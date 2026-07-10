KORG NTS-4: Kompakter DIY-Performance-Mixer für Synthesizer, DAW und Live-Setups

KORG erweitert seine Nu:Tekt-Serie um den KORG NTS-4 Performance Mixer. Der kompakte DIY-Mixer richtet sich vor allem an Musiker, Produzenten, Live-Performer und DJs, die mit kleinen Synthesizern, Drum Machines, Effektgeräten oder modularen Setups arbeiten. Besonders spannend ist dabei die Kombination aus vielen Eingängen, integrierten Effekten, USB-Audio/MIDI und einem robusten Aluminiumgehäuse.

Damit positioniert sich der NTS-4 nicht nur als klassisches Mini-Mischpult, sondern vielmehr als zentrale Schaltstelle für moderne elektronische Setups. Wer beispielsweise mehrere KORG volcas, Nu:Tekt-Geräte, Desktop-Synthesizer oder kompakte Grooveboxen miteinander verbinden möchte, bekommt hier eine platzsparende Lösung mit Performance-orientierten Features.

KORG Nu:Tekt NTS-4: Mixer zum Selberbauen

Wie andere Geräte der Nu:Tekt-Serie wird auch der KORG NTS-4 als DIY-Bausatz ausgeliefert. Laut KORG ist für die Montage kein Löten erforderlich. Dadurch eignet sich der Mixer auch für Anwender, die zwar gerne ihr eigenes Setup zusammenstellen, jedoch keine tieferen Elektronikkenntnisse besitzen.

Gleichzeitig bleibt der praktische Nutzen klar im Vordergrund. Der NTS-4 ist nicht als Bastelspielzeug gedacht, sondern als kompakter Performance-Mixer für Studio, Bühne, Jam-Session und mobiles Producing. Gerade für Musiker, die ihr Setup flexibel halten möchten, ist das ein interessanter Ansatz.

Für Synthesizer, Drum Machines und kompakte Live-Rigs

Der Mixer bietet vier Stereo- und zwei Monokanäle. Alle Eingänge sind als 3,5-mm-Miniklinke ausgeführt. Dadurch passt der NTS-4 besonders gut zu kompakten Klangerzeugern, wie sie in elektronischen Setups häufig verwendet werden.

Das ist vor allem für Nutzer der KORG volca-Serie, der Nu:Tekt-Reihe oder anderer Mini-Synthesizer praktisch. Denn statt viele Adapter oder große Mischpulte einsetzen zu müssen, lassen sich mehrere Geräte direkt miteinander verbinden. Außerdem können Drum Machines, Effektgeräte oder kleinere Sampler unkompliziert integriert werden.

Auch für Eurorack-Setups interessant

Ein weiteres wichtiges Detail betrifft die beiden Monokanäle. Diese können intern auf Eurorack-Pegel umgeschaltet werden. Dadurch wird der NTS-4 auch für modulare Synthesizer-Systeme relevant.

Das ist besonders praktisch, weil Eurorack-Signale häufig deutlich heißer sind als Line-Signale. Wer modulare Klangerzeugung mit Desktop-Synths, Grooveboxen oder DAW-basierten Setups kombinieren möchte, erhält somit mehr Flexibilität. Folglich kann der NTS-4 eine Brücke zwischen Modularsystem, Live-Performance und klassischer Musikproduktion schlagen.

Performance-Funktionen für Bühne, Studio und DJ-Set

Der KORG NTS-4 ist auf Performance ausgelegt. Deshalb besitzt jeder Kanal eigene Bedienelemente, die im Live-Betrieb entscheidend sein können. Pro Kanal stehen SEND-Regler, MUTE-Taster und CUE-Taster zur Verfügung.

Gerade beim Jammen, Arrangieren und Live-Mixen sind Mute- und Cue-Funktionen sehr hilfreich. Einzelne Instrumente lassen sich schnell stummschalten, während Signale über den Kopfhörer vorgehört werden können. Dadurch eignet sich der Mixer nicht nur für klassische Synthesizer-Setups, sondern ebenfalls für DJ-nahe Live-Performances.

Cue-Funktion und Kopfhörerausgang

Der integrierte Kopfhörerausgang im 3,5-mm-Format erlaubt das Vorhören einzelner Signale. Das ist besonders dann nützlich, wenn neue Sequenzen, Sounds oder Effektfahrten vorbereitet werden sollen, bevor sie in den Main-Mix gelangen.

Für Live-Musiker und DJs ist das ein klarer Vorteil. Denn mit der Cue-Funktion lassen sich Übergänge und Einsätze besser kontrollieren. Außerdem wird der NTS-4 dadurch zu einem ernstzunehmenden Werkzeug für spontane elektronische Performances.

Main-Ausgänge im 6,3-mm-Format

Während die Eingänge auf kompakte Miniklinken setzen, sind die Hauptausgänge als 6,3-mm-Klinkenbuchsen ausgeführt. Damit ist der NTS-4 auch für den Anschluss an PA-Systeme, Audiointerfaces, Stageboxen oder größere Mischpulte vorbereitet.

Das ist ein sinnvoller Praxisvorteil. Denn kompakte Setups scheitern im Live-Alltag häufig an der Verbindung zur professionellen Infrastruktur. KORG löst dieses Problem durch Standardklinken-Ausgänge, ohne den kompakten Formfaktor des Geräts aufzugeben.

Integrierte Effekte: Delay, Reverb, Filter, Drive und mehr

Ein zentrales Feature des KORG NTS-4 sind die zwei gleichzeitig nutzbaren Effektprozessoren. Diese bieten sowohl Send-Effekte als auch Total-Effekte. Dadurch lassen sich einzelne Kanäle mit Hall, Delay oder Chorus versehen, während der gesamte Mix zusätzlich bearbeitet werden kann.

Zu den Send-Effekten gehören unter anderem Delay, Ping Pong Delay, verschiedene Hall- und Slap-Reverb-Varianten sowie Chorus. Für den Gesamtmix stehen außerdem Effekte wie LPF, HPF, Isolator, Flanger, Phaser, Decimator, Drive, Distortion, Compressor und Limiter bereit.

Kreative Klangbearbeitung direkt im Mixer

Die Effekte machen den NTS-4 besonders interessant für Live-Performer. Denn anstatt externe Effektgeräte oder zusätzliche Plug-ins zu benötigen, lassen sich Klangveränderungen direkt am Mixer umsetzen. Das spart Platz und reduziert gleichzeitig die Komplexität des Setups.

Insbesondere Filter, Drive, Distortion und Isolator eignen sich für elektronische Musik, Techno, Ambient, Experimental, Dub und Live-Jams. Außerdem können Delay und Reverb helfen, einfache Sequenzen räumlicher und lebendiger klingen zu lassen.

Effekt-Loop für externe Hardware