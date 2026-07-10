KORG NTS-4: Kompakter DIY-Performance-Mixer für Synthesizer, DAW und Live-Setups
KORG erweitert seine Nu:Tekt-Serie um den KORG NTS-4 Performance Mixer. Der kompakte DIY-Mixer richtet sich vor allem an Musiker, Produzenten, Live-Performer und DJs, die mit kleinen Synthesizern, Drum Machines, Effektgeräten oder modularen Setups arbeiten. Besonders spannend ist dabei die Kombination aus vielen Eingängen, integrierten Effekten, USB-Audio/MIDI und einem robusten Aluminiumgehäuse.
Damit positioniert sich der NTS-4 nicht nur als klassisches Mini-Mischpult, sondern vielmehr als zentrale Schaltstelle für moderne elektronische Setups. Wer beispielsweise mehrere KORG volcas, Nu:Tekt-Geräte, Desktop-Synthesizer oder kompakte Grooveboxen miteinander verbinden möchte, bekommt hier eine platzsparende Lösung mit Performance-orientierten Features.
KORG Nu:Tekt NTS-4: Mixer zum Selberbauen
Wie andere Geräte der Nu:Tekt-Serie wird auch der KORG NTS-4 als DIY-Bausatz ausgeliefert. Laut KORG ist für die Montage kein Löten erforderlich. Dadurch eignet sich der Mixer auch für Anwender, die zwar gerne ihr eigenes Setup zusammenstellen, jedoch keine tieferen Elektronikkenntnisse besitzen.
Gleichzeitig bleibt der praktische Nutzen klar im Vordergrund. Der NTS-4 ist nicht als Bastelspielzeug gedacht, sondern als kompakter Performance-Mixer für Studio, Bühne, Jam-Session und mobiles Producing. Gerade für Musiker, die ihr Setup flexibel halten möchten, ist das ein interessanter Ansatz.
Für Synthesizer, Drum Machines und kompakte Live-Rigs
Der Mixer bietet vier Stereo- und zwei Monokanäle. Alle Eingänge sind als 3,5-mm-Miniklinke ausgeführt. Dadurch passt der NTS-4 besonders gut zu kompakten Klangerzeugern, wie sie in elektronischen Setups häufig verwendet werden.
Das ist vor allem für Nutzer der KORG volca-Serie, der Nu:Tekt-Reihe oder anderer Mini-Synthesizer praktisch. Denn statt viele Adapter oder große Mischpulte einsetzen zu müssen, lassen sich mehrere Geräte direkt miteinander verbinden. Außerdem können Drum Machines, Effektgeräte oder kleinere Sampler unkompliziert integriert werden.
Auch für Eurorack-Setups interessant
Ein weiteres wichtiges Detail betrifft die beiden Monokanäle. Diese können intern auf Eurorack-Pegel umgeschaltet werden. Dadurch wird der NTS-4 auch für modulare Synthesizer-Systeme relevant.
Das ist besonders praktisch, weil Eurorack-Signale häufig deutlich heißer sind als Line-Signale. Wer modulare Klangerzeugung mit Desktop-Synths, Grooveboxen oder DAW-basierten Setups kombinieren möchte, erhält somit mehr Flexibilität. Folglich kann der NTS-4 eine Brücke zwischen Modularsystem, Live-Performance und klassischer Musikproduktion schlagen.
Performance-Funktionen für Bühne, Studio und DJ-Set
Der KORG NTS-4 ist auf Performance ausgelegt. Deshalb besitzt jeder Kanal eigene Bedienelemente, die im Live-Betrieb entscheidend sein können. Pro Kanal stehen SEND-Regler, MUTE-Taster und CUE-Taster zur Verfügung.
Gerade beim Jammen, Arrangieren und Live-Mixen sind Mute- und Cue-Funktionen sehr hilfreich. Einzelne Instrumente lassen sich schnell stummschalten, während Signale über den Kopfhörer vorgehört werden können. Dadurch eignet sich der Mixer nicht nur für klassische Synthesizer-Setups, sondern ebenfalls für DJ-nahe Live-Performances.
