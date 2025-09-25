Focusrite Scarlett 2i2 Anniversary Edition, Audio-Interface

40 Jahre Focusrite: Scarlett 2i2 Anniversary Edition im ISA-Blau – streng limitiert!

Happy Birthday, Focusrite! Zum 40-jährigen Jubiläum bringt die britische Audio-Legende ein echtes Sammlerstück: Die Scarlett 2i2 Anniversary Edition. Technisch auf dem Stand der 4. Generation, optisch eine Liebeserklärung an die Anfänge – mit klassischem ISA-Blau, geprägtem Forte-„ff“-Logo und einer Siebdruck-Grafik auf der Unterseite, die an die legendären ISA-110-Schaltpläne erinnert. Das meistverkaufte Audio-Interface der Welt – zurück zu seinen Wurzeln, aber besser denn je.

Focusrite Scarlett 2i2 Anniversary Edition – Das Wichtigste in 30 Sekunden

Limitierte Jubiläumsauflage im ikonischen ISA-Blau – Sammler- und Studio-Piece in einem.

im ikonischen – Sammler- und Studio-Piece in einem. 4.-Gen-Preamps mit 69 dB Gain für kristallklare, detailreiche Aufnahmen.

mit für kristallklare, detailreiche Aufnahmen. 120 dB Dynamik & 192 kHz/24-Bit Wandler – RedNet-DNA für Desktop-Studios.

& Wandler – RedNet-DNA für Desktop-Studios. Air-Mode , Auto Gain , Clip Safe & Dynamic Gain Halos : smarter aufnehmen, weniger Ausschuss.

, , & : smarter aufnehmen, weniger Ausschuss. Hi-Z-Instrument – und Line-Inputs für Gitarre, Keys & Co., plus Loopback für Content-Creation.

– und für Gitarre, Keys & Co., plus für Content-Creation. XXL- Software-Bundle inkl. Jubiläums-Plug-ins (Sonnox, Softube, Acustica) + Standardpaket & Hitmaker Expansion .

inkl. Jubiläums-Plug-ins (Sonnox, Softube, Acustica) + Standardpaket & . Focusrite Control 2 (Desktop & App), Easy Start, 3 Jahre Garantie & Support 24/7/365.

Focusrite Scarlett 2i2 Anniversary Edition Design: Kult trifft Gegenwart

Die Focusrite Scarlett 2i2 Anniversary Edition verpackt modernste Scarlett-Technologie in ein eloxiertes Aluminiumgehäuse im ISA-Blau – inklusive geprägtem Forte-Logo. Die Unterseite trägt eine Homage an Focusrites Schaltungs-Erbe als Siebdruck. Ergebnis: ein Interface, das auf dem Schreibtisch so gut aussieht, wie es klingt.

Vorverstärker & Wandlung: Studioqualität auf Armlänge

Die fernsteuerbaren Preamps der 4. Generation liefern mit 69 dB Verstärkung mehr Headroom und feinere Nuancen als je zuvor in der Scarlett-Reihe. Dahinter arbeiten Wandler in RedNet-Qualität mit 120 dB Dynamikumfang bei 192 kHz/24-Bit – exakt jene Transparenz, die man sonst aus großen Regieräumen kennt.

Workflow-Booster: Mehr Treffer, weniger Takes

Air-Mode : verleiht Stimmen und Instrumenten die Präsenz und edle Sättigung einer großformatigen Konsole.

: verleiht Stimmen und Instrumenten die Präsenz und edle Sättigung einer großformatigen Konsole. Auto Gain : Knopf drücken, 10 Sekunden spielen – Scarlett setzt den perfekten Aufnahmepegel .

: Knopf drücken, 10 Sekunden spielen – Scarlett setzt den . Clip Safe : überwacht bis zu 96.000× pro Sekunde und regelt Gain automatisch nach, bevor etwas clippt.

: überwacht bis zu und regelt Gain automatisch nach, bevor etwas clippt. Dynamic Gain Halos: farbcodiertes, dynamisches Metering direkt am Gerät – Pegel immer im Blick.

Anschlüsse & Monitoring: Alles dran für Creator

Hi-Z-Instrumenteneingänge lassen Gitarren wie am echten Amp reagieren, Line-Inputs nehmen Keys, Synths und Groove-Boxen in hoher Qualität auf. Der neuentwickelte Kopfhörerverstärker treibt auch hochohmige Hörer laut, klar und präzise – mit unabhängiger Pegelregelung für Phones und Monitore.

Loopback liefert virtuelle Stereoeingänge aus deiner Software zurück in die DAW – ideal für Samples, Re-Recordings, Tutorials & Streams.

