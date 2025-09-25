Audio-Interfaces, Equipment, Recording

Focusrite Scarlett 2i2 Anniversary Edition, Audio-Interface

Veröffentlicht am von Markus Müller
25
Sep.

40 Jahre Focusrite: Scarlett 2i2 Anniversary Edition im ISA-Blau – streng limitiert!

Happy Birthday, Focusrite! Zum 40-jährigen Jubiläum bringt die britische Audio-Legende ein echtes Sammlerstück: Die Scarlett 2i2 Anniversary Edition. Technisch auf dem Stand der 4. Generation, optisch eine Liebeserklärung an die Anfänge – mit klassischem ISA-Blau, geprägtem Forte-„ff“-Logo und einer Siebdruck-Grafik auf der Unterseite, die an die legendären ISA-110-Schaltpläne erinnert. Das meistverkaufte Audio-Interface der Welt – zurück zu seinen Wurzeln, aber besser denn je.

Focusrite Scarlett 2i2 Anniversary Edition – Das Wichtigste in 30 Sekunden

  • Limitierte Jubiläumsauflage im ikonischen ISA-Blau – Sammler- und Studio-Piece in einem.
  • 4.-Gen-Preamps mit 69 dB Gain für kristallklare, detailreiche Aufnahmen.
  • 120 dB Dynamik & 192 kHz/24-Bit Wandler – RedNet-DNA für Desktop-Studios.
  • Air-Mode, Auto Gain, Clip Safe & Dynamic Gain Halos: smarter aufnehmen, weniger Ausschuss.
  • Hi-Z-Instrument– und Line-Inputs für Gitarre, Keys & Co., plus Loopback für Content-Creation.
  • XXL-Software-Bundle inkl. Jubiläums-Plug-ins (Sonnox, Softube, Acustica) + Standardpaket & Hitmaker Expansion.
  • Focusrite Control 2 (Desktop & App), Easy Start, 3 Jahre Garantie & Support 24/7/365.

Focusrite Scarlett 2i2 Anniversary Edition Design: Kult trifft Gegenwart

Die Focusrite Scarlett 2i2 Anniversary Edition verpackt modernste Scarlett-Technologie in ein eloxiertes Aluminiumgehäuse im ISA-Blau – inklusive geprägtem Forte-Logo. Die Unterseite trägt eine Homage an Focusrites Schaltungs-Erbe als Siebdruck. Ergebnis: ein Interface, das auf dem Schreibtisch so gut aussieht, wie es klingt.

Vorverstärker & Wandlung: Studioqualität auf Armlänge

Die fernsteuerbaren Preamps der 4. Generation liefern mit 69 dB Verstärkung mehr Headroom und feinere Nuancen als je zuvor in der Scarlett-Reihe. Dahinter arbeiten Wandler in RedNet-Qualität mit 120 dB Dynamikumfang bei 192 kHz/24-Bit – exakt jene Transparenz, die man sonst aus großen Regieräumen kennt.

Workflow-Booster: Mehr Treffer, weniger Takes

  • Air-Mode: verleiht Stimmen und Instrumenten die Präsenz und edle Sättigung einer großformatigen Konsole.
  • Auto Gain: Knopf drücken, 10 Sekunden spielen – Scarlett setzt den perfekten Aufnahmepegel.
  • Clip Safe: überwacht bis zu 96.000× pro Sekunde und regelt Gain automatisch nach, bevor etwas clippt.
  • Dynamic Gain Halos: farbcodiertes, dynamisches Metering direkt am Gerät – Pegel immer im Blick.

Anschlüsse & Monitoring: Alles dran für Creator

Hi-Z-Instrumenteneingänge lassen Gitarren wie am echten Amp reagieren, Line-Inputs nehmen Keys, Synths und Groove-Boxen in hoher Qualität auf. Der neuentwickelte Kopfhörerverstärker treibt auch hochohmige Hörer laut, klar und präzise – mit unabhängiger Pegelregelung für Phones und Monitore.
Loopback liefert virtuelle Stereoeingänge aus deiner Software zurück in die DAW – ideal für Samples, Re-Recordings, Tutorials & Streams.