Cue-Funktion und Kopfhörerausgang
Der integrierte Kopfhörerausgang im 3,5-mm-Format erlaubt das Vorhören einzelner Signale. Das ist besonders dann nützlich, wenn neue Sequenzen, Sounds oder Effektfahrten vorbereitet werden sollen, bevor sie in den Main-Mix gelangen.
Für Live-Musiker und DJs ist das ein klarer Vorteil. Denn mit der Cue-Funktion lassen sich Übergänge und Einsätze besser kontrollieren. Außerdem wird der NTS-4 dadurch zu einem ernstzunehmenden Werkzeug für spontane elektronische Performances.
Main-Ausgänge im 6,3-mm-Format
Während die Eingänge auf kompakte Miniklinken setzen, sind die Hauptausgänge als 6,3-mm-Klinkenbuchsen ausgeführt. Damit ist der NTS-4 auch für den Anschluss an PA-Systeme, Audiointerfaces, Stageboxen oder größere Mischpulte vorbereitet.
Das ist ein sinnvoller Praxisvorteil. Denn kompakte Setups scheitern im Live-Alltag häufig an der Verbindung zur professionellen Infrastruktur. KORG löst dieses Problem durch Standardklinken-Ausgänge, ohne den kompakten Formfaktor des Geräts aufzugeben.
Integrierte Effekte: Delay, Reverb, Filter, Drive und mehr
Ein zentrales Feature des KORG NTS-4 sind die zwei gleichzeitig nutzbaren Effektprozessoren. Diese bieten sowohl Send-Effekte als auch Total-Effekte. Dadurch lassen sich einzelne Kanäle mit Hall, Delay oder Chorus versehen, während der gesamte Mix zusätzlich bearbeitet werden kann.
Zu den Send-Effekten gehören unter anderem Delay, Ping Pong Delay, verschiedene Hall- und Slap-Reverb-Varianten sowie Chorus. Für den Gesamtmix stehen außerdem Effekte wie LPF, HPF, Isolator, Flanger, Phaser, Decimator, Drive, Distortion, Compressor und Limiter bereit.
Kreative Klangbearbeitung direkt im Mixer
Die Effekte machen den NTS-4 besonders interessant für Live-Performer. Denn anstatt externe Effektgeräte oder zusätzliche Plug-ins zu benötigen, lassen sich Klangveränderungen direkt am Mixer umsetzen. Das spart Platz und reduziert gleichzeitig die Komplexität des Setups.
Insbesondere Filter, Drive, Distortion und Isolator eignen sich für elektronische Musik, Techno, Ambient, Experimental, Dub und Live-Jams. Außerdem können Delay und Reverb helfen, einfache Sequenzen räumlicher und lebendiger klingen zu lassen.
Effekt-Loop für externe Hardware
Zusätzlich zu den internen Effekten bietet der NTS-4 einen Stereo-Effekt-Loop. Dadurch lassen sich externe Effektgeräte einbinden. Das ist vor allem für Musiker interessant, die bereits mit Pedalen, Desktop-Effekten oder speziellen Klangprozessoren arbeiten.
Somit bleibt das System offen und erweiterbar. Wer beispielsweise ein Lieblings-Delay, ein Reverb-Pedal oder einen experimentellen Effektprozessor besitzt, kann diesen in das NTS-4-Setup integrieren.
USB-Audio und MIDI für DAW und Mobile Devices
Neben den analogen Anschlüssen bietet der KORG NTS-4 auch moderne digitale Funktionen. Über USB-C wird das Gerät nicht nur mit Strom versorgt, sondern überträgt außerdem 24-Bit-Audiosignale zu Computern oder mobilen Geräten und zurück.