Software: Jubiläums-Extras + das volle Scarlett-Ökosystem

Exklusives 40-Jahre-Paket

Sonnox Voca – Vocal-Channel mit Kompression, Sättigung und Softening für sofort überzeugende Stimmen.

– Vocal-Channel mit Kompression, Sättigung und Softening für sofort überzeugende Stimmen. Acustica Audio Rust – charakterstarker EQ, inspiriert von legendären Motown-Klangformern.

– charakterstarker EQ, inspiriert von legendären Motown-Klangformern. Softube Opto Compressor – musikalische Kontrolle mit klassischer Opto-Charakteristik.

Standard-Softwarepaket für Scarlett

Pro Tools Intro+ (Focusrite-Edition) , Ableton Live Lite , FL Studio Producer Edition (6 Monate)

, , (6 Monate) Virtuelle Instrumente, Effekte & Samples – plus Splice Sounds (3 Monate für Neukund:innen)

Hitmaker Expansion (Highlights)

Antares Auto-Tune Access – von subtil bis Effekt.

– von subtil bis Effekt. Softube Marshall Silver Jubilee 2555 – vom Clean bis High-Gain.

– vom Clean bis High-Gain. Native Instruments MASSIVE – ikonische Bässe & Leads (1.300+ Presets).

– ikonische Bässe & Leads (1.300+ Presets). Brainworx bx_console Focusrite SC , Focusrite Red 2 & 3 – der Focusrite-Sound in Plug-in-Form.

, – der Focusrite-Sound in Plug-in-Form. XLN Addictive Keys (Studio Grand) & Addictive Drums 2: Studio Rock .

& . Relab LX480 Essentials – vier Klassiker-Reverbs.

– vier Klassiker-Reverbs. Klevgrand Korvpressor & REAMP , Sonnox Soften & VoxDoubler .

, . Landr Studio (2 Monate) + 5 kostenlose Master – Release-ready ab Tag eins.

Easy Start führt dich in Minuten durch Setup und Software. Mit Focusrite Control 2 (Desktop, iOS, Android) regelst du Routing, Gains und Monitor-Mixes – auch remote.

Für wen ist die Focusrite Scarlett 2i2 Anniversary Edition?

Singer-Songwriter & Gitarrist:innen : Plug-and-play, inspirierender Sound, kaum Fehl-Takes.

: Plug-and-play, inspirierender Sound, kaum Fehl-Takes. Producer & Beatmaker : ehrliche Wandler, Air-Sweetness on demand, starke Hitmaker-Tools .

: ehrliche Wandler, on demand, starke . Streamer, Podcaster & Educator: Loopback, verlässliche Pegel, Easy Start – sofort sendefähig.

Gründe, die für sich sprechen

Klang: RedNet-nahe Wandler + 4.-Gen-Preamps = professionelle Ergebnisse. Tempo: Auto Gain, Clip Safe & Halos beschleunigen den gesamten Recording-Prozess. Look & Legacy: ISA-Blau, geprägtes Logo, versteckte Schaltskizzen – Heritage zum Anfassen. Ökosystem: Großes Software-Bundle – vom ersten Take bis zum fertigen Master. Sicherheit: 3 Jahre Garantie und Support 24/7/365.

Focusrite Scarlett 2i2 Anniversary Edition: Fazit

Die Scarlett 2i2 Anniversary Edition ist mehr als „nur“ eine Sonderfarbe. Sie vereint 40 Jahre Focusrite-Know-how mit einem workflow-freundlichen Feature-Set, das im Alltag wirklich zählt – und packt alles in ein ikonisches Design, das Studio-Vibes versprüht. Streng limitiert: Wer sich einen Hauch ISA-Geschichte auf den Schreibtisch holen will, sollte jetzt zugreifen.

Kurz-Specs (Auszug)

Vorverstärker : 4. Generation, 69 dB Gain, Air-Mode , Auto Gain , Clip Safe

: 4. Generation, Gain, , , Wandler : 192 kHz/24-Bit , 120 dB Dynamikbereich

: , Dynamikbereich I/O : Mikrofon/Line/Hi-Z-Inputs, Monitor-Outs, Loopback (virtuelle Eingänge)

: Mikrofon/Line/Hi-Z-Inputs, Monitor-Outs, (virtuelle Eingänge) Monitoring : leistungsstarker Kopfhörerverstärker, unabhängige Pegel

: leistungsstarker Kopfhörerverstärker, unabhängige Pegel Software : Jubiläums-Plug-ins (Sonnox, Softube, Acustica) + Standardpaket + Hitmaker Expansion

: Jubiläums-Plug-ins (Sonnox, Softube, Acustica) + Standardpaket + Hitmaker Expansion Bedienung: Focusrite Control 2 (Desktop & App), Easy Start

Herstellerlink: Scarlett Audio Interfaces4th Generation | Focusrite