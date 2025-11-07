MOTU 10PRE – Network-Ready Audiointerface mit Thunderbolt 4/USB4

Neu: MOTU 10PRE – Audiointerface mit Thunderbolt 4/USB4, 64-Kanal-DSP-Mixer & ESS-Wandlern

MOTU erweitert sein Line-up um das 10PRE – ein 26 x 28 Audiointerface für Mac, Windows und iOS, das Studio-Workflow, Live-Tauglichkeit und AVB-Netzwerk in 1 HE vereint. Herzstück sind extrem latenzarme Treiber (RTL ab ca. 1,8 ms @ 96 kHz), hochwertige ESS Sabre32™-Wandler und ein integrierter 64-Kanal-DSP-Mixer mit 32 Bussen samt Reverb, doppelter Präzisions-EQ, HPF, Gate und Kompressor. Die Steuerung läuft komfortabel über die CueMix Pro App – per Rechner, Tablet oder Smartphone.

Highlights auf einen Blick

Universelle Konnektivität: Thunderbolt 4/USB4 (mit 40 Gbps-USB-C-Kabel im Lieferumfang), class-compliant für macOS & iOS.

Thunderbolt 4/USB4 (mit 40 Gbps-USB-C-Kabel im Lieferumfang), class-compliant für macOS & iOS. 54 Audiokanäle gesamt: 26 In / 28 Out, inkl. 10 XLR/TRS-Kombibuchsen (Mic/Line/Hi-Z) mit +74 dB Gain , 48 V, -20 dB Pad, Phasenumkehr & Fernsteuerung.

26 In / 28 Out, inkl. (Mic/Line/Hi-Z) mit , 48 V, -20 dB Pad, Phasenumkehr & Fernsteuerung. Inserts & Flexibilität: Dedizierte Send/Return an Eingängen 1–2; Returns an 3–4 können als zusätzliche Line-Inputs dienen.

Dedizierte an Eingängen 1–2; Returns an 3–4 können als zusätzliche Line-Inputs dienen. Acht DC-gekoppelte TRS-Ausgänge (symmetrisch, bis 125 dB Dynamik) – ideal auch für CV aus der DAW.

(symmetrisch, bis 125 dB Dynamik) – ideal auch für aus der DAW. Zwei ADAT-Banks (16 Kanäle @ 44,1/48 kHz; S/MUX 8 Kanäle @ 88,2/96 kHz), TOSLink (S/PDIF) optional an Bank A.

(16 Kanäle @ 44,1/48 kHz; S/MUX 8 Kanäle @ 88,2/96 kHz), an Bank A. Zwei unabhängige Kopfhörerausgänge vorne, frei zuweisbar.

vorne, frei zuweisbar. Control-Room-Features: A/B/C-Monitorumschaltung , Talkback , Mono/Mute.

, , Mono/Mute. AVB-Netzwerk ready: 2× Gigabit-Ports, Daisy-Chain oder Switch-Netz; 16 AVB-Streams (insges. 128 I/O) für große Setups, kompatibel mit neuen und älteren MOTU-AVB-Geräten.

2× Gigabit-Ports, Daisy-Chain oder Switch-Netz; (insges. 128 I/O) für große Setups, kompatibel mit neuen und älteren MOTU-AVB-Geräten. Word Clock In/Out/Thru bis 192 kHz.

bis 192 kHz. Loopback für Streaming/Podcasting und Guitar Re-Amping .

für Streaming/Podcasting und . Neues 3,9″-RGB-Display (480×128) mit präziser Metering-Ansicht und Menübedienung.

(480×128) mit präziser Metering-Ansicht und Menübedienung. Performer Lite inklusive (100+ Instrumente, 6 GB Loops).

06

Für wen ist das 10PRE?

Produzent:innen & Engineers: 10 hochwertige, rauscharme Preamps (-114 dB THD+N, 118 dB Dynamik, -129 dBu EIN) plus ESS-Wandler sorgen für transparenten Sound – mit DSP-Effekten für latenzfreies Monitoring.

10 hochwertige, rauscharme Preamps (-114 dB THD+N, 118 dB Dynamik, -129 dBu EIN) plus ESS-Wandler sorgen für transparenten Sound – mit DSP-Effekten für latenzfreies Monitoring. Live-Crew & Hybrid-Studios: Standalone-Mixerbetrieb, WLAN-Steuerung und AVB-Vernetzung machen das 10PRE zur Schaltzentrale von Bühne bis Regie.

Standalone-Mixerbetrieb, WLAN-Steuerung und AVB-Vernetzung machen das 10PRE zur Schaltzentrale von Bühne bis Regie. Creator & Streamer: Loopback-Kanäle, Talkback und flexible Routing-Optionen erleichtern Liveshows, Tutorials und Podcasts.

Technische Eckdaten (Kurz)

26 In / 28 Out , 24-Bit/192 kHz

, 24-Bit/192 kHz 64-Kanal-Mixer / 32 Busse (DSP-basiert, bis 96 kHz)

(DSP-basiert, bis 96 kHz) 10 Mic/Line/Hi-Z mit +74 dB Gain, Remote & Inserts (1–2)

mit +74 dB Gain, Remote & Inserts (1–2) 8 symm. DC-gekoppelte Line-Outs , 2× ADAT, opt. S/PDIF (TOSLink)

, 2× ADAT, opt. S/PDIF (TOSLink) 2 Kopfhörerausgänge , Word Clock I/O/Thru

, 2× Gigabit-AVB , WLAN-Steuerung über CueMix Pro

, 1 HE Stahlgehäuse, USB-Audio-Class-Compliant

Kurzfazit: Audiointerface MOTU 10PRE

Mit dem 10PRE liefert MOTU ein modernes All-in-One-Interface: erstklassige Audioqualität, ultraschnelle Treiber, mächtiges DSP-Mixing und echte Netzwerk-Pro-Features. Ob Recording-Session, Live-Setup oder Streaming-Rig – das 10PRE ist eine zukunftssichere Schaltzentrale für ambitionierte Musiker:innen und Audio-Pros. Das MOTU 10Pre ist ab sofort bei MUSIC STORE professional erhältlich.

Herstellerlink: Home | MOTU.com