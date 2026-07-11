Studiobau: Dennis Busch zu Gast im Studiosofa Podcast

Wie entsteht ein professioneller Regieraum? Warum beginnt guter Studiobau nicht mit Akustikpaneelen, sondern mit den Lautsprechern? Und welche Fehler machen viele Produzenten beim Aufbau ihres Heimstudios?

In der neuen Folge des Studiosofa Podcasts spricht Akustik-Spezialist Dennis Busch (Acoustic Spaces) über die Planung professioneller Tonstudios – von der Auswahl der richtigen Studiomonitore über Flush Mounting bis hin zu den häufigsten Irrtümern rund um Raumakustik und DIY-Lösungen.

Außerdem gibt Dennis spannende Einblicke in seine Arbeit an High-End-Projekten wie dem preisnominierten Brainworx-Studio und erklärt, warum moderne Studioplanung heute ohne Simulationen kaum noch auskommt.

Die neue Folge ist ab sofort auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und allen weiteren Podcast-Plattformen verfügbar.