein integrierter Tuner mit ultraschneller Ansprache und einfachen sowie erweiterten Modi. Praktisch, wenn du bei mobilen Sessions nicht noch zwischen Apps springen willst.

Workflow- und Setup-Verbesserungen

Cubasis 3.8 erweitert die mobile Produktionskette um mehrere handfeste Funktionen:

  • Bluetooth-Audioaufnahme
  • Auswahl von Audio-Ein- und -Ausgabegeräten
  • Import/Export von Tempo- und Taktart-Spurdaten in MIDI-Dateien (für konsistente Song-Struktur über Apps/Devices hinweg)
  • Portrait-Modus (Hochformat)
  • Fenster-Apps und erweiterte Unterstützung externer Displays für flexiblere Setups

Unterm Strich wird Cubasis damit stärker zur „Zentrale“ für Recording, Editing und Arranging – egal ob am iPhone/iPad, am Android-Device oder am externen Screen.

Verve & Etude: Zwei neue Piano-Apps (AUv3) für iOS – Android via Cubasis In-App

Zeitgleich zu Cubasis 3.8 bringt Steinberg zwei neue, AUv3-kompatible Piano-Instrumente:

Verve: Felt-Piano mit cineastischen Texturen

Verve ist ein detailreiches Felt-Piano, das für konsistente Anschlagsdynamik mit einem speziell angefertigten Sampling-Roboter aufgenommen wurde. Zusätzlich gibt es cineastische Texturen, erzeugt u. a. mit Metall, Glas, Trockeneis, elektromagnetischen Feldern und Orchesterstreichern. Ergebnis: ein sehr intimer, warmer Piano-Charakter, der sich für Ambient, Songwriting und Filmmusik anbietet.

Etude: Yamaha C3X Konzertflügel für realistische Performances

Etude basiert auf einem Yamaha C3X Konzertflügel, aufgenommen in einem akustisch optimierten Raum – mit Fokus auf Klangfülle und dynamischen Realismus. Das macht Etude besonders interessant für authentische Piano-Parts, Komposition und Recording, bei denen Ausdruck und Dynamik im Vordergrund stehen.

Integration & Mobil-Setup

Beide Apps lassen sich nahtlos in Cubasis und andere AUv3-kompatible iOS-DAWs einbinden. Außerdem: Verbindung mit externem MIDI-Keyboard oder Audio-Interface ist ausdrücklich vorgesehen – für Recording, Üben oder Live-Performance unterwegs.

Zusätzlicher Bonus: Wer Cubasis zusammen mit Verve oder Etude nutzt, erhält ohne Mehrkosten eine Cubasis-Plug-in-Version des jeweiligen Instruments, die auf optimierte Integration und maximale Performance ausgelegt ist.

Iconica Sketch 1.1: Update mit Optimierungen

Auch Iconica Sketch wurde auf Version 1.1 aktualisiert. Laut Steinberg bringt das Update Verbesserungen und Fixes, plus Kompatibilität mit iOS 26 auf iPhone und iPad. Zudem müssen Inhalte für Standalone-Version und Cubasis-Plug-in künftig nicht mehr doppelt installiert werden.

Preise, Verfügbarkeit und Einführungsangebote

  • Cubasis 3.8 (iOS): 59,99 € im Apple App Store
  • Cubasis 3.8 (Android): 29,99 € im Google Play Store
  • Update für Cubasis 3 Nutzer: kostenfrei
  • Verve (iOS): 19,99 €
  • Etude (iOS): 19,99 €
  • Android: Verve und Etude sind über Cubasis als In-App-Kauf verfügbar

Einführungsangebote: 17. Dezember 2025 bis 7. Januar 2026

  • Cubasis: 40 % Rabatt

  • ausgewählte In-App-Käufe: bis zu 50 % Rabatt

  • Verve & Etude: 20 % reduziert
    (Hinweis: Preise/Rabatte können je nach Richtlinien von App Store und Google Play variieren.)

Highlights auf einen Blick

  • Bass Amp: Bass-Amps, Effekte, Presets
  • Amp Rack: Gitarren-Amps, Effekte, Presets
  • Neuer Tuner: schnell und präzise
  • Bluetooth-Audio-Recording
  • Audio I/O Geräte-Auswahl
  • Tempo-/Taktart-Daten Import/Export in MIDI-Files
  • Portrait-Modus
  • Externe Displays unterstützt
  • Verve: Felt-Piano + cineastische Texturen
  • Etude: Yamaha C3X Konzertflügel
  • AUv3-Integration in mobile DAWs

Kurzfazit: Für wen lohnt sich Cubasis 3.8?

Wenn du mobil Gitarren oder Bass aufnimmst, sind Amp Rack und Bass Amp klare Argumente. Für alle, die zwischen Apps/Devices hin- und herarbeiten, klingt vor allem der MIDI-Tempo-/Signatur-Import/Export nach einem echten Workflow-Upgrade. Und wer auf iOS unterwegs Piano-Spuren produziert, bekommt mit Verve (Atmosphäre/Texturen) und Etude (klassisches Konzertflügel-Feeling) zwei sauber positionierte Optionen – beide AUv3-ready.

Herstellerlink: Creativity First | Steinberg

