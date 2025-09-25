Focusrite Scarlett 2i2 Anniversary Edition, Audio-Interface

40 Jahre Focusrite: Scarlett 2i2 Anniversary Edition im ISA-Blau – streng limitiert!
Happy Birthday, Focusrite! Zum 40-jährigen Jubiläum bringt die britische Audio-Legende ein echtes Sammlerstück: Die Scarlett 2i2 Anniversary Edition. Technisch auf dem Stand der 4. Generation, optisch eine Liebeserklärung an die Anfänge – mit klassischem ISA-Blau, geprägtem Forte-„ff“-Logo und einer Siebdruck-Grafik auf der Unterseite, die an die legendären ISA-110-Schaltpläne erinnert. Das meistverkaufte Audio-Interface der Welt – zurück zu seinen Wurzeln, aber besser denn je.
Focusrite Scarlett 2i2 Anniversary Edition – Das Wichtigste in 30 Sekunden
- Limitierte Jubiläumsauflage im ikonischen ISA-Blau – Sammler- und Studio-Piece in einem.
- 4.-Gen-Preamps mit 69 dB Gain für kristallklare, detailreiche Aufnahmen.
- 120 dB Dynamik & 192 kHz/24-Bit Wandler – RedNet-DNA für Desktop-Studios.
- Air-Mode, Auto Gain, Clip Safe & Dynamic Gain Halos: smarter aufnehmen, weniger Ausschuss.
- Hi-Z-Instrument– und Line-Inputs für Gitarre, Keys & Co., plus Loopback für Content-Creation.
- XXL-Software-Bundle inkl. Jubiläums-Plug-ins (Sonnox, Softube, Acustica) + Standardpaket & Hitmaker Expansion.
- Focusrite Control 2 (Desktop & App), Easy Start, 3 Jahre Garantie & Support 24/7/365.
Focusrite Scarlett 2i2 Anniversary Edition Design: Kult trifft Gegenwart
Die Focusrite Scarlett 2i2 Anniversary Edition verpackt modernste Scarlett-Technologie in ein eloxiertes Aluminiumgehäuse im ISA-Blau – inklusive geprägtem Forte-Logo. Die Unterseite trägt eine Homage an Focusrites Schaltungs-Erbe als Siebdruck. Ergebnis: ein Interface, das auf dem Schreibtisch so gut aussieht, wie es klingt.
Vorverstärker & Wandlung: Studioqualität auf Armlänge
Die fernsteuerbaren Preamps der 4. Generation liefern mit 69 dB Verstärkung mehr Headroom und feinere Nuancen als je zuvor in der Scarlett-Reihe. Dahinter arbeiten Wandler in RedNet-Qualität mit 120 dB Dynamikumfang bei 192 kHz/24-Bit – exakt jene Transparenz, die man sonst aus großen Regieräumen kennt.
Workflow-Booster: Mehr Treffer, weniger Takes
- Air-Mode: verleiht Stimmen und Instrumenten die Präsenz und edle Sättigung einer großformatigen Konsole.
- Auto Gain: Knopf drücken, 10 Sekunden spielen – Scarlett setzt den perfekten Aufnahmepegel.
- Clip Safe: überwacht bis zu 96.000× pro Sekunde und regelt Gain automatisch nach, bevor etwas clippt.
- Dynamic Gain Halos: farbcodiertes, dynamisches Metering direkt am Gerät – Pegel immer im Blick.
Anschlüsse & Monitoring: Alles dran für Creator
Hi-Z-Instrumenteneingänge lassen Gitarren wie am echten Amp reagieren, Line-Inputs nehmen Keys, Synths und Groove-Boxen in hoher Qualität auf. Der neuentwickelte Kopfhörerverstärker treibt auch hochohmige Hörer laut, klar und präzise – mit unabhängiger Pegelregelung für Phones und Monitore.
Loopback liefert virtuelle Stereoeingänge aus deiner Software zurück in die DAW – ideal für Samples, Re-Recordings, Tutorials & Streams.
Software: Jubiläums-Extras + das volle Scarlett-Ökosystem
Exklusives 40-Jahre-Paket
- Sonnox Voca – Vocal-Channel mit Kompression, Sättigung und Softening für sofort überzeugende Stimmen.
- Acustica Audio Rust – charakterstarker EQ, inspiriert von legendären Motown-Klangformern.
- Softube Opto Compressor – musikalische Kontrolle mit klassischer Opto-Charakteristik.
Standard-Softwarepaket für Scarlett
- Pro Tools Intro+ (Focusrite-Edition), Ableton Live Lite, FL Studio Producer Edition (6 Monate)
- Virtuelle Instrumente, Effekte & Samples – plus Splice Sounds (3 Monate für Neukund:innen)
Hitmaker Expansion (Highlights)
- Antares Auto-Tune Access – von subtil bis Effekt.
- Softube Marshall Silver Jubilee 2555 – vom Clean bis High-Gain.
- Native Instruments MASSIVE – ikonische Bässe & Leads (1.300+ Presets).
- Brainworx bx_console Focusrite SC, Focusrite Red 2 & 3 – der Focusrite-Sound in Plug-in-Form.
- XLN Addictive Keys (Studio Grand) & Addictive Drums 2: Studio Rock.
- Relab LX480 Essentials – vier Klassiker-Reverbs.
- Klevgrand Korvpressor & REAMP, Sonnox Soften & VoxDoubler.
- Landr Studio (2 Monate) + 5 kostenlose Master – Release-ready ab Tag eins.