Software: Jubiläums-Extras + das volle Scarlett-Ökosystem

Exklusives 40-Jahre-Paket

  • Sonnox Voca – Vocal-Channel mit Kompression, Sättigung und Softening für sofort überzeugende Stimmen.
  • Acustica Audio Rust – charakterstarker EQ, inspiriert von legendären Motown-Klangformern.
  • Softube Opto Compressor – musikalische Kontrolle mit klassischer Opto-Charakteristik.

Standard-Softwarepaket für Scarlett

  • Pro Tools Intro+ (Focusrite-Edition), Ableton Live Lite, FL Studio Producer Edition (6 Monate)
  • Virtuelle Instrumente, Effekte & Samples – plus Splice Sounds (3 Monate für Neukund:innen)

Hitmaker Expansion (Highlights)

  • Antares Auto-Tune Access – von subtil bis Effekt.
  • Softube Marshall Silver Jubilee 2555 – vom Clean bis High-Gain.
  • Native Instruments MASSIVE – ikonische Bässe & Leads (1.300+ Presets).
  • Brainworx bx_console Focusrite SC, Focusrite Red 2 & 3 – der Focusrite-Sound in Plug-in-Form.
  • XLN Addictive Keys (Studio Grand) & Addictive Drums 2: Studio Rock.
  • Relab LX480 Essentials – vier Klassiker-Reverbs.
  • Klevgrand Korvpressor & REAMP, Sonnox Soften & VoxDoubler.
  • Landr Studio (2 Monate) + 5 kostenlose Master – Release-ready ab Tag eins.

Easy Start führt dich in Minuten durch Setup und Software. Mit Focusrite Control 2 (Desktop, iOS, Android) regelst du Routing, Gains und Monitor-Mixes – auch remote.

Für wen ist die Focusrite Scarlett 2i2 Anniversary Edition?

  • Singer-Songwriter & Gitarrist:innen: Plug-and-play, inspirierender Sound, kaum Fehl-Takes.
  • Producer & Beatmaker: ehrliche Wandler, Air-Sweetness on demand, starke Hitmaker-Tools.
  • Streamer, Podcaster & Educator: Loopback, verlässliche Pegel, Easy Start – sofort sendefähig.

Gründe, die für sich sprechen

  1. Klang: RedNet-nahe Wandler + 4.-Gen-Preamps = professionelle Ergebnisse.

  2. Tempo: Auto Gain, Clip Safe & Halos beschleunigen den gesamten Recording-Prozess.

  3. Look & Legacy: ISA-Blau, geprägtes Logo, versteckte Schaltskizzen – Heritage zum Anfassen.

  4. Ökosystem: Großes Software-Bundle – vom ersten Take bis zum fertigen Master.

  5. Sicherheit: 3 Jahre Garantie und Support 24/7/365.

Focusrite Scarlett 2i2 Anniversary Edition: Fazit

Die Scarlett 2i2 Anniversary Edition ist mehr als „nur“ eine Sonderfarbe. Sie vereint 40 Jahre Focusrite-Know-how mit einem workflow-freundlichen Feature-Set, das im Alltag wirklich zählt – und packt alles in ein ikonisches Design, das Studio-Vibes versprüht. Streng limitiert: Wer sich einen Hauch ISA-Geschichte auf den Schreibtisch holen will, sollte jetzt zugreifen.

Kurz-Specs (Auszug)

  • Vorverstärker: 4. Generation, 69 dB Gain, Air-Mode, Auto Gain, Clip Safe
  • Wandler: 192 kHz/24-Bit, 120 dB Dynamikbereich
  • I/O: Mikrofon/Line/Hi-Z-Inputs, Monitor-Outs, Loopback (virtuelle Eingänge)
  • Monitoring: leistungsstarker Kopfhörerverstärker, unabhängige Pegel
  • Software: Jubiläums-Plug-ins (Sonnox, Softube, Acustica) + Standardpaket + Hitmaker Expansion
  • Bedienung: Focusrite Control 2 (Desktop & App), Easy Start

Herstellerlink: Scarlett Audio Interfaces4th Generation | Focusrite


