Eine clevere Lösung für individuelle Anwendungen

Intech Studio Grid – modulare MIDI-Controller

Anzeige

Das in einer Budapester Garage gegründete Unternehmen Intech Studio hat es innerhalb weniger Jahre geschafft, eine Vision von neuartigen modularen MIDI-Controllern zu realisieren und auf dem Markt zu etablieren. Dabei bleiben die Macher jedoch nicht stehen, sondern entwickeln sowohl die Hardware als auch die dazugehörige Software ständig weiter.

Intech Studio – das Grid-System

Es gibt unzählige MIDI-Controller von vielen Firmen, weshalb eine frische Idee nötig war, um am Markt bestehen zu können. Der Ansatz von Intech Studio besteht in einem frei kombinierbaren System von Controllern, das sich der Anwender nach seinen eigenen Bedürfnissen zusammenstellen kann. Die Grid-Module sind quadratisch, mit unterschiedlichen Bedienelementen ausgestattet und werden über USB an einen Rechner angeschlossen. Sie können einzeln verwendet oder über Magnetverbindungen und sogenannte Pogo-Pins zur Datenübertragung horizontal und vertikal miteinander gekoppelt werden. Bis zu acht Module lassen sich über ein einziges USB-Kabel betreiben.

Anzeige

Das Modul PO16 verfügt über 16 klassische Potentiometer, die sich zum Beispiel für die Editierung von Equalizern oder Synthesizern eignen. Werden Encoder bevorzugt, kann stattdessen auf das Modul EN16 zurückgegriffen werden, das 16 Endlosregler mit Druckfunktion bietet. BU16 ist mit 16 Tastern ausgestattet, die etwa zum Triggern von MIDI-Noten und Audioclips oder für Transport-Funktionen verwendet werden können.

Die Module EF44 (vier Encoder + vier Fader), PBF4 (vier Potentiometer + vier Taster + vier Fader) und TEK2 (zwei Jog-Wheels mit Druckfunktion + acht Taster) kombinieren jeweils unterschiedliche Bedienelemente, was zum Beispiel bei der Anwendung für Mixer und bestimmte Instrumente oft sinnvoll ist.

Die Programmierung der Controller-Module erfolgt eine Editor-Software, die für macOS (Intel, ARM) , Windows und Linux verfügbar ist. Damit werden die globalen Einstellungen des Moduls und die individuellen Events für jedes einzelne Bedienelement definiert. Neben jedem Bedienelement befindet sich eine RGB-LED zur Statusanzeige. Durch die separate Definition der Farbe können mehrere Elemente optisch gruppiert werden.

Intech Studio bietet der Community mehrere Möglichkeiten des Austauschs an. Im eigenen Forum und auf Discord werden verschiedene Themen rund um die Produkte und deren Anwendungen diskutiert, in der Profile Cloud gibt es eine frei zugängliche Library mit Konfigurationen für die Grid-Controller und auf Github finden sich Open Source-Dateien für Programmierspezialisten.

Ob zur Steuerung von DAWs, Plug-ins oder DJ-Software, das Grid-System kann eine praktische Lösung für spezifische Konfigurationen sein, insbesondere wenn eine individuelle Kombination von Bedienelementen benötigt wird. Aber auch die einzelnen Module bietet sich als handliche Lösungen für spezielle Aufgaben an, etwa bei Installationen oder Lichtsteuerung.

Die Grid-Controller von Intech Studio könnt ihr bei unserem Partner MUSIC STORE finden.

Webseite von Intech Studio