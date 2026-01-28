Eventide Audio bringt Music Mouse von Laurie Spiegel zurück

Auf der NAMM 2026 wurde von Eventide Audio bekannt gegeben, dass die von Laurie Spiegel entwickelte Software Music Mouse in einer modernen Form wieder veröffentlicht wird. Für Freunde von algorithmischen Kompositionen ist das eine wiederentdeckte Möglichkeit, ihre Computer in ein „spielbares und intelligent agierendes Instrument“ zu verwandeln.

Laurie Spiegel – Pionierin der Computermusik

Laurie Spiegel arbeitete bereits mit Computern, als diese noch fast ausschließlich Institutionen, Behörden und Konzernen vorbehalten waren. Sie konnte in den 1970er Jahren eine Stelle in den Bell Labs ergattern und arbeitete dort an ihren Kompositionen, in denen sie selbst programmierte Algorithmen zur Erzeugung von sich verändernden Tonfolgen einsetzte. Ihre Stücke waren zunächst recht avantgardistisch, aber sie rückte den musikalischen Ausdruck immer weiter in den Vordergrund.

Ihre Musik war natürlich kein Mainstream und ihr Name vorwiegend nur bei Insidern bekannt. So bemerkte das breite Publikum wohl nicht, dass ihr Stück „Sediment“ im Soundtrack von „Die Tribute von Panem“ vertreten war.

Music Mouse – musikalische Logik

Laurie Spiegel entwickelte schon während ihrer Zeit in den Bell Labs verschiedene Softwareprogramme für die Komposition. Als sie in den 1980ern das Computer Music Studio der New York University gründete, entwickelte sie auch Music Mouse, das mit Heimcomputern wie Macintosh, Amiga und Atari ST genutzt werden konnte.

Music Mouse erzeugt Musik hauptsächlich durch Bewegungen mit der Maus über ein Grid-Feld. Die Position steuert Noten sowie zum Teil auch mehrere zusätzliche Stimmen. Melodie und Harmonien lassen sich gleichzeitig beeinflussen.

Skalen, Akkordfolgen und kompositorische Regeln sind aufeinander abgestimmt. Somit können auch Laien damit komplexe und harmonische Ergebnissen erzielen. Die Software generiert Patterns und entwickelt sie weiter. Der User braucht nur mit der Computermaus Skalen, Tonart und andere Parameter in Echtzeit und ohne Aussetzer ändern. Somit lässt sich die Software auch für Live-Performances einsetzen.

Hier eine Demonstration:

Music Mouse 2026

Die Mitteilung von Eventide Audio beinhaltet noch keine konkreten Angaben, außer dass Music Mouse an aktuelle Betriebssysteme angepasst wurde. Man hat dafür mit Laurie Spiegel zusammengearbeitet und die Software soll im Laufe des Jahres veröffentlicht werden. Inwieweit Grafik und Funktionalität überarbeitet oder erweitert wurden, ist noch nicht bekannt. Aber allein die Tatsache, dass dieses nerdige Tool nach 40 Jahren reaktiviert wird, ist schon spannend genug.

Noch ein Tipp für Besitzer älterer Computer: das originale Music Mouse ist unter Archiv.org noch immer verfügbar und kann unter macOS 9 auf PPC Macs oder mit Atari-Rechner bzw. Atari-Emulationen genutzt werden.