Easy Start führt dich in Minuten durch Setup und Software. Mit Focusrite Control 2 (Desktop, iOS, Android) regelst du Routing, Gains und Monitor-Mixes – auch remote.
Für wen ist die Focusrite Scarlett 2i2 Anniversary Edition?
- Singer-Songwriter & Gitarrist:innen: Plug-and-play, inspirierender Sound, kaum Fehl-Takes.
- Producer & Beatmaker: ehrliche Wandler, Air-Sweetness on demand, starke Hitmaker-Tools.
- Streamer, Podcaster & Educator: Loopback, verlässliche Pegel, Easy Start – sofort sendefähig.
Gründe, die für sich sprechen
-
Klang: RedNet-nahe Wandler + 4.-Gen-Preamps = professionelle Ergebnisse.
-
Tempo: Auto Gain, Clip Safe & Halos beschleunigen den gesamten Recording-Prozess.
-
Look & Legacy: ISA-Blau, geprägtes Logo, versteckte Schaltskizzen – Heritage zum Anfassen.
-
Ökosystem: Großes Software-Bundle – vom ersten Take bis zum fertigen Master.
-
Sicherheit: 3 Jahre Garantie und Support 24/7/365.
Focusrite Scarlett 2i2 Anniversary Edition: Fazit
Die Scarlett 2i2 Anniversary Edition ist mehr als „nur“ eine Sonderfarbe. Sie vereint 40 Jahre Focusrite-Know-how mit einem workflow-freundlichen Feature-Set, das im Alltag wirklich zählt – und packt alles in ein ikonisches Design, das Studio-Vibes versprüht. Streng limitiert: Wer sich einen Hauch ISA-Geschichte auf den Schreibtisch holen will, sollte jetzt zugreifen.
Kurz-Specs (Auszug)
- Vorverstärker: 4. Generation, 69 dB Gain, Air-Mode, Auto Gain, Clip Safe
- Wandler: 192 kHz/24-Bit, 120 dB Dynamikbereich
- I/O: Mikrofon/Line/Hi-Z-Inputs, Monitor-Outs, Loopback (virtuelle Eingänge)
- Monitoring: leistungsstarker Kopfhörerverstärker, unabhängige Pegel
- Software: Jubiläums-Plug-ins (Sonnox, Softube, Acustica) + Standardpaket + Hitmaker Expansion
- Bedienung: Focusrite Control 2 (Desktop & App), Easy Start
Herstellerlink: Scarlett Audio Interfaces4th Generation | Focusrite
Auch interessant:
Focusrite Scarlett 2i2 Anniversary Edition, Audio-Interface
40 Jahre Focusrite: Scarlett 2i2 Anniversary Edition im ISA-Blau – streng limitiert! Happy Birthday, Focusrite! [...]> WEITERLESEN
NEW: TASCAM FR-AV4, 4-Spur-Fieldrecorder
TASCAM FR-AV4: 4-Spur-Fieldrecorder mit 32-Bit-Float, Timecode & HDMI-Sync Der neue TASCAM FR-AV4 richtet sich an [...]> WEITERLESEN
MOTU 848: 28×32 Thunderbolt-4/USB4 Audio-Interface mit AVB (2025)
Neu in 2025: Das MOTU 848 ist ein 28×32 Thunderbolt-4/USB4 Audio-Interface für Mac, Windows und [...]> WEITERLESEN
Testbericht: Presonus Quantum ES 2
Testbericht: Presonus Quantum ES 2 – Das kompakte Audiointerface für höchste Ansprüche Der Markt für [...]> WEITERLESEN
Die besten Audiointerfaces unter 200 Euro
Die besten Audiointerfaces unter 200 Euro – Qualität muss nicht teuer sein Ein gutes Audiointerface [...]> WEITERLESEN
Top Audio-Interfaces für Profis über 1.000 €
Der Black Friday steht vor der Tür und die besten Deals des Jahres warten auf [...]> WEITERLESEN
Top Audio-Interfaces zwischen 100 € und 250 €
Der Black Friday ist eine hervorragende Gelegenheit, um in hochwertige Audio-Interfaces zu investieren, die deinen [...]> WEITERLESEN
Universal Audio Apollo x8 Gen 2 – Audio Interface im Test
Audio-Interfaces wie das Universal Audio Apollo x8 Gen 2 haben sich seit Langem einen Spitzenplatz [...]> WEITERLESEN
Audio-Interfaces für Einsteiger unter 50 €
Der Black Friday ist der perfekte Zeitpunkt, um einige der besten Angebote im Bereich Audio-Interfaces [...]> WEITERLESEN
Unsere neuesten Beiträge
Focusrite Scarlett 2i2 Anniversary Edition, Audio-Interface
40 Jahre Focusrite: Scarlett 2i2 Anniversary Edition im ISA-Blau – streng limitiert! Happy Birthday, Focusrite! [...]> WEITERLESEN
NEW: TASCAM FR-AV4, 4-Spur-Fieldrecorder
TASCAM FR-AV4: 4-Spur-Fieldrecorder mit 32-Bit-Float, Timecode & HDMI-Sync Der neue TASCAM FR-AV4 richtet sich an [...]> WEITERLESEN
New: ReSing von IK Multimedia, KI-Vocal PlugIn
IK Multimedia kündigt „ReSing“ an: KI-Stimmmodellierung als Plug-in & Standalone – lokal, ARA-fähig, ohne Abo [...]> WEITERLESEN