Damit kann der NTS-4 in DAW-Setups eingebunden werden. Beispielsweise lässt sich ein Hardware-Jam aufnehmen, während gleichzeitig Audiosignale aus dem Computer oder Mobile Device zurückgeführt werden. Für Produzenten, die hybride Setups aus Hardware und Software nutzen, ist das ein entscheidender Pluspunkt.
MIDI-Ausgang über Miniklinke
Über USB empfangene MIDI-Signale können über den MIDI-Ausgang im Miniklinkenformat an externe Klangerzeuger weitergeleitet werden. Dadurch lassen sich angeschlossene Geräte beispielsweise zum DAW-Tempo synchronisieren.
Gerade bei elektronischer Musikproduktion ist Timing entscheidend. Deshalb ist die MIDI-Funktion eine sinnvolle Ergänzung, wenn mehrere Synthesizer, Drum Machines oder Sequencer im Takt laufen sollen.
Robustes Aluminiumgehäuse und kompakte Abmessungen
Trotz seines kompakten Formats setzt KORG beim NTS-4 auf ein stabiles Aluminiumgehäuse. Dadurch eignet sich der Mixer nicht nur für den Schreibtisch, sondern auch für den Bühneneinsatz und mobile Live-Sets.
Die Abmessungen betragen 195 × 125 × 38 mm, das Gewicht liegt bei 613 Gramm. Somit bleibt der Mixer transportfreundlich, bietet aber dennoch genügend Bedienoberfläche für Performance-Anwendungen.
Stromversorgung per USB-C oder Netzteil
Die Stromversorgung erfolgt über USB-C oder alternativ über ein optional erhältliches 9V-Netzteil. Das ist praktisch, weil der NTS-4 dadurch flexibel in unterschiedliche Setups eingebunden werden kann.
Im Studio kann USB-C besonders komfortabel sein. Auf der Bühne wiederum kann ein klassisches Netzteil je nach Aufbau die stabilere Lösung darstellen.
KORG NTS-4: Wichtigste Features im Überblick
Anschlüsse und Kanäle
Der KORG NTS-4 bietet 2 Mono- und 4 Stereo-Kanäle über 3,5-mm-Miniklinke. Zusätzlich gibt es zwei Main-Ausgänge im 6,3-mm-Klinkenformat sowie einen Kopfhörerausgang. Die Monokanäle können intern auf Eurorack-Pegel umgeschaltet werden.
Effekte und Performance
Zur Ausstattung gehören zwei digitale Effektprozessoren, Send- und Total-Effekte, ein Effekt-Loop sowie Mute- und Cue-Taster pro Kanal. Außerdem stehen Send-Regler pro Kanal und Pan-Regler für die Monokanäle zur Verfügung.
USB, MIDI und Mobilität
Der NTS-4 verfügt über ein integriertes USB-Audio-/MIDI-Interface mit 24-Bit-Audioübertragung. MIDI-Daten können über einen Miniklinken-MIDI-Ausgang weitergegeben werden. Außerdem besitzt der Mixer ein 7-Segment-LED-Display und ein robustes Aluminiumgehäuse.
Preis und Verfügbarkeit
Der KORG Nu:Tekt NTS-4 Performance Mixer soll ab dem 10.07.2026 verfügbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 219,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer.
Damit bewegt sich der Mixer in einem interessanten Preisbereich für Musiker, die ihr kompaktes Synthesizer- oder Live-Setup erweitern möchten. Vor allem die Kombination aus DIY-Konzept, vielen Eingängen, Effekten, USB-Audio und Eurorack-Option dürfte den NTS-4 für viele elektronische Musiker attraktiv machen.
Fazit: Kleine Schaltzentrale für große elektronische Setups
Der KORG NTS-4 ist ein kompakter Performance-Mixer, der besonders gut zu modernen Hardware-Setups passt. Vor allem Nutzer von Mini-Synthesizern, Drum Machines, Grooveboxen und Eurorack-Modulen bekommen eine durchdachte Lösung für Mixing, Monitoring, Effekte und DAW-Anbindung.
