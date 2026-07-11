Recording

Studiobau: Dennis Busch zu Gast im Studiosofa Podcast

Veröffentlicht am von Marc Bohn
11
Juli

Wie entsteht ein professioneller Regieraum? Warum beginnt guter Studiobau nicht mit Akustikpaneelen, sondern mit den Lautsprechern? Und welche Fehler machen viele Produzenten beim Aufbau ihres Heimstudios?

In der neuen Folge des Studiosofa Podcasts spricht Akustik-Spezialist Dennis Busch (Acoustic Spaces) über die Planung professioneller Tonstudios – von der Auswahl der richtigen Studiomonitore über Flush Mounting bis hin zu den häufigsten Irrtümern rund um Raumakustik und DIY-Lösungen.

Außerdem gibt Dennis spannende Einblicke in seine Arbeit an High-End-Projekten wie dem preisnominierten Brainworx-Studio und erklärt, warum moderne Studioplanung heute ohne Simulationen kaum noch auskommt.

Die neue Folge ist ab sofort auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und allen weiteren Podcast-Plattformen verfügbar.

Unsere neuesten Beiträge

Studiobau: Dennis Busch zu Gast im Studiosofa Podcast

Wie entsteht ein professioneller Regieraum? Warum beginnt guter Studiobau nicht mit Akustikpaneelen, sondern mit den [...]

> WEITERLESEN
Newsletter-Grafik von keyboards.de mit Synthesizern, Keyboard, Laptop, Kopfhörern und Hinweis „Jetzt abonnieren“
Abonniere den Keyboards.de Newsletter

Jetzt den keyboards.de Newsletter abonnieren und keine Keyboard-News mehr verpassen Du interessierst dich für Tasteninstrumente, [...]

> WEITERLESEN
KORG NTS-4 Performance Mixer mit sechs Kanälen, Effektsektion, USB-Anschluss, MIDI Out, Send/Return und Main-Ausgängen für kompakte Synthesizer- und Live-Setups.
KORG NTS-4: Kompakter DIY-Performance-Mixer

KORG NTS-4: Kompakter DIY-Performance-Mixer für Synthesizer, DAW und Live-Setups KORG erweitert seine Nu:Tekt-Serie um den [...]

> WEITERLESEN

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Keine News mehr verpassen!

Wenn Du immer auf dem Laufenden bleiben willst und stets über unsere neuesten Beiträge informiert werden willst, dann abonieren einfach unseren NEWSLETTER oder unseren WHATS-APP Kanal!

Damit bleibst du jederzeit Up to Date!