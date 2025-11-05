Neu: Steinberg Cubase 15, DAW

Steinberg Cubase 15 ist da: KI hält Einzug mit Omnivocal – plus AI-Stems, neuer Pattern-Sequencer & mehr

Mit Cubase 15 hält nun erstmals KI in Steinbergs digitale Audio-Workstation (DAW) Einzug: Die neue Omnivocal-(Beta)-Gesangssynthese von Yamaha erzeugt Vocals direkt aus Text und Noten – und zusätzlich sorgt eine AI-gestützte Stem-Separation für blitzschnelles Extrahieren von Vocals, Drums, Bass & Co. aus fertigen Mixes. Seit den Anfängen als MIDI-Sequencer auf dem Atari ST (später mit bahnbrechenden Technologien wie VST und ASIO) hat Cubase die Musikproduktion entscheidend geprägt und sich vom reinen Sequencer zur umfassenden Studiozentrale entwickelt – mit Meilensteinen wie integriertem Audio-Recording, Control Room, VariAudio und Chord Tracks. Version Cubase 15 knüpft nahtlos an diese Innovationslinie an und eröffnet mit smarten, KI-gestützten Workflows ein neues Kapitel für schnelleres Songwriting, präzisere Bearbeitung und noch inspirierenderes Produzieren.

Cubase 15 – was ist neu? (Überblick)

Cubase 15 bringt eine Reihe frischer Kreativ- und Workflow-Features, die Produktion, Sound-Design und Mix deutlich beschleunigen:

Omnivocal (Beta): Vocal-Synthese mit einfacher Bedienung und nahtlosem Workflow für ausdrucksstarke Ergebnisse – verfügbar in Pro, Artist und Elements

Vocal-Synthese mit einfacher Bedienung und nahtlosem Workflow für ausdrucksstarke Ergebnisse – verfügbar in AI-Stem-Separation: KI trennt fertige Audiodateien in Stems (z. B. Vocals, Drums, Bass) – ideal fürs Remixen, Rebalancing und kreatives Sampling

KI trennt fertige Audiodateien in Stems (z. B. Vocals, Drums, Bass) – ideal fürs Remixen, Rebalancing und kreatives Sampling Melodic Pattern Sequencer: Monophon/Polyphon, Step-Input, Skalen, Shape-Generatoren & Randomizer direkt im Pattern-Editor

Monophon/Polyphon, Step-Input, Skalen, Shape-Generatoren & Randomizer direkt im Pattern-Editor UltraShaper: Dynamik-Prozessor mit Transient-Shaping, Clip-Limiting und EQ-Formung für polierte Mixkontrolle (Pro).

Dynamik-Prozessor mit Transient-Shaping, Clip-Limiting und EQ-Formung für polierte Mixkontrolle (Pro). PitchShifter: Echtzeit-Pitch-Shift ±24 Halbtöne mit Formant-Preserve, Sättigung und Stereo-Unlinking (Pro/Artist).

Echtzeit-Pitch-Shift ±24 Halbtöne mit Formant-Preserve, Sättigung und Stereo-Unlinking (Pro/Artist). Neue Modulatoren: u. a. Random Generator, Sample & Hold, Wavefold LFO (Pro).

u. a. Random Generator, Sample & Hold, Wavefold LFO (Pro). Groove Agent SE 6: Überarbeitetes UI, neuer Mixer & verbesserte Effekte für Drum-Produktionen (alle Editionen).

Überarbeitetes UI, neuer Mixer & verbesserte Effekte für Drum-Produktionen (alle Editionen). Writing Room Synths: Neue HALion-Library mit authentischen Vintage-Synth-Sounds (Pro/Artist).

Neue HALion-Library mit authentischen Vintage-Synth-Sounds (Pro/Artist). Neuer Hub, Quick Export, „Last touched“-Automation, Track-Controls mit Lautstärke & Pan, Songstarter-Packs, 30 neue Chord-Pad-Presets u. v. m.

Omnivocal (Beta): die „Vocal-Revolution“ in Cubase mit KI

Erste Vocal-KI in einer DAW: Mit Omnivocal (Beta) erzeugst du natürliche Gesangsspuren direkt am Rechner. Du gibst Text und Noten ein, während die schlanke Oberfläche und der fließende Workflow schnelle, ausdrucksstarke Ergebnisse ermöglichen – inspirierend bei jedem Take . Verfügbar in Pro, Artist und Elements.

KI in der Praxis: AI-Stem-Separation

Ob Remix, Rebalance oder Sampling: Die AI-Stem-Separation zerlegt gemischtes Audio in einzelne Spuren wie Vocals, Drums, Bass und „Other“ – schnell und direkt in Cubase . Dieses Feature ist Teil von Cubase Pro 15

Schnellere Workflows – von Start bis Export

Damit Ideen schneller starten und sauber landen:

Neuer Hub: Projektstart mit skalierbaren Bereichen , Audiokonfiguration , Projektvorschau plus Suche/Filter.

Projektstart mit , , plus Quick Export: Rendern in Rekordzeit – perfekt für Bounces/Previews mitten in der Session.

– perfekt für Bounces/Previews mitten in der Session. Automation „Last touched first“: Zuletzt berührter Parameter rückt automatisch in den Fokus, inklusive Schnellmenü.

Zuletzt berührter Parameter rückt automatisch in den Fokus, inklusive Track-Controls mit Volume & Pan direkt im Spurkopf für schnellere Mix-Moves.

Mehr Sound-Design & Drums

UltraShaper liefert Transient-Formung , Clip-Limiting und EQ-Sculpting für moderne, druckvolle Mixe.

liefert , und für moderne, druckvolle Mixe. PitchShifter deckt kreative bis corrective Pitch-Moves ab, inkl. Formant-Erhalt und Sättigungs-Modi.

Modulatoren-Update erweitert das Kreativ-Arsenal um sechs Tools (u. a. Random, S&H, Wavefold LFO).

Groove Agent SE 6 : skalierbares UI , neuer Mixer , verbesserte Effekte – Next-Level-Drums in Cubase.

: , , verbesserte – Next-Level-Drums in Cubase. Songstarter-Packs und 40 neue Drum-Kits pushen Ideen in Hip-Hop, Trap & elektronische Stile.

Cubase 15 Versionen, wichtige Unterschiede & Preise

Editionen & Kernpunkte:

Pro: unbegrenzte Spuren, AI-Stem-Separation , neue Expression-Maps-Verwaltung , Advanced Audio Export , Dolby Atmos , Control Room u. v. m.

unbegrenzte Spuren, , , , , Control Room u. v. m. Artist: u. a. VariAudio , Multi-Track AudioWarp , Pattern Sequencer , Drum Track , starke Instrumente/FX.

u. a. , , , , starke Instrumente/FX. Elements: idealer Einstieg mit Chord Pads, Scale Assistant, Groove Agent SE, HALion Sonic, Sampler Track und 25+ GB Sounds/Loops.

Preise (inkl. MwSt.):

Pro: €579 (Edu: €359) · Artist: €329 (Edu: €199) · Elements: €99.99 (Edu: €66.99).

Verfügbarkeit, Trial & Grace-Period

Ankündigung, Verfügbarkeit & Trial: 5. November 2025 .

. Grace-Period: Aktivierungen von Cubase 14 (oder älter) ab 8. Oktober 2025 erhalten das Update auf Cubase 15 kostenfrei, sobald verfügbar .

Systemanforderungen (Kurzüberblick)

Windows: 64-bit Windows 11 (24H2+) oder Windows 10 (22H2+) ; macOS: Sequoia bzw. Sonoma ; Apple Silicon nativ & via Rosetta 2.

64-bit oder ; bzw. ; nativ & via Rosetta 2. Minimum: 4+ CPU-Kerne , 8 GB RAM , 85 GB freier Speicher, 1440×900 bei 100 % UI-Scaling.

, , freier Speicher, bei 100 % UI-Scaling. Audio: OS-kompatibles Interface; ASIO empfohlen; VST 2 nicht offiziell unterstützt.

Cubase 15 – Fazit:

Cubase 15 verbindet neue KI-Funktionen mit starken Kreativ-Tools und spürbaren Workflow-Boostern. Mit Omnivocal (Beta), AI-Stems, Pattern Sequencer, UltraShaper sowie einem modernisierten Start- und Export-Erlebnis liefert Steinberg ein rundes Update für Songwriter, Produzenten und Mix-Engineers – ganz gleich, ob du ein schnelles Demo baust oder an der nächsten Chart-Platzierung feilst. Steinberg Cubase 15 ist ab sofort bei MUSIC STORE professional erhältlich.

Herstellerlink: Creativity First | Steinberg



Steinberg Cubase Elements 15 nur 99,00 € bei MUSIC STORE



Steinberg Cubase Artist 15 nur 319,00 € bei MUSIC STORE