New: ReSing von IK Multimedia, KI-Vocal PlugIn

IK Multimedia kündigt „ReSing“ an: KI-Stimmmodellierung als Plug-in & Standalone – lokal, ARA-fähig, ohne Abo
IK Multimedia stellt mit ReSing ein neues Werkzeug für Vocal-Produktion vor, das KI-basierte Voice Modeling direkt auf dem Rechner ausführt – als Plug-in und als Standalone-App. Herzstück ist eine Modell-Engine, die Timbre, Tonfarbe und Ausdruck realer Sänger:innen erfasst und auf eigenes Audiomaterial überträgt. So lassen sich Scratch-Takes durch natürlich klingende Session-Voices ersetzen, Energie, Charakter und Akzent feinsteuern oder sogar zwei Modelle zu einem Hybrid mischen. Laut Hersteller arbeitet ReSing komplett ohne Cloud-Upload und bietet ARA-Integration für kompatible DAWs.
Was ReSing besonders macht
- Lokale Verarbeitung statt Cloud: Keine Wartezeiten, keine Datenübertragung – die Stimmtransformation läuft vollständig auf dem eigenen System.
- Feine Kontrolle über den Take: Parameter wie Transpose, Character, Accent, Dynamic sowie integrierte Effekte (Reverb, Tune, Dynamics, Contour) sind direkt im Workflow verfügbar.
- ARA-Support & DAW-Einbindung: ReSing lässt sich per ARA direkt in kompatiblen DAWs bearbeiten; alternativ steht eine Standalone-App bereit.
- Eigene Stimmen modellieren: Anwender:innen können eigene Voice-Modelle lokal trainieren, inklusive Sprachwahl (derzeit Englisch/Spanisch), Tonumfang und Qualitätsstufe – mit Live-Preview während des Trainings.
- Offene Modell-Optionen: Neben der wachsenden Bibliothek an professionellen Voice- und Instrument-Modellen unterstützt ReSing den Import von RVC-Modellen aus Community-Quellen.
Ethik & Lizenzen
IK Multimedia betont einen „Ethical AI“-Ansatz: Die werksseitigen Stimmdaten entstehen mit verpflichtend vertraglich eingebundenen Sänger:innen und eigener, urheberrechtsfreier Aufnahmedatenbasis. Ziel ist Transparenz und Rechtssicherheit für Produktionen. Zudem ist ein Sessions-Marktplatz mit „mietbaren“ Partner-Voices angekündigt.
Versionen & Umfang
Zum Start sind drei Ausführungen geplant:
- ReSing Free – „Coming soon“, mit 2 Voices, 2 Instrumenten und 2 Modell-Generierungen.
- ReSing – Vorbestellbar, mit 10 Voices, 10 Instrumenten und 10 Generierungen.
- ReSing MAX – Vorbestellbar, mit 25 Voices, 25 Instrumenten und 25 Generierungen sowie unlimited Imports.
Alle Varianten kommen als Perpetual-Lizenz (kein Abo).
Formate & Systemanforderungen
- Mac (64-Bit): Apple M1 oder Intel Core i5, 8 GB RAM, macOS 10.15+, ~9 GB Speicher, AU/VST3/AAX, OpenGL-2-fähige GPU.
- Windows (64-Bit): Core i5 (oder äquivalent), 8 GB RAM, Windows 10+, ~9 GB Speicher, VST3/AAX, ASIO-Interface, OpenGL-2-fähige GPU.
- Hinweis: Internet wird nur zur Autorisierung benötigt.
Für wen ist ReSing spannend?
- Produzent:innen & Songwriter:innen, die Sänger:innen-Demos schnell in release-taugliche Takes überführen möchten – inklusive Formanten- und Charakter-Kontrolle.
- Content- und Game-Audio-Teams, die konsistente Stimmen in mehreren Sprachen (derzeit EN/ES) brauchen – ohne Cloud-Pflicht und mit klarem Rechte-Framework.
- Sound-Designer:innen, die Vocal-Lines in Instrument-Performances verwandeln (z. B. Basslines „einsingen“ und als realistisches Instrument rendern).
Verfügbarkeit & Preis
ReSing und ReSing MAX sind ab sofort vorbestellbar; ReSing Free ist „Coming soon“. IK Multimedia spricht von einem Einführungspreis, konkrete Zahlen werden im eingeloggten Bereich angezeigt.
Kurzfazit
Mit ReSing versucht IK Multimedia, KI-Vocal-Modeling auf Studio-Niveau in einen klassischen Plug-in-Workflow zu bringen – ohne Cloud, mit ARA und ohne Abo. Dazu kommen eigene, lokal trainierbare Stimmen und eine ethisch abgesicherte Modellbibliothek. Für Vocal-Produktionen könnte das ein echter Gamechanger werden.
Quellen: Offizielle Produktseite, Versions- und Specs-Informationen von IK Multimedia.
Unsere neuesten Beiträge
NEW: TASCAM FR-AV4, 4-Spur-Fieldrecorder
TASCAM FR-AV4: 4-Spur-Fieldrecorder mit 32-Bit-Float, Timecode & HDMI-Sync Der neue TASCAM FR-AV4 richtet sich an [...]> WEITERLESEN
New: ReSing von IK Multimedia, KI-Vocal PlugIn
IK Multimedia kündigt „ReSing“ an: KI-Stimmmodellierung als Plug-in & Standalone – lokal, ARA-fähig, ohne Abo [...]> WEITERLESEN
FutureRetro 777 Synthesizer auf Kickstarter
FutureRetro 777 ist zurück: Kickstarter-Revival der Acid-Ikone Der FutureRetro 777 gehört zu den begehrtesten Acid-Synths [...]> WEITERLESEN