Darüber hinaus überzeugt das Konzept durch seine Flexibilität. Die Kombination aus vier Stereo- und zwei Monokanälen, Cue- und Mute-Funktionen, internen Effekten, Effekt-Loop, USB-Audio/MIDI und robustem Aluminiumgehäuse macht den NTS-4 zu mehr als einem einfachen Kompaktmixer.
Wer ein mobiles Live-Rig, ein hybrides Studio-Setup oder eine platzsparende Zentrale für elektronische Klangerzeuger sucht, sollte den KORG NTS-4 daher im Blick behalten.
Herstellerlink: KORG (EU – DE)
FAQ zum KORG NTS-4
Was ist der KORG NTS-4?
Der KORG NTS-4 ist ein kompakter Nu:Tekt Performance-Mixer zum Selberbauen. Er richtet sich an Musiker, Produzenten, DJs und Live-Performer, die mehrere Synthesizer, Drum Machines, Effektgeräte oder modulare Klangquellen in einem kompakten Setup mischen möchten.
Muss man den KORG NTS-4 löten?
Nein. Laut KORG ist für die Montage des DIY-Bausatzes kein Löten erforderlich. Der Mixer soll sich ohne technische Vorkenntnisse zusammenbauen lassen.
Wie viele Kanäle bietet der KORG NTS-4?
Der NTS-4 bietet insgesamt vier Stereo-Kanäle und zwei Mono-Kanäle. Die Eingänge sind als 3,5-mm-Miniklinken ausgeführt.
Ist der KORG NTS-4 für Eurorack geeignet?
Ja. Die beiden Monokanäle können intern auf Eurorack-Pegel umgeschaltet werden. Dadurch lässt sich der Mixer auch in modularen Synthesizer-Setups einsetzen.
Hat der KORG NTS-4 integrierte Effekte?
Ja. Der Mixer bietet zwei gleichzeitig nutzbare Effektprozessoren mit Send- und Total-Effekten. Dazu gehören unter anderem Delay, Ping Pong Delay, Reverb, Chorus, Filter, Isolator, Drive, Distortion, Compressor und Limiter.
Kann man den KORG NTS-4 mit einer DAW verwenden?
Ja. Über USB-C überträgt der NTS-4 24-Bit-Audiosignale zu Computern oder mobilen Geräten und zurück. Zusätzlich können MIDI-Signale über USB empfangen und über den MIDI-Ausgang an externe Geräte weitergeleitet werden.
Wann erscheint der KORG NTS-4?
Der KORG NTS-4 soll ab dem 10.07.2026 erhältlich sein.
Was kostet der KORG NTS-4?
Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 219,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer.
Auch interessant:
KORG NTS-4: Kompakter DIY-Performance-Mixer
KORG NTS-4: Kompakter DIY-Performance-Mixer für Synthesizer, DAW und Live-Setups KORG erweitert seine Nu:Tekt-Serie um den [...]> WEITERLESEN
Korg phase8 Test: Wenn Resonatoren zum Synthesizer werden
Der Korg phase8 gehört zu den ungewöhnlichsten Instrumenten der letzten Jahre. Statt klassischer analoger oder [...]> WEITERLESEN
Die Entwicklung der Korg-Synthesizer
Im Schweizer Museum SMEM gaben Chef-Entwickler Tatsuya Takahashi und Iarla Scaife von Korg Berlin einen [...]> WEITERLESEN
KORG KAOSS PAD V im Test – Multieffektgerät
Mit dem KORG KAOSS PAD V bringt KORG ein deutlich auf Performance getrimmtes Effekt- und [...]> WEITERLESEN
Korg DS-8 (1987) – FM-Synthesizer von Korg
Korg DS-8: Korgs ungewöhnlicher Ausflug in die FM-Synthese Der Korg DS-8 ist ein außergewöhnlicher Synthesizer, [...]> WEITERLESEN
Korg Lambda ES-50: Die Stringmachine für breite Flächen und 70s-Vibes
Wer heute nach breiten Analog-Flächen, schimmernden Choirs und klassischem String-Ensemble sucht, landet früher oder später [...]> WEITERLESEN
