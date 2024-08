Neue Version mit HiRes-Farbdisplay

News: Arturia Keylab MK3 Masterkeyboard

Das Arturia KeyLab MK3 61 ist ein vielseitiger USB-Masterkeyboard-Controller, der zahlreiche Funktionen auf kleinem Raum bietet. Dazu gehören ein Arpeggiator, zwölf anschlagdynamische Pads, neun berührungsempfindliche Drehregler und neun Fader sowie ein Chord-Modus. Die dritte Generation des KeyLab beeindruckt durch eine hochwertige Materialkombination aus Aluminium und Holz, die dem Gerät ein elegantes und zugleich futuristisches Aussehen verleiht.

Arturia Keylab MK3 – neue Features

Eine der wichtigsten Neuerungen der MK3-Version ist das große, hochauflösende Farbdisplay, das über acht kontextabhängige Tasten gesteuert wird. Das exzellent verarbeitete Keyboard zeichnet sich durch seine halbgewichtete 61-Tasten-Klaviatur aus, die ein angenehmes Spielgefühl bietet und Aftertouch unterstützt. Das macht das KeyLab MK3 ideal für den Einsatz sowohl auf der Bühne als auch im Heimstudio, besonders in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot und hohen Ansprüchen an die Haltbarkeit.

Die zwölf anschlagdynamischen Pads eignen sich perfekt zum Triggern von Drums und Samples, während der integrierte Arpeggiator mit einer Vielzahl an Mustern direkt über die Klaviatur zugänglich ist. Der Chord-Modus ermöglicht es dem Nutzer, komplexe Akkorde mit nur einem Finger zu spielen. Zudem bietet das KeyLab MK3 praktische Transportfunktionen, die es erlauben, grundlegende DAW-Befehle wie Start, Stop und Aufnahme direkt über das Keyboard zu steuern.

Arturia hat besonderen Wert auf eine nahtlose Integration in verschiedene DAWs gelegt und unterstützt daher von Haus aus Protokolle wie MCU und HUI sowie eine intelligente Mapping-Technologie. Dadurch ist das KeyLab MK3 optimal für den Einsatz mit Ableton Live, Logic Pro X, Cubase, FL Studio, Reaper, Pro Tools, Bitwig, Studio One und Digital Performer vorbereitet. Einstellungen lassen sich entweder direkt am Gerät oder über die mitgelieferte Software anpassen.

Arturia Keylab MK3 – Spezifikationen:

• halbgewichtete 61 Tasten Klaviatur mit Aftertouch

• 9 Encoder (berührungsempfindlich)

• 9 Fader

• 12 anschlagdynamische Pads

• großes Farbdisplay mit 8 kontextbezogenen Tastern

• Transportsektion

• Arpeggiator

• Chord-Funktion

• nahtlose Integration in Arturia Software

• Pedal-Eingänge für Sustain, Expression & Aux

• MIDI In & Out

• USB-C

• Stromversorgung via Netzteil oder USB

• hochwertiger Komponentenmix aus Aluminium und Holz

• inkl. umfangreichem, kostenlosen Softwarepaket, zb Ableton Live Lite, Analog Lab Pro

• Augmented STRINGS, Mini V, Piano V, Rev PLATE-140, Native Instruments The Gentleman Piano.

Das Keylab ist in 2 Farben (schwarz & weiß) und in 2 verschiedenen Tastaturausführungen (49 und 61 Tasten) ab sofort bei unserem Partner MUSIC STORE verfügbar.