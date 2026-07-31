10% Arturia Rabatt bei MUSIC STORE mit dem Code ARTURIA10

Arturia Rabatt bei MUSIC STORE: Wer aktuell den Kauf eines Synthesizers, MIDI-Keyboards, Audio-Interfaces oder Softwareprodukts von Arturia plant, sollte sich den Zeitraum vom 31. Juli bis zum 16. August 2026 vormerken. Im MUSIC STORE professional Shop gibt es während dieser Aktion 10 % Rabatt auf alle Produkte der Marke Arturia.

Damit der Preisnachlass berücksichtigt wird, muss beim Bestellvorgang lediglich der Rabattcode ARTURIA10 eingegeben werden. Die Aktion bietet somit eine gute Gelegenheit, sowohl aktuelle Arturia-Hardware als auch Softwareprodukte günstiger zu erwerben.

Arturia Rabatt bei MUSIC STORE: Die Aktion im Überblick

Die Rabattaktion gilt vom 31.07.2026 bis einschließlich 16.08.2026. Während dieses Zeitraums erhalten Kundinnen und Kunden mit dem Aktionscode ARTURIA10 einen Rabatt von 10 % auf ausgesuchte Arturia-Produkte im MUSIC STORE professional Shop.

Die wichtigsten Aktionsdaten:

Rabatt: 10 %

10 % Marke: Arturia

Arturia Aktionscode: ARTURIA10

ARTURIA10 Aktionsbeginn: 31. Juli 2026

31. Juli 2026 Aktionsende: 16. August 2026

16. August 2026 Shop: MUSIC STORE professional

Der Rabatt wird nicht automatisch abgezogen. Deshalb muss der Code während des Bestellvorgangs in das dafür vorgesehene Gutschein- oder Aktionscode-Feld eingetragen werden.

Welche Arturia-Produkte sind Teil der Rabattaktion?

Die Aktion umfasst alle Produkte der Marke Arturia, die im MUSIC STORE professional Shop angeboten werden. Dadurch richtet sich das Angebot nicht nur an Keyboarder und Synthesizer-Fans, sondern ebenso an Produzenten, Home-Recording-Einsteiger und Musiker, die ihr Studio erweitern möchten.

Arturia Synthesizer und Hybrid-Instrumente

Arturia ist insbesondere für Synthesizer bekannt, die analoge Klangkonzepte mit moderner Bedienung verbinden. Dazu gehören kompakte Desktop-Synthesizer ebenso wie größere Instrumente mit Tastatur, Sequencer und umfangreichen Modulationsmöglichkeiten.

Gerade bei höherpreisigen Synthesizern kann der Arturia Rabatt bei MUSIC STORE eine spürbare Ersparnis ermöglichen. Bei einem regulären Verkaufspreis von beispielsweise 1.000 Euro entspricht der Nachlass rechnerisch 100 Euro.

MIDI-Keyboards und Controller

Auch Arturias MIDI-Controller gehören zu den bekanntesten Produkten des Herstellers. Die Baureihen richten sich an unterschiedliche Anwendergruppen – vom kompakten Controller für unterwegs bis zum umfangreich ausgestatteten Masterkeyboard für das Studio.

Je nach Modell bieten die Controller unter anderem anschlagdynamische Tastaturen, Pads, Drehregler, Displays und eine enge Integration in Musiksoftware. Wer sein Home-Studio neu aufbauen oder die Steuerung der DAW verbessern möchte, kann deshalb ebenfalls von der Aktion profitieren.

Audio-Interfaces und Recording-Zubehör

Arturia bietet außerdem Audio-Interfaces für Musiker, Produzenten und Content-Creator an. Diese dienen als Schnittstelle zwischen Mikrofonen, Instrumenten, Lautsprechern und dem Computer.

Da Audio-Interfaces häufig gemeinsam mit weiterem Studioequipment angeschafft werden, kann sich der Rabatt besonders bei einer größeren Investition bemerkbar machen.

Arturia Software und virtuelle Instrumente

Neben Hardware ist Arturia für virtuelle Synthesizer, Effekt-Plug-ins und umfangreiche Software-Sammlungen bekannt. Viele dieser Programme orientieren sich an klassischen Synthesizern, Keyboards und Studiogeräten, erweitern die Vorbilder jedoch um moderne Funktionen.

Sofern das gewünschte Softwareprodukt im MUSIC STORE professional Shop Teil des angebotenen Arturia-Sortiments ist, lässt sich der Aktionscode auch für diese Produktgruppe nutzen.

So wird der Code ARTURIA10 eingelöst

Die Einlösung des Rabattcodes erfolgt direkt während der Bestellung. Zunächst wird das gewünschte Arturia-Produkt in den Warenkorb gelegt. Anschließend kann im Warenkorb oder im weiteren Bestellprozess das Feld für Gutscheine beziehungsweise Aktionscodes geöffnet werden.

Dort wird der Code ARTURIA10 eingegeben und bestätigt. Danach sollte der Preisnachlass von 10 % in der Bestellübersicht erscheinen.