Korg DDD-1, 12-Bit Drumcomputer
Korg DDD-1: Das 80er-Flaggschiff mit ROM-Cards, Pads und (optionalem) Sampling Gesampelte und digitale Drumsounds waren [...]> WEITERLESEN
Korg Poly-800 (1984): Der bezahlbare Poly-Synth mit Kultfaktor
Heute wirkt es selbstverständlich, doch 1984 war der Korg Poly-800, ein polyfoner Synthesizer für 795 [...]> WEITERLESEN
KORG phase8: Akustiksynthese-Synth mit 8 Resonatoren und Sequencer
KORG phase8: Akustiksynthese trifft haptisches Sounddesign – mit acht Metallresonatoren und Sequencer Mit dem KORG [...]> WEITERLESEN
KORG KAOSS PAD V, Touch-Controller
KORG KAOSS PAD V: Dual-Touch, Looper und USB-Audio – die fünfte Generation der KAOSS-Performance-Maschine Mit [...]> WEITERLESEN
KORG microAUDIO 22 & microAUDIO 722, USB-Audio-Interface
KORG microAUDIO 22 & microAUDIO 722 – kompakte 2×2 USB-C Audio-Interfaces mit Profi-Workflow (und Analogfilter) [...]> WEITERLESEN
KORG Liano LIVE! – Digitalpiano trifft integriertes Streaming-Studio
Mit dem Korg Liano LIVE! (neu zur NAMM 2026) zielt KORG auf eine Zielgruppe, die [...]> WEITERLESEN
Korg DW-8000, hybrider Synthesizer der 80er
„Black Celebration“ gehört zu den interessantesten, aber auch düstersten Alben von Depeche Mode. Das 1986 [...]> WEITERLESEN
KORG BM-1, Bluetooth-MIDI-Adapter
KORG BM-1 bringt Bluetooth-MIDI an den 5-Pin-DIN – kabellos, kompakt, clever Mit dem KORG BM-1 [...]> WEITERLESEN
Neu: KORG Collection 6, Software-Instrument
KORG Collection 6: Drei neue Software-Instrumente – TRINITY, PS-3300 & SGX-2 Kurzfassung: KORG hebt seine [...]> WEITERLESEN
KORG microKORG2 v2.0: Kostenloses Mega-Update
KORG microKORG2 v2.0: Großes, kostenloses Update bringt logue SDK, Sinevibes-Content, Looper-Export, Split & mehr KORG [...]> WEITERLESEN
10 berühmte Songs mit der Korg Wavestation
Die Korg Wavestation gilt als einer der legendärsten Synthesizer der 90er Jahre. Mit ihrem innovativen [...]> WEITERLESEN
Die 10 besten Songs mit der legendären Korg M1
Die 10 besten Songs mit dem legendären Korg M1 – Sound-Ikonen der Musikgeschichte Der Korg [...]> WEITERLESEN
10 Songs, die den Korg MS-20 unvergesslich gemacht haben
10 Songs, die den Korg MS-20 unvergesslich gemacht haben Der Korg MS-20 gehört zu den [...]> WEITERLESEN
Korg Prophecy – VA-Synthesizer mit Kultfaktor
Der Korg Prophecy macht seinem Namen alle Ehre. Als einer der ersten virtuellen Analogsynthesizer (VA) [...]> WEITERLESEN
Korg Pa5x-Serie bekommt kostenfreies Update
Version 1.4 bringt Studio-Power aufs Keyboard Große Neuigkeiten für alle, die mit einem KORG Pa5X [...]> WEITERLESEN
Korg Delta DL-50 – Synthesizer von 1979
„Don’t, don’t you want me, babeee…“ – im Sommer 1982 dröhnte dieser Refrain aus jedem [...]> WEITERLESEN
KORG: In Gedenken an unseren Präsidenten und Geschäftsführer, Seiki Kato
Mit tiefem Bedauern nehmen wir Abschied von unserem Präsidenten und Geschäftsführer, Seiki Kato, der am [...]> WEITERLESEN
Korg 900 PS (1975) – Der innovative Preset-Synthesizer
In den frühen 70er-Jahren war das Abrufen von Sound-Presets ein Luxus. Während Synthesizer-Legenden wie Keith [...]> WEITERLESEN
Korg Minipops 7 – (k)ein Klassiker?
Für die analoge Drum-Maschine Korg Minipops 7 würde sich heute wohl kaum mehr jemand interessieren, [...]> WEITERLESEN
Korg ST1K – Stimmgerät für Synthesizer
Analoge Synthesizer erleben in den letzten Jahren eine Wiederauferstehung, oft in moderner Form und mit [...]> WEITERLESEN
Test: Korg multi/poly – Analog Modelling Synthesizer
Der VA-Synthesizer Korg multi/poly erweitert die Reihe der kompakten und leistungsfähigen Keyboard-Synthesizer des Herstellers. Bei [...]> WEITERLESEN
Arranger-Keyboard Heaven: Korg PaX5, Yamaha Genos2 & Ketron EVENT
Machen wir es kurz: Wenn man ein Arranger-Keyboard der Oberklasse kaufen möchte, kann man heutzutage [...]> WEITERLESEN
Test: Korg Grandstage X – Stagepiano
Das Korg Grandstage X ist das aktuelle Stagepiano-Flaggschiff des Herstellers. Die Neuauflage im Preissegment bis [...]> WEITERLESEN
Test: Korg Pa5X – Arranger-Keyboard
Die seit Jahren im Markt fest etablierte Pa-Serie von Korg profitiert von einer konsequent verfolgten [...]> WEITERLESEN
News: Korg multi/poly – Keyboard-Synthesizer
Den hat wohl keiner kommen sehen: Der Korg multi/poly ist die digital gewordene Überversion des [...]> WEITERLESEN
News: Korg Fisa Suprema – digitales Akkordeon
Mit dem KORG FISA SUPREMA bringt der japanische Hersteller die Zukunft des Akkordeonspiels direkt in [...]> WEITERLESEN
News: Korg Pa5X Oriental, Arranger-Workstation
Mit dem Korg Pa5X Oriental Arranger-Keyboard, das mit Klangmaterial und Styles für Nah/Mittel/Fernöstliche Musik angefüllt [...]> WEITERLESEN
Einsteigerfreundliche Synthesizer: Der Korg Microkorg für Anfänger
Synthesizer sind aus der modernen Musikproduktion nicht mehr wegzudenken. Für viele Neulinge kann die Welt [...]> WEITERLESEN
Leitender Redakteur – keyboards.de
Multiinstrumentalist • Audio Engineer • Kreativer Tüftler • Familienvater • Pen-&-Paper-Enthusiast
Unsere neuesten Beiträge
KORG NTS-4: Kompakter DIY-Performance-Mixer
KORG NTS-4: Kompakter DIY-Performance-Mixer für Synthesizer, DAW und Live-Setups KORG erweitert seine Nu:Tekt-Serie um den [...]> WEITERLESEN
Behringer AKS MINI: Polyphoner Analog-Synth im EMS-AKS-Stil
Hinweis vorab: Der Behringer AKS MINI scheint noch nicht offiziell released zu sein. Allerdings ist [...]> WEITERLESEN
AlphaTheta XDJ-AN: Neues All-in-One-DJ-System
AlphaTheta XDJ-AN: Neues All-in-One-DJ-System für Streaming, Cloud-Library und Club-Workflow AlphaTheta stellt mit dem XDJ-AN ein [...]> WEITERLESEN