New: ReSing von IK Multimedia, KI-Vocal PlugIn

IK Multimedia kündigt „ReSing“ an: KI-Stimmmodellierung als Plug-in & Standalone – lokal, ARA-fähig, ohne Abo

IK Multimedia stellt mit ReSing ein neues Werkzeug für Vocal-Produktion vor, das KI-basierte Voice Modeling direkt auf dem Rechner ausführt – als Plug-in und als Standalone-App. Herzstück ist eine Modell-Engine, die Timbre, Tonfarbe und Ausdruck realer Sänger:innen erfasst und auf eigenes Audiomaterial überträgt. So lassen sich Scratch-Takes durch natürlich klingende Session-Voices ersetzen, Energie, Charakter und Akzent feinsteuern oder sogar zwei Modelle zu einem Hybrid mischen. Laut Hersteller arbeitet ReSing komplett ohne Cloud-Upload und bietet ARA-Integration für kompatible DAWs.

Was ReSing besonders macht

Lokale Verarbeitung statt Cloud: Keine Wartezeiten, keine Datenübertragung – die Stimmtransformation läuft vollständig auf dem eigenen System.

Keine Wartezeiten, keine Datenübertragung – die Stimmtransformation läuft vollständig auf dem eigenen System. Feine Kontrolle über den Take: Parameter wie Transpose, Character, Accent, Dynamic sowie integrierte Effekte (Reverb, Tune, Dynamics, Contour) sind direkt im Workflow verfügbar.

Parameter wie Transpose, Character, Accent, Dynamic sowie integrierte Effekte (Reverb, Tune, Dynamics, Contour) sind direkt im Workflow verfügbar. ARA-Support & DAW-Einbindung: ReSing lässt sich per ARA direkt in kompatiblen DAWs bearbeiten; alternativ steht eine Standalone-App bereit.

ReSing lässt sich per ARA direkt in kompatiblen DAWs bearbeiten; alternativ steht eine Standalone-App bereit. Eigene Stimmen modellieren: Anwender:innen können eigene Voice-Modelle lokal trainieren , inklusive Sprachwahl (derzeit Englisch/Spanisch), Tonumfang und Qualitätsstufe – mit Live-Preview während des Trainings.

Anwender:innen können , inklusive Sprachwahl (derzeit Englisch/Spanisch), Tonumfang und Qualitätsstufe – mit Live-Preview während des Trainings. Offene Modell-Optionen: Neben der wachsenden Bibliothek an professionellen Voice- und Instrument-Modellen unterstützt ReSing den Import von RVC-Modellen aus Community-Quellen.

Ethik & Lizenzen

IK Multimedia betont einen „Ethical AI“-Ansatz: Die werksseitigen Stimmdaten entstehen mit verpflichtend vertraglich eingebundenen Sänger:innen und eigener, urheberrechtsfreier Aufnahmedatenbasis. Ziel ist Transparenz und Rechtssicherheit für Produktionen. Zudem ist ein Sessions-Marktplatz mit „mietbaren“ Partner-Voices angekündigt.

Versionen & Umfang

Zum Start sind drei Ausführungen geplant:

ReSing Free – „Coming soon“, mit 2 Voices, 2 Instrumenten und 2 Modell-Generierungen.

– „Coming soon“, mit 2 Voices, 2 Instrumenten und 2 Modell-Generierungen. ReSing – Vorbestellbar, mit 10 Voices, 10 Instrumenten und 10 Generierungen.

– Vorbestellbar, mit 10 Voices, 10 Instrumenten und 10 Generierungen. ReSing MAX – Vorbestellbar, mit 25 Voices, 25 Instrumenten und 25 Generierungen sowie unlimited Imports.

Alle Varianten kommen als Perpetual-Lizenz (kein Abo).

Formate & Systemanforderungen

Mac (64-Bit): Apple M1 oder Intel Core i5, 8 GB RAM, macOS 10.15+, ~9 GB Speicher, AU/VST3/AAX , OpenGL-2-fähige GPU.

Apple M1 oder Intel Core i5, 8 GB RAM, macOS 10.15+, ~9 GB Speicher, , OpenGL-2-fähige GPU. Windows (64-Bit): Core i5 (oder äquivalent), 8 GB RAM, Windows 10+, ~9 GB Speicher, VST3/AAX , ASIO-Interface, OpenGL-2-fähige GPU.

Core i5 (oder äquivalent), 8 GB RAM, Windows 10+, ~9 GB Speicher, , ASIO-Interface, OpenGL-2-fähige GPU. Hinweis: Internet wird nur zur Autorisierung benötigt.

Für wen ist ReSing spannend?

Produzent:innen & Songwriter:innen , die Sänger:innen-Demos schnell in release-taugliche Takes überführen möchten – inklusive Formanten- und Charakter-Kontrolle.

, die schnell in überführen möchten – inklusive Formanten- und Charakter-Kontrolle. Content- und Game-Audio-Teams , die konsistente Stimmen in mehreren Sprachen (derzeit EN/ES) brauchen – ohne Cloud-Pflicht und mit klarem Rechte-Framework.

, die konsistente Stimmen in mehreren Sprachen (derzeit EN/ES) brauchen – ohne Cloud-Pflicht und mit klarem Rechte-Framework. Sound-Designer:innen, die Vocal-Lines in Instrument-Performances verwandeln (z. B. Basslines „einsingen“ und als realistisches Instrument rendern).

Verfügbarkeit & Preis

ReSing und ReSing MAX sind ab sofort vorbestellbar; ReSing Free ist „Coming soon“. IK Multimedia spricht von einem Einführungspreis, konkrete Zahlen werden im eingeloggten Bereich angezeigt.

Kurzfazit

Mit ReSing versucht IK Multimedia, KI-Vocal-Modeling auf Studio-Niveau in einen klassischen Plug-in-Workflow zu bringen – ohne Cloud, mit ARA und ohne Abo. Dazu kommen eigene, lokal trainierbare Stimmen und eine ethisch abgesicherte Modellbibliothek. Für Vocal-Produktionen könnte das ein echter Gamechanger werden.

Quellen: Offizielle Produktseite, Versions- und Specs-Informationen von IK Multimedia.