Vor dem endgültigen Abschluss der Bestellung empfiehlt es sich, noch einmal zu kontrollieren, ob der Rabatt korrekt vom ursprünglichen Verkaufspreis abgezogen wurde.

Für wen lohnt sich die Arturia-Aktion?

Die Aktion ist vor allem für Musiker interessant, die bereits ein bestimmtes Arturia-Produkt ins Auge gefasst haben. Da der Rabatt prozentual berechnet wird, fällt die absolute Ersparnis bei teureren Geräten entsprechend höher aus.

Allerdings kann sich der Aktionszeitraum auch für Einsteiger lohnen. Kleinere MIDI-Keyboards, kompakte Synthesizer oder Softwareprodukte lassen sich dadurch ebenfalls günstiger erwerben.

Besonders interessant ist das Angebot für:

Produzenten und Home-Recording-Musiker

Keyboarder und Synthesizer-Spieler

Live-Musiker

Besitzer eines kleinen Projektstudios

Einsteiger in die Musikproduktion

Nutzer virtueller Instrumente und Effekt-Plug-ins

Warum Arturia bei Musikern beliebt ist

Arturia hat sich sowohl im Hardware- als auch im Softwarebereich einen festen Platz erarbeitet. Der Hersteller verbindet häufig klassische Klangkonzepte mit modernen Funktionen, beispielsweise Sequencern, Modulationsmatrizen, USB-Anbindung oder einer DAW-Integration.

Darüber hinaus deckt das Sortiment verschiedene Preis- und Leistungsklassen ab. Dadurch finden sowohl Anfänger als auch professionelle Anwender passende Produkte. Während kompakte Controller einen einfachen Einstieg ermöglichen, richten sich größere Synthesizer und Masterkeyboards an anspruchsvollere Studio- und Live-Anwendungen.

Arturia-Produkte vor dem Kauf vergleichen

Trotz des Rabatts sollte die Kaufentscheidung nicht ausschließlich vom Aktionspreis abhängig gemacht werden. Insbesondere bei MIDI-Keyboards und Synthesizern unterscheiden sich die Modelle deutlich hinsichtlich Tastaturgröße, Anzahl der Bedienelemente, Anschlüsse und Softwareintegration.

Vor dem Kauf sollten daher unter anderem folgende Fragen geklärt werden:

Wie viele Tasten werden benötigt?

Soll das Gerät mobil oder stationär eingesetzt werden?

Wird eine gewichtete oder leichtgängige Tastatur bevorzugt?

Sind Pads, Fader und Drehregler wichtig?

Wird ein eigenständiger Hardware-Synthesizer oder ein reiner MIDI-Controller gesucht?

Welche Anschlüsse werden für das vorhandene Setup benötigt?

Wer diese Punkte vorab berücksichtigt, kann den Rabatt gezielt für ein Produkt nutzen, das langfristig zum eigenen Setup passt.

Fazit: 10 % Rabatt auf Arturia-Produkte sichern

Mit dem Code ARTURIA10 erhalten Kundinnen und Kunden vom 31. Juli bis zum 16. August 2026 einen Rabatt von 10 % auf alle Arturia-Produkte im MUSIC STORE professional Shop.

Die Aktion ist insbesondere für Musiker interessant, die einen Arturia-Synthesizer, ein MIDI-Keyboard, ein Audio-Interface oder ein Softwareprodukt erwerben möchten. Da der Code aktiv im Bestellprozess eingegeben werden muss, sollte vor dem Absenden der Bestellung geprüft werden, ob der Preisnachlass korrekt angezeigt wird.

Link zum Shop: MUSIC STORE professional – Musikinstrumente online kaufen | Deutschland

FAQ zum Arturia Rabatt bei MUSIC STORE

Wie lautet der Rabattcode für die Arturia-Aktion?

Der Aktionscode lautet ARTURIA10.

Wie hoch ist der Arturia Rabatt bei MUSIC STORE?

Mit dem Code ARTURIA10 gibt es einen Rabatt von 10 % auf Arturia-Produkte.

Wann beginnt die Arturia-Rabattaktion?

Die Aktion beginnt am 31. Juli 2026.

Wie lange ist der Rabattcode ARTURIA10 gültig?

Der Code ist vom 31. Juli bis einschließlich 16. August 2026 gültig.

Für welche Produkte gilt der Rabatt?

Die Aktion gilt für alle Produkte der Marke Arturia, die im MUSIC STORE professional Shop im Rahmen der Aktion angeboten werden.

Wird der Rabatt automatisch abgezogen?

Nein. Der Code ARTURIA10 muss während des Bestellvorgangs in das vorgesehene Gutschein- oder Aktionscode-Feld eingetragen werden.

Lohnt sich der Rabatt auch bei günstigeren Arturia-Produkten?

Ja. Auch bei günstigeren MIDI-Controllern, Softwareprodukten oder kompakten Synthesizern reduziert sich der Kaufpreis um 10 %. Bei höherpreisigen Geräten fällt die absolute Ersparnis jedoch entsprechend größer aus.