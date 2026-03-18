iZotope Tonal Balance Control 3, Software-PlugIn

iZotope Tonal Balance Control 3: Neues Referenz-Plugin für bessere Mixe mit Spotify, YouTube & Co.
Mit Tonal Balance Control 3 stellt iZotope eine neue Version seines Referenz-Plugins vor, die sich gezielt an Produzentinnen und Produzenten, Mixing-Engineers und Mastering-Anwender richtet. Der Fokus liegt klar auf einem praxisnahen Workflow: Eigene Mixe lassen sich jetzt noch einfacher mit professionellen Referenztracks vergleichen – sogar direkt über Audioquellen wie Spotify, YouTube, Apple Music oder andere Online- und Offline-Player.
Für Musikproduzenten ist das spannend, weil sich damit ein altbekanntes Problem deutlich leichter lösen lässt: der objektive Blick auf den eigenen Mix. Statt sich nur auf das Gehör oder statische Analyzer zu verlassen, analysiert Tonal Balance Control 3 den klanglichen Fingerabdruck beliebiger Songs und stellt ihn dem eigenen Track gegenüber. So werden klangliche Unterschiede bei Frequenzbalance, Vocal-Presence, Dynamik und Stereobreite schneller sichtbar.
Referenz-Mixing wird deutlich flexibler
Die größte Neuerung ist der neue Audio-Capture-Workflow. Über eine Desktop-App können Nutzer Referenzsongs aus praktisch jeder Audioquelle erfassen und als Zielkurve in den eigenen Mixing- oder Mastering-Prozess übernehmen. Gerade im Produktionsalltag ist das ein echter Vorteil: Wer sich beim Mix etwa an aktuellen Pop-, Hip-Hop-, EDM- oder Rock-Produktionen orientieren möchte, muss nicht mehr umständlich Dateien organisieren, sondern kann Referenzen direkt aus dem bevorzugten Hörumfeld ziehen.
Das macht Tonal Balance Control 3 besonders für moderne Produktions-Workflows interessant. Viele Produzenten vergleichen ihre Tracks ohnehin mit Streaming-Releases. iZotope überführt dieses Verhalten jetzt in ein Tool, das den Vergleich nicht nur hörbar, sondern auch visuell und technisch nutzbar macht.
Mehr Orientierung beim Mix und Master
Neben dem Referenz-Feature setzt iZotope auf tiefere Analysefunktionen. Neue Meter helfen dabei, die eigene Produktion gezielter zu beurteilen. So zeigt das Plugin nicht nur die allgemeine tonale Balance, sondern liefert auch spezifische Hinweise zu Vocal Balance, Dynamics und Stereo Width. Zusätzlich gibt es einen Low-End Crest Factor, der vor allem beim Abstimmen von Kick und Bass nützlich sein dürfte.
Gerade im Home-Studio oder in akustisch nicht perfekt optimierten Räumen kann dieser visuelle Kontext enorm wertvoll sein. Wer beim Mixing unsicher ist, ob der Gesang zu dominant, der Bassbereich zu schwammig oder das Stereo-Bild zu breit ausfällt, bekommt mit Tonal Balance Control 3 deutlich mehr Orientierung.
Enge Verzahnung mit Ozone und Neutron
Ein weiterer Pluspunkt für bestehende iZotope-Nutzer ist die Integration mit Ozone und Neutron. Erfasste Referenzziele lassen sich in Ozone Master Assistant oder Neutron Mix Assistant verwenden, um den eigenen Track oder einzelne Mix-Elemente näher an den Klangcharakter einer Referenz zu bringen. Zusätzlich kann das Plugin direkt mit den EQs von Ozone und Neutron verbunden werden.
Für Produzenten, die bereits im iZotope-Ökosystem arbeiten, dürfte das den Workflow deutlich beschleunigen. Statt zwischen mehreren Tools und Analyzer-Fenstern hin- und herzuwechseln, entsteht ein stärker vernetzter Mixing-Ansatz, der Analyse und Korrektur enger zusammenführt.
Hybrid-EQ direkt im Plugin
Neu ist auch ein integrierter Hybrid-EQ mit dynamischen Nodes. Damit können Korrekturen direkt innerhalb des Plugins vorgenommen werden, ohne sofort auf zusätzliche Instanzen anderer EQs ausweichen zu müssen. Das dürfte vor allem in frühen Mix-Entscheidungen praktisch sein, wenn es darum geht, Frequenzverteilungen schnell an eine Referenz anzunähern oder problematische Bereiche zu glätten.
Damit positioniert sich Tonal Balance Control 3 nicht mehr nur als Kontroll- und Metering-Tool, sondern zunehmend als aktives Hilfsmittel für bessere Mischentscheidungen.
Zielbibliothek mit Genre-Targets und Import aus TBC2
Zusätzlich liefert iZotope eine neue Target Library mit, die auf der Analyse von hunderten professionellen Produktionen basiert. Diese Genre-Ziele lassen sich durchsuchen, favorisieren und direkt im Alltag einsetzen. Wer bereits mit Tonal Balance Control 2 gearbeitet hat, kann bestehende Favoriten unkompliziert importieren.
Das ist vor allem für Nutzer interessant, die sich beim Mixing an typischen Klangidealen eines Genres orientieren möchten, ohne jedes Mal manuell neue Referenzen anzulegen.
iZotope Tonal Balance Control 3 Specs / Key Features
- Beliebige Songs als Referenz nutzen – per Desktop-App aus Spotify, Apple Music, YouTube und anderen Quellen erfassen
- Neue Target Library – Dutzende Genre-Ziele auf Basis professionell analysierter Tracks
- Ozone- & Neutron-Integration – Referenzen in Master Assistant und Mix Assistant nutzbar
- Desktop-App + Plugin – Referenzen erfassen und Mixe direkt in der DAW analysieren
- Neue Meter – für Vocal Balance, Dynamik, Stereo Width und Low-End Crest Factor
- Built-in Hybrid EQ – direkte Korrekturen im Spektrum mit dynamischen Nodes
- Import aus Tonal Balance Control 2 – gespeicherte Favoriten schnell übernehmen
Rabattaktion zum Release
Parallel zur Veröffentlichung startet iZotope die Mix & Master Spotlight-Aktion. Im Rahmen der Promotion sind laut Hersteller bis zu 30 % Rabatt auf Produkte wie Ozone 12 sowie auf größere Bundles wie die Music Production Suite 8 möglich. Die Aktion soll ab sofort laufen und bis 15. April verfügbar sein.
Für Produzenten, die ohnehin ein Upgrade oder den Einstieg in die iZotope-Welt planen, könnte der Release von Tonal Balance Control 3 also auch preislich ein interessanter Zeitpunkt sein.
iZotope Tonal Balance Control 3 – Fazit
Mit iZotope Tonal Balance Control 3 bekommt das Thema Referenz-Mixing ein deutlich zeitgemäßeres Update. Besonders die Möglichkeit, Referenzen aus Streaming-Diensten zu erfassen, dürfte vielen Musikproduzenten im Alltag entgegenkommen. In Kombination mit neuen Analyse-Metern, integriertem EQ und der Anbindung an Ozone und Neutron wirkt das Plugin wie ein durchdachtes Werkzeug für alle, die ihre Mixe schneller, sicherer und näher am professionellen Klangbild ausrichten möchten.
Herstellerlink: iZotope | Plugins for Audio Restoration, Mixing, Mastering and More
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