Cre8audio PROGRAMM: Sequencer für Synthesizer, MIDI und Eurorack

Cre8audio PROGRAMM vorgestellt: 12-Kanal-Sequencer

Cre8audio bringt mit dem PROGRAMM einen neuen Performance-Sequencer an den Start, der vor allem Synthesizer-Fans, Eurorack-Nutzer und Live-Performer ansprechen dürfte. Das Gerät ist als 12-Kanal-Sequencer ausgelegt und soll klassische Step-Sequenzierung mit generativen Funktionen verbinden. Damit positioniert sich PROGRAMM als Schaltzentrale für elektronische Musik-Setups, in denen MIDI und CV gleichermaßen eine Rolle spielen.

Neuer Sequencer für moderne Hybrid-Setups

Spannend ist vor allem der Ansatz hinter dem Gerät. Denn Cre8audio will nicht nur starre Pattern-Verwaltung liefern, sondern einen Sequencer, der sich sowohl für schnelle Ideen als auch für experimentelle Performances eignet. Deshalb lassen sich Sequenzen klassisch im Step-Modus programmieren, live einspielen oder per Pattern-Generator erzeugen. So verbindet PROGRAMM direkte Kontrolle mit kontrolliertem Zufall, was gerade im Synthesizer-Bereich besonders reizvoll ist.

Cre8audio PROGRAMM im Überblick

12 Kanäle für Drums und Synthesizer

Im Zentrum stehen acht Drum-Kanäle und vier Seq.x-Kanäle für melodische oder harmonische Parts. Während alle vier Synth-Kanäle MIDI ausgeben, bieten Seq.1 und Seq.2 zusätzlich Pitch-, CV- und Gate-Ausgänge für Eurorack und andere analoge Setups. Genau dadurch wird PROGRAMM für Musiker interessant, die Drumcomputer, Desktop-Synths und Modularsysteme parallel steuern möchten.

Step-Sequencer, Live-Performance und Recall-Funktion

Außerdem setzt Cre8audio stark auf Performance. Im Live-Modus lassen sich Drum-Spuren direkt über Pads spielen, während das Step-Grid für melodische Eingaben genutzt wird. Besonders praktisch ist dabei die Recall-Funktion: Wer beim Jammen eine gute Idee hatte, aber die Aufnahme nicht rechtzeitig aktiviert hat, kann die zuletzt gespielte Schleife pro Kanal zurückholen. Gerade in spontanen Synth-Jams ist das ein echtes Plus, weil kreative Momente eben oft ohne Vorwarnung entstehen.

Cre8audio Programm: Vier Voice-Modi und kreative Funktionen

Mono, Arp, Chord und Chip

Hinzu kommen vier Voice-Modi für die Seq.x-Kanäle: Mono, Arp, Chord und Chip. Dadurch deckt PROGRAMM nicht nur klassische Monosequenzen ab, sondern auch Arpeggios, Akkordfolgen und eher verspielte, digitale Pattern. Ergänzt wird das durch verschiedene Skalen, Groove-Funktionen und vier Pattern-Generator-Algorithmen. So eignet sich der Sequencer sowohl für strukturierte Tracks als auch für lebendige, sich ständig verändernde Sequenzen.

Generative Tools für mehr Inspiration

Der Pattern Generator gehört zu den spannendsten Funktionen des Geräts. Laut Manual stehen vier Algorithmen bereit, darunter „Straight Time“, „Mathy Time“, „Syncopated Time“ und „Generative Time“. Zusätzlich lassen sich Parameter wie Shift, Length, Condition, Ratchet, Pitch und CV/CC gezielt beeinflussen. Dadurch ist PROGRAMM nicht nur ein Werkzeug zum Arrangieren, sondern auch ein kreativer Ideengeber für neue Tracks und Sequenzen.

Workflow, Speicher und Eurorack-Integration

Speicherplätze für Patterns und Songs

Auch beim Workflow wirkt PROGRAMM durchdacht. Laut Unterlagen können bis zu 64 Sequenzen gespeichert und 32 Songs angelegt werden. Damit eignet sich der Sequencer nicht nur für kurze Pattern-Ideen, sondern auch für umfangreichere Livesets und Song-Strukturen.

Desktop oder 40-HP-Eurorack-Modul

Zudem ist das Gerät sowohl für den Desktop-Betrieb als auch für den Einbau ins Eurorack vorgesehen; laut Pressemitteilung liegt die Breite bei 40 HP. Damit spricht Cre8audio nicht nur Studio-Nutzer an, sondern auch Live-Acts, die ein kompaktes, aber flexibles Zentrum für ihr gesamtes Setup suchen.

Preis und Verfügbarkeit

Preislich soll der Cre8audio PROGRAMM bei 349,99 US-Dollar beziehungsweise 319,99 Euro liegen. Damit tritt der Sequencer in einem Marktsegment an, in dem direkte Bedienung, Hybrid-Konnektivität und kreative Funktionen besonders gefragt sind. Für alle, die einen modernen Sequencer für Synthesizer, MIDI-Gear und Eurorack suchen, dürfte PROGRAMM deshalb eine der spannenderen Neuheiten sein.

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Cre8audio Programm FAQ

Was ist der Cre8audio PROGRAMM?

Der PROGRAMM ist ein 12-Kanal-Performance-Sequencer, der MIDI- und CV-Workflows in einem Gerät zusammenführt.

Für wen ist der Sequencer gedacht?

Vor allem für Synthesizer-Nutzer, Eurorack-Fans und Live-Performer, die Drums, Melodien und generative Sequenzen zentral steuern möchten.

Welche Modi bietet Cre8Audio PROGRAMM?

Die Seq.x-Kanäle unterstützen Mono-, Arp-, Chord- und Chip-Mode.

Wie viele Speicherplätze gibt es?

Laut Unterlagen stehen 64 Speicherplätze für Sequenzen sowie 32 Songs zur Verfügung.

Kann PROGRAMM auch mit Eurorack genutzt werden?

Ja. Das Gerät ist für Hybrid-Setups ausgelegt und kann laut Pressemitteilung auch in ein Eurorack-System mit 40 HP integriert werden.