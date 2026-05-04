TAPE 16: Moderne 16-Spur-DAW mit Tape-Workflow

TAPE 16 setzt auf Recording statt endloses Editing

Mit TAPE 16 stellt EMR Music Group eine DAW vor, die sich bewusst gegen den Trend endloser Editiermöglichkeiten stellt. Stattdessen rückt die Software den klassischen Tape-Workflow in den Mittelpunkt: aufnehmen, entscheiden, weitermachen. Gerade für Musikerinnen und Musiker, die beim Recording schneller in den kreativen Flow kommen möchten, könnte dieser Ansatz spannend sein. Die Software setzt auf ein festes 16-Spur-Layout, klare Pegelanzeigen und eine Arbeitsweise, die an Bandmaschinen erinnert.

Klassischer Tape-Workflow für moderne Musikproduktion

Der wichtigste Unterschied zu vielen modernen DAWs liegt im Commit-First-Prinzip. TAPE 16 arbeitet mit Punch-ins, Überschreiben und bewusstem Festlegen von Takes. Dadurch soll weniger Zeit in versteckten Take-Ordnern, visuellen Korrekturen und nachträglichem Editing verloren gehen. Außerdem betont der Hersteller, dass es kein klassisches Undo-Konzept wie in üblichen DAWs gibt. Das zwingt zwar zu klareren Entscheidungen, kann aber gleichzeitig helfen, Performances natürlicher und direkter einzufangen.

MIDI-Synthesizer werden wie echte Instrumente behandelt

Für das Recording von Synthesizern verfolgt TAPE 16 ebenfalls einen eher traditionellen Ansatz. MIDI-Synths werden wie echte Instrumente behandelt und als Audio aufgenommen. Damit eignet sich die DAW besonders für Anwender, die ihre Hardware- oder Plugin-Setups weniger als editierbare MIDI-Baustelle, sondern eher als Performance-Instrument verstehen. Gleichzeitig lassen sich moderne Plugins weiterhin nutzen, wodurch sich klassischer Tape-Workflow und heutige Produktionswerkzeuge verbinden lassen.

Tape 16 -Charakter für organische Aufnahmen

Klanglich bietet TAPE 16 verschiedene Tape-Character-Funktionen. Dazu gehören unter anderem Wow, Flutter, Saturation, Tape Age und Damage. Diese Parameter sollen dem Sound mehr Charakter verleihen, ohne den Recording-Prozess unnötig zu verlangsamen. Somit richtet sich die Software nicht nur an Puristen, sondern auch an Produzenten, die schnell zu einem organischeren, weniger sterilen Klangbild kommen möchten.

Smartphone-Remote für den Recording-Alltag

Praktisch ist außerdem die Remote-Funktion. Über einen QR-Code in den MIDI-Einstellungen lässt sich eine Web-App auf dem Smartphone öffnen. Damit können Nutzer Tracks scharf schalten, Marker setzen, Rec Safe umschalten und Transportfunktionen bedienen. Gerade im Heimstudio oder beim Einspielen allein kann das den Workflow deutlich vereinfachen, weil man nicht ständig zwischen Instrument und Rechner wechseln muss.

TAPE 16: Systemanforderungen, Demo und Preis

TAPE 16 läuft laut Hersteller auf macOS 12 oder neuer mit Apple Silicon ab M1 sowie unter Windows 10 oder Windows 11 in 64 Bit. Für beide Plattformen werden mindestens 16 GB RAM, 500 MB freier Speicherplatz und ein kompatibles Audio-Device vorausgesetzt. Aktuell wird die Vollversion als Launch-Angebot für 29 US-Dollar statt 59 US-Dollar gelistet; zusätzlich steht eine kostenlose Demo bereit.

Fazit: Digitale Bandmaschine für fokussiertes Recording

Damit ist TAPE 16 eine interessante Alternative für alle, die beim Recording weniger klicken und mehr spielen möchten. Anstatt jede Aufnahme bis ins Detail zu optimieren, setzt die DAW auf Tempo, Fokus und musikalische Entscheidungen. Besonders für Singer-Songwriter, Synthesizer-Fans, Band-Recording und kreative Skizzen kann dieser reduzierte Ansatz reizvoll sein. TAPE 16 ist damit weniger eine Allround-DAW für maximale Nachbearbeitung, sondern vielmehr ein digitales Bandmaschinen-Konzept für moderne Musikproduktion.

Herstellerseite: TAPE DAW | TAPE 16 Tape Machine DAW for Modern Music Production