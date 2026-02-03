Novation Launch Control 3, DAW-Kontroller

Novation Launch Control 3: Kompakter Controller für DAW, Plugins und Hardware – mit OLED und MIDI I/O

Wer im Studio schnell arbeiten will, braucht vor allem eins: direkte Kontrolle. Genau hier setzt der Novation Launch Control 3 an. Der neue, kompakte Controller versteht sich als kleine Schaltzentrale für DAW-Workflows, Plugin-Parameter und MIDI-Hardware – und zwar so, dass man weniger klickt und mehr macht. Herzstück sind 16 Endlos-Encoder, acht frei zuweisbare Tasten und ein gut ablesbares OLED-Display, das beim Drehen sofort Feedback liefert. Dazu kommen USB-C sowie klassisches 5-Pol-MIDI für Setups, die nicht nur “im Rechner” stattfinden.

Fokus: DAW-Steuerung ohne Umwege – auch jenseits von Ableton

Im Alltag entscheidet die Integration über den Spaßfaktor: Launch Control 3 bietet laut Hersteller eine tiefe DAW-Anbindung an Ableton Live, Logic Pro, FL Studio, Cubase und weitere Systeme. Für andere Hosts ist zusätzlich Mackie-HUI-Unterstützung an Bord, sodass der Controller nicht auf eine einzige Plattform festgenagelt ist. Das OLED-Display spielt dabei eine zentrale Rolle, weil Parameterwerte und Statusinfos genau dann sichtbar sind, wenn man sie braucht – nämlich während der Anpassung. Das klingt banal, ist aber in der Praxis ein echter Workflow-Booster, weil man weniger “nachschauen” muss und dadurch im kreativen Flow bleibt.

Novation Launch Control 3 – Hybrid-Setups: MIDI-Hardware einbinden – sogar ohne Computer

Spannend wird Launch Control 3 für alle, die Synthesizer, Drummachines oder Effektgeräte im Rack haben. Denn Novation verbaut 5-polige MIDI-Anschlüsse (In, Out und Out2/Thru) und nennt explizit Filter- und Routing-Optionen für die Hardware-Anbindung. Außerdem ist das Gerät so ausgelegt, dass es mit oder ohne Computer betrieben werden kann: Strom kommt per USB-C, während MIDI-Geräte direkt über die DIN-Buchsen angebunden werden. Damit eignet sich der Controller nicht nur fürs DAW-Mixing, sondern auch als kompakte Kommandozentrale in einem Hardware- oder Hybrid-Rig.

Custom Modes: Eigene Mappings für Plugins und Synths

Gerade wenn mehrere Geräte und Software-Tools zusammenkommen, sind feste Zuordnungen oft zu starr. Deshalb setzt Launch Control 3 auf Novation Components, um eigene MIDI-Zuweisungen zu bauen und zu verwalten. Praktisch: Es lassen sich bis zu sieben Custom Modes speichern, sodass du z. B. zwischen “DAW-Mixer”, “Synth-Filterbank” und “FX-Makros” wechseln kannst, ohne jedes Mal neu zu mappen. Novation beschreibt das explizit als Brücke zwischen externen Geräten, DAW-Steuerung und wichtigen Plugin-Parametern – also genau das, was moderne Setups häufig brauchen.

Performance & Mixing: Encoder-Feeling, Status-LEDs und schnelle Spurverwaltung

Die 16 Endlos-Encoder sind nicht nur “da”, sondern sollen typische Aufgaben wie Panning, Sends, Session-Navigation oder eigene Controls abdecken. Zusätzlich nennt Novation einstellbare Beschleunigungskurven und RGB-Statusanzeigen, was vor allem bei feinen Parameterfahrten (z. B. Filter-Cutoff oder Reverb-Mix) und beim schnellen Überblick hilft. Die acht Tasten können klassisch für Spurwahl, Solo, Aufnahme/Arm oder Mute genutzt werden, lassen sich aber genauso als frei belegbare Schalter in eigenen Templates verwenden.

Software-Bundle: Ableton Live Lite, Cubase LE und kreative Plugins

Damit man sofort loslegen kann, packt Novation ein ordentliches Bundle dazu: Ableton Live 12 Lite und Cubase LE 14 sind enthalten, plus zusätzliche Effekte/Tools von Klevgrand, Baby Audio und Output. Im Detail werden u. a. Klevgrand Fosfat, Baby Audio Parallel Aggressor und Output Movement genannt, was den Controller-Launch sinnvoll abrundet: Controller + DAW + Sound-Tools ergibt ein Setup, mit dem Einsteiger ebenso starten können wie Fortgeschrittene, die einen zusätzlichen Workflow-Turbo suchen.

Setup & Alltagstauglichkeit

Für den Einstieg setzt Novation auf ein Web-basiertes Easy Start Tool sowie Tutorials, um Installation und Software-Freischaltung zu vereinfachen. Technisch wichtig: Launch Control 3 ist class compliant, benötigt also keine Treiber und läuft laut Dokument mit aktuellen Mac- und Windows-Systemen sowie iOS-Geräten. Dazu kommt eine dreijährige Garantie auf Novation-Hardware bei Fabrikationsfehlern.

Novation Launch Control 3 Specs (Kurzüberblick)

16 Endlos-Encoder, 16 RGB-LEDs

8 zuweisbare Tasten

OLED-Display

5-Pol MIDI: In, Out, Out2/Thru

USB-C, Bus-Power (Netzteil nicht enthalten)

Treiberlos (class compliant), inkl. iOS-Support

Maße (netto): 251 × 122 × 43 mm; Gewicht: 0,49 kg (ohne Zubehör)

Lieferumfang: USB-C-auf-A Kabel (1,5 m)

Herstellerlink: Novation | Grid-Controller, Grooveboxen, Synthesizer und Keyboards