News: Izotope Ozone 12 – Masteringtool

Ozone 12 – Das neue Zeitalter des Masterings ist da!

iZotope hebt mit Ozone 12 die Messlatte für digitales Mastering erneut an – und bringt wegweisende AI- und Machine-Learning-Technologien, die Produzenten, Mixing- und Mastering-Engineers sowie Self-Masterer gleichermaßen begeistern werden. Die neue Version kombiniert branchenweit erste Funktionen mit einer noch intuitiveren Bedienung und mehr kreativer Freiheit.

🚀 Hauptfeatures im Überblick

BassControl – ML-gestützte Tiefenpräzision

Schluss mit Rätselraten im Low-End! BassControl sorgt für ausgewogene und druckvolle Bässe – ob im Club, Auto oder auf Streamingplattformen. Kick und Bass lassen sich mühelos in jeder Abhörsituation perfekt balancieren.

Unlimiter – Dynamik zurückholen

Wie ein „Undo“-Button für überkomprimierte Mixe: Unlimiter bringt mit Machine Learning verlorene Transienten und Dynamik zurück – transparent, musikalisch und ohne ungewollte Artefakte.

StemEQ – Magischer Zugriff auf einzelne Instrumentengruppen

Vocals zu dünn? Drums zu laut? Mit StemEQ lassen sich Vocals, Drums, Bass und Instrumente separat im Stereo-Master EQ-en – ganz ohne Zugriff auf die Einzelspuren.

Custom Master Assistant – Dein persönlicher Mastering-Flow

Wähle Module, Lautheitsziele und Genre-Presets selbst. Der „Custom“-Flow macht den AI-gestützten Master Assistant noch flexibler – perfekt für maßgeschneiderte Masterings.

IRC5 Maximizer Mode – Laut, klar, kompromisslos

Der neue Algorithmus liefert mehr Lautheit und Durchsetzungskraft – ohne Pumpen oder Verzerrung. Ideal für moderne, druckvolle Produktionen.

🎯 Für wen ist Ozone 12 gemacht?

Produzenten , die ihre Tracks selbst mastern und mit kommerzieller Lautheit & Brillanz mithalten wollen.

Mastering-Engineers , die absolute Kontrolle und High-End-Audioqualität erwarten.

Kreative, die mit AI-Unterstützung Zeit sparen möchten – ohne dabei die Zügel aus der Hand zu geben.

🧠 AI & Mastering – Hand in Hand

Seit der Einführung des Master Assistant im Jahr 2017 gilt Ozone als Vorreiter in Sachen AI-unterstütztes Mastering. Ozone 12 führt diesen Weg fort, ohne den kreativen Entscheidungsprozess aus den Händen der Nutzer zu nehmen. Stattdessen ermöglicht es, in kürzester Zeit zu Ergebnissen zu kommen, die früher unmöglich schienen.

📦 Ozone 12 – Mehr als nur ein Plugin

Komplette Mastering-Suite mit 21 Plugins (Mothership + 20 Einzel-Module)

Neu gestaltete, intuitive Oberfläche mit frischem Design

Verbesserte Stem-Trennung mit weniger Artefakten

25 neue Genre-Targets im Stabilizer-Modul

Zahlreiche Klang-Tools wie Clarity-, Impact- oder Transient/Sustain-Modul für noch präzisere Bearbeitung

💡 Fazit:

Ozone 12 ist nicht nur ein Update – es ist ein Statement, wie Mastering im Jahr 2025 aussehen kann: schneller, präziser, kreativer. Wer professionellen Sound mit modernster Technologie verbinden will, kommt an diesem Release nicht vorbei.



Affiliate Link:

iZotope Ozone 12 Elements License Code nur 59 € bei MUSIC STORE



Affiliate Link:

iZotope Ozone 12 Standard License Code nur 239 € bei MUSIC STORE