Controller von Akai, Korg, Novation, M-Audio & Nektar werden NKS-kompatibel

Was bringt das NKS Hardware Partner Program?

Vielleicht habt ihr es kurz in unseren NAMM-News gelesen: Native Instruments hat das NKS Hardware Partner Program und die damit verbundene Zusammenarbeit mit mehreren renommierten Herstellern angekündigt. Dass die beteiligten Firmen von den daraus resultierenden Synergieeffekten profitieren werden, liegt auf der Hand. Doch was bringt das dem User?

Was ist das NKS Hardware Partner Program?

Der Native Kontrol Standard, kurz NKS, wurde von Native Instruments entwickelt, um die hauseigenen Hard- und Softwareprodukte bestmöglich miteinander zu verknüpfen. Die komplexen Plug-ins und Synthesizer sind dank eines vorkonfigurierten Mappings mit NKS-fähigen Controller-Keyboards komfortabel zu bedienen. Zeitraubendes Zuweisen von Regler, Fader und Tasten auf bestimmte Parameter oder MIDI-CCs fällt hierbei weg.

Ähnliche Ansätze gab es bereits in der Vergangenheit, zum Beispiel Automap von Novation oder Nektarine von Nektar. Doch Insellösungen sind nie die beste Lösung, erst die Offenlegung eines Standards bringt eine große Verbreitung. MIDI ist hierfür das beste Beispiel.

Allerdings ist das NKS Hardware Partner Program keine Offenlegung, sondern eine kommerzielle Kooperation, ähnlich wie bei den Kontakt-basierten Software-Instrumenten, die über Jahren den Markt beherrschten und immer noch sehr verbreitet sind. Die Basis für eine vergleichbare NKS-Dominanz hat Native Instruments schon gelegt: über 250 Software-Anbieter unterstützen bereits NKS mit über 2.000 Produkten. Darunter sind quasi alle wichtigen Firmen, wie Arturia, AAS, Big Fis Audio, EastWest, Modartt, Rob Papen, Spitfire Audio, U-HE, Waldorf und und und.

Wer gehört zum NKS Hardware Partner Program?

Bislang wurden Akai Professional, Korg, M-Audio, Novation und Nektar als Partner genannt. Allerdings werden nicht alle, sondern nur ausgesuchte Controller dieser Firmen in Zukunft NKS unterstützen. Ob das technische oder marktstrategische Gründe hat, mag man nur mutmaßen. Auffällig ist jedoch, dass bislang nur Controller genannt wurden, die nicht in direkter Konkurrenz zu den eigenen Controllern von Native Instruments stehen, sondern eher (günstige) Alternativen sind, zum Beispiel mit Mini-Tastatur. Im Einzelnen sind das:

• Akai MPK Mini, MPK Mini Play, MPK Mini Plus

• Korg Keystage

• M-Audio Oxygen-Serie

• Novation Launchkey MK3 / MK4, FLkey, SL MK3

• Nektar Impact LX25+

Ab Februar soll die Aktion starten. Werden sich weitere Firmen noch anschließen? Die Aussagen dazu sind noch etwas ungenau und werden hoffentlich in Kürze präzisiert. So wurde auch nicht eindeutig gesagt, ob die NKS-Kompatibilität der genannten Controller nur für Neuerwerbungen gilt oder auch Besitzer dieser Geräte per Update diese Funktion nachrüsten können. Das bezieht sich auch auf das Angebot für das Software-Paket Komplete 15 Select, das Native Instruments den Käufern von NKS-kompatiblen Controllern kostenlos anbieten will. Die Ankündigung ist zwar nicht ganz eindeutig, kann aber so verstanden werden.

Ist die NKS-Kompatibilität wichtig für euch? Wäre das ein Grund, sich ein neues Controller-Keyboard zuzulegen oder arbeitet ihr lieber weiter wie bisher? Es hängt nicht zuletzt wohl auch davon ab, wie viele NKS-kompatible Plug-ins ihr bereits nutzt oder in Zukunft anschaffen wollt.

