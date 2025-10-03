Deals

Deal-Alarm: Yamaha SEQTRAK

Veröffentlicht am von Markus Müller
Yamaha SEQTRAK Deal
Deal-Alarm: Yamaha SEQTRAK für nur 199 € – mobile Groovebox zum Tiefpreis

Der Yamaha SEQTRAK in Orange und Black ist aktuell zum echten Schnäppchenpreis zu haben: 199 € bei MUSIC STORE. Für eine All-in-One-Groovebox mit AWM2- und 4-OP-FM-Engine, Sampler, 11 Spuren, USB-Audio/MIDI, WLAN/Bluetooth-MIDI, integriertem Lautsprecher/Mikro und Akku ist das extrem stark. Laut Shop ist das Gerät sofort lieferbar.

Warum das ein guter Deal ist

  • Stark unter Marktpreis: Vergleichspreise liegen je nach Händler/Variante meist bei ca. 299 € – der Deal spart also rund 33 %.
  • UVP-Vergleich: Gegenüber der UVP (474,81 €) sind es sogar ~58 % weniger.

Kurz die Highlights

  • Zwei Sound-Engines: AWM2 (bis 128 Stimmen) + 4-Operator-FM
  • 11 Tracks (7x Drums, 2x AWM2-Synth, 1x DX-Synth, 1x Sampler), >80 Effekte, Sampling 44,1 kHz/16-bit
  • App für Windows/macOS/iOS/Android für tiefere Editierung
  • Mobil: 2100 mAh Akku, Speaker & Mic an Bord
  • Anschlüsse: USB-Audio/MIDI, Kopfhörer, Line-In/Out, MIDI (über Adapterkabel)
  • Testbericht bei keyboards.de

Producer, Live-Performer und alle, die eine kompakte Ideen-Workstation für unterwegs suchen – ideal zum schnellen Skizzieren von Beats, Basslines und Song-Strukturen, ohne Rechnerzwang. Aktuelle Tests loben Funktionsumfang und Workflow in dieser Preisklasse.

Yamaha SEQTRAK Deal-Facts

  • Preis: 199 €
  • Verfügbarkeit: Sofort lieferbar


Yamaha SEQTRAK ORANGE Drum Machine


Yamaha SEQTRAK BLACK Drum Machine

Yamaha SEQTRAK Deal
