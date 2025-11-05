Studio-Software

Neu: Steinberg Cubase 15, DAW

Veröffentlicht am von Markus Müller
Steinberg Cubase 15 DAW, neuer Softwaresequenzer
05
Nov.

Steinberg Cubase 15 ist da: KI hält Einzug mit Omnivocal – plus AI-Stems, neuer Pattern-Sequencer & mehr

Mit Cubase 15 hält nun erstmals KI in Steinbergs digitale Audio-Workstation (DAW) Einzug: Die neue Omnivocal-(Beta)-Gesangssynthese von Yamaha erzeugt Vocals direkt aus Text und Noten – und zusätzlich sorgt eine AI-gestützte Stem-Separation für blitzschnelles Extrahieren von Vocals, Drums, Bass & Co. aus fertigen Mixes. Seit den Anfängen als MIDI-Sequencer auf dem Atari ST (später mit bahnbrechenden Technologien wie VST und ASIO) hat Cubase die Musikproduktion entscheidend geprägt und sich vom reinen Sequencer zur umfassenden Studiozentrale entwickelt – mit Meilensteinen wie integriertem Audio-Recording, Control Room, VariAudio und Chord Tracks. Version Cubase 15 knüpft nahtlos an diese Innovationslinie an und eröffnet mit smarten, KI-gestützten Workflows ein neues Kapitel für schnelleres Songwriting, präzisere Bearbeitung und noch inspirierenderes Produzieren.

Cubase 15 – was ist neu? (Überblick)

Cubase 15 bringt eine Reihe frischer Kreativ- und Workflow-Features, die Produktion, Sound-Design und Mix deutlich beschleunigen:

  • Omnivocal (Beta): Vocal-Synthese mit einfacher Bedienung und nahtlosem Workflow für ausdrucksstarke Ergebnisse – verfügbar in Pro, Artist und Elements
  • AI-Stem-Separation: KI trennt fertige Audiodateien in Stems (z. B. Vocals, Drums, Bass) – ideal fürs Remixen, Rebalancing und kreatives Sampling
  • Melodic Pattern Sequencer: Monophon/Polyphon, Step-Input, Skalen, Shape-Generatoren & Randomizer direkt im Pattern-Editor
  • UltraShaper: Dynamik-Prozessor mit Transient-Shaping, Clip-Limiting und EQ-Formung für polierte Mixkontrolle (Pro).
  • PitchShifter: Echtzeit-Pitch-Shift ±24 Halbtöne mit Formant-Preserve, Sättigung und Stereo-Unlinking (Pro/Artist).
  • Neue Modulatoren: u. a. Random Generator, Sample & Hold, Wavefold LFO (Pro).
  • Groove Agent SE 6: Überarbeitetes UI, neuer Mixer & verbesserte Effekte für Drum-Produktionen (alle Editionen).
  • Writing Room Synths: Neue HALion-Library mit authentischen Vintage-Synth-Sounds (Pro/Artist).
  • Neuer Hub, Quick Export, „Last touched“-Automation, Track-Controls mit Lautstärke & Pan, Songstarter-Packs, 30 neue Chord-Pad-Presets u. v. m.
Cubase 15 DAW Writing Rooms für Halion
Cubase 15 Pro/Artists: Neuer Library für Halion (Foto: Steinberg)

Omnivocal (Beta): die „Vocal-Revolution“ in Cubase mit KI

Erste Vocal-KI in einer DAW: Mit Omnivocal (Beta) erzeugst du natürliche Gesangsspuren direkt am Rechner. Du gibst Text und Noten ein, während die schlanke Oberfläche und der fließende Workflow schnelle, ausdrucksstarke Ergebnisse ermöglichen – inspirierend bei jedem Take . Verfügbar in Pro, Artist und Elements.

Cubase 15 PlugIn mit Vocal-KI, Stimmen-KI
Cubase 15 Omnivocal (Foto: Steinberg)

KI in der Praxis: AI-Stem-Separation

Ob Remix, Rebalance oder Sampling: Die AI-Stem-Separation zerlegt gemischtes Audio in einzelne Spuren wie Vocals, Drums, Bass und „Other“ – schnell und direkt in Cubase . Dieses Feature ist Teil von Cubase Pro 15

Schnellere Workflows – von Start bis Export

Damit Ideen schneller starten und sauber landen:

  • Neuer Hub: Projektstart mit skalierbaren Bereichen, Audiokonfiguration, Projektvorschau plus Suche/Filter.
  • Quick Export: Rendern in Rekordzeit – perfekt für Bounces/Previews mitten in der Session.
  • Automation „Last touched first“: Zuletzt berührter Parameter rückt automatisch in den Fokus, inklusive Schnellmenü.
  • Track-Controls mit Volume & Pan direkt im Spurkopf für schnellere Mix-Moves.

Mehr Sound-Design & Drums

  • UltraShaper liefert Transient-Formung, Clip-Limiting und EQ-Sculpting für moderne, druckvolle Mixe.
  • PitchShifter deckt kreative bis corrective Pitch-Moves ab, inkl. Formant-Erhalt und Sättigungs-Modi.
Cubase 15 Pitch-Shifter neues Plugin für DAW
Cubase 15 Pitch-Shifter neues Plugin für DAW
  • Modulatoren-Update erweitert das Kreativ-Arsenal um sechs Tools (u. a. Random, S&H, Wavefold LFO).
Cubase 15 Pro Modulators
Cubase 15 Pro Modulators
  • Groove Agent SE 6: skalierbares UI, neuer Mixer, verbesserte Effekte – Next-Level-Drums in Cubase.
  • Songstarter-Packs und 40 neue Drum-Kits pushen Ideen in Hip-Hop, Trap & elektronische Stile.
Steinberg Cubase 15 neues Feature Ultrashaper
Cubase 15 Pro UltraShaper (Foto: Steinberg)
Neue Sample-Packs in Cubase 15 (alle Versionen)
Cubase 15 neue Sample-Packs (Pro, Artist, Elements) – Foto: Steinberg

Cubase 15 Versionen, wichtige Unterschiede & Preise

Editionen & Kernpunkte:

  • Pro: unbegrenzte Spuren, AI-Stem-Separation, neue Expression-Maps-Verwaltung, Advanced Audio Export, Dolby Atmos, Control Room u. v. m.
  • Artist: u. a. VariAudio, Multi-Track AudioWarp, Pattern Sequencer, Drum Track, starke Instrumente/FX.
  • Elements: idealer Einstieg mit Chord Pads, Scale Assistant, Groove Agent SE, HALion Sonic, Sampler Track und 25+ GB Sounds/Loops.

Preise (inkl. MwSt.):
Pro: €579 (Edu: €359) · Artist: €329 (Edu: €199) · Elements: €99.99 (Edu: €66.99).

Verfügbarkeit, Trial & Grace-Period

  • Ankündigung, Verfügbarkeit & Trial: 5. November 2025 .
  • Grace-Period: Aktivierungen von Cubase 14 (oder älter) ab 8. Oktober 2025 erhalten das Update auf Cubase 15 kostenfrei, sobald verfügbar .

Systemanforderungen (Kurzüberblick)

  • Windows: 64-bit Windows 11 (24H2+) oder Windows 10 (22H2+); macOS: Sequoia bzw. Sonoma; Apple Silicon nativ & via Rosetta 2.
  • Minimum: 4+ CPU-Kerne, 8 GB RAM, 85 GB freier Speicher, 1440×900 bei 100 % UI-Scaling.
  • Audio: OS-kompatibles Interface; ASIO empfohlen; VST 2 nicht offiziell unterstützt.

Cubase 15 – Fazit:

Cubase 15 verbindet neue KI-Funktionen mit starken Kreativ-Tools und spürbaren Workflow-Boostern. Mit Omnivocal (Beta), AI-Stems, Pattern Sequencer, UltraShaper sowie einem modernisierten Start- und Export-Erlebnis liefert Steinberg ein rundes Update für Songwriter, Produzenten und Mix-Engineers – ganz gleich, ob du ein schnelles Demo baust oder an der nächsten Chart-Platzierung feilst. Steinberg Cubase 15 ist ab sofort bei MUSIC STORE professional erhältlich.

Herstellerlink: Creativity First | Steinberg


Affiliate Link:

Steinberg Cubase Elements 15


Affiliate Link:

Steinberg Cubase Artist 15


Affiliate Link:

Steinberg Cubase Pro 15

Auch interessant:

Steinberg Cubase 15 DAW, neuer Softwaresequenzer
Neu: Steinberg Cubase 15, DAW

Steinberg Cubase 15 ist da: KI hält Einzug mit Omnivocal – plus AI-Stems, neuer Pattern-Sequencer [...]

> WEITERLESEN
Software Synthesizer Omnisphere 3 im Test Review
Test: Spectrasonics Omnisphere 3, Software Synthesizer

Omnisphere 3 im Test: Wie gut ist Spectrasonics Softwaresynthesizer-Flaggschiff wirklich? Kurzfazit Spectrasonics Omnisphere 3 Test: [...]

> WEITERLESEN
Korg Software Synthesizer Update auf Korg Collection 6
Neu: KORG Collection 6, Software-Instrument

KORG Collection 6: Drei neue Software-Instrumente – TRINITY, PS-3300 & SGX-2 Kurzfassung: KORG hebt seine [...]

> WEITERLESEN
Spectrasonics Omnisphere 3 Software Synthesizer vsti
Spectrasonics Omnisphere 3 enthüllt!

Synthesizer-Fans aufgepasst: Spectrasonics, bekannt für seinen Flaggschiff-Software-Synthesizer, hat soeben die mit Spannung erwartete Version Omnisphere [...]

> WEITERLESEN
Vocal Change Plugin KI Musik
New: ReSing von IK Multimedia, KI-Vocal PlugIn

IK Multimedia kündigt „ReSing“ an: KI-Stimmmodellierung als Plug-in & Standalone – lokal, ARA-fähig, ohne Abo [...]

> WEITERLESEN
Steinberg Spectralayers 12 Testbericht Audiosoftware
Steinberg SpectraLayers 12 im Test

Steinberg SpectraLayers 12 im Test: Lohnt sich das Upgrade wirklich? Kurzfazit SpectraLayers TestSpectraLayers 12 ist [...]

> WEITERLESEN
Uhe Diva Software Synthesizer
Test: U-he Diva, VA Software-Synthesizer

Testbericht: u-he Diva – warum der Software-Synthesizer auch nach Jahren noch vorne mitspielt Wenn man [...]

> WEITERLESEN
GForce BassStation Software Synthesizer
GForce Bass Station Test – Hardware-Legende zum Synthesizer-Plugin

GForce Bass Station Testbericht – Evolution eines analogen Klassikers im Plugin-Zeitalter Hinweis: Eine umfassende Review [...]

> WEITERLESEN
Was sind Software Instrumente
Virtuelle Instrumente erklärt

Virtuelle Instrumente und Audioschnittstellen: Eine Übersicht Im Bereich der Musikproduktion hat die Technologie – insbesondere [...]

> WEITERLESEN
Windows für DAW optimieren
Windows für Cubase & Co. optimieren

Windows für Cubase & Co. optimieren: So läuft deine DAW reibungslos Wer Musik produziert, weiß: [...]

> WEITERLESEN
Wichtig für Softwaresynthesizer
Welche Hardware braucht ein Softsynth? Die Wahrheit über CPU, RAM und SSD

Welche Hardware braucht ein Softsynth? Softwaresynthesizer sind aus modernen Musikproduktionen nicht mehr wegzudenken. Doch wer [...]

> WEITERLESEN
Software Synthesizer
Die besten Software-Synthesizer 2025

Digitaler Klanggenuss auf höchstem Niveau Die Auswahl an Software-Synthesizern war noch nie so groß und [...]

> WEITERLESEN
UAudio Minimoog
Moog Minimoog von Universal Audio – eine Legende im Softwarekleid

​Universal Audio (UA) ist ein echtes Schwergewicht in der Audiowelt. Gegründet 1958 von Bill Putnam [...]

> WEITERLESEN
Arturia V Collection 11
Arturia V Collection 11 – Der Klassiker unter den Software-Instrumenten

Mit der neuen V Collection 11 setzt Arturia erneut Maßstäbe im Bereich virtueller Instrumente und [...]

> WEITERLESEN
Morphing Synthesizer
Universal Audio Opal Morphing Synthesizer – Test

Universal Audio (UA) ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Audiobranche. Gegründet 1958 von [...]

> WEITERLESEN
Steinberg Licensing
Einstellung des eLicenser-Modells zum Mai 2025

Steinberg verabschiedet sich vom eLicenser: Abschaltung im Mai 2025 Hamburg – Der Softwareentwickler Steinberg beendet [...]

> WEITERLESEN
Steinberg Wavelab Pro 12
Test: Steinberg Wavelab Pro 12 – Audio-Editor

Ziemlich genau zum 30-jährigen Jubiläum seines traditionsreichen Audio-Editors bringt Steinberg Wavelab Pro 12 heraus. Bei [...]

> WEITERLESEN
NVIDIA Figatto
Die Entwicklung von Fugatto

Fugatto (Foundational Generative Audio Transformer Opus 1) ist ein von NVIDIA entwickeltes KI-Tool, mit dem [...]

> WEITERLESEN
Steinberg Cubase 14 screen
News: Steinberg Cubase 14 ist da!

Heute wurde die neue Version der etablierten DAW Steinberg Cubase 14 vorgestellt, die mit zahlreichen [...]

> WEITERLESEN
makemusic finale
Das Finale für Finale

Die Notationssoftware Finale wird nach 35 Jahren abgekündigt. Das Notensatzprogramm, das lange Zeit als „Goldstandard“ [...]

> WEITERLESEN
universal audio luna windows
LUNA – Universal Audios DAW nun kostenfrei für Windows

Universal Audio hat sich seit Jahrzehnten einen Namen gemacht, insbesondere durch seine hochwertige Audio-Hardware und [...]

> WEITERLESEN
Die Zukunft der DAW Studio Sofa
Die Zukunft der DAW – Revolutionäre Features

In dieser Episode werfen wir einen spannenden Blick in die Zukunft der DAW in der [...]

> WEITERLESEN

Unsere neuesten Beiträge

Traktor Play DJ-Software für Einsteiger
Traktor Play, DJ-Software für Einsteiger

Traktor Play: Einstieg in die Welt von Traktor Pro 4 – leicht, kreativ, bezahlbar Native [...]

> WEITERLESEN
Batteriewechsel Synthesizer Keyboard Piano
Synthesizer Batterie wechseln

Synthesizer-Batterie wechseln: Symptome erkennen, Typen kennen, sicher tauschen Synthesizer Batterie wechseln: Wer Synthesizer und Tasteninstrumente [...]

> WEITERLESEN
Steinberg Cubase 15 DAW, neuer Softwaresequenzer
Neu: Steinberg Cubase 15, DAW

Steinberg Cubase 15 ist da: KI hält Einzug mit Omnivocal – plus AI-Stems, neuer Pattern-Sequencer [...]

> WEITERLESEN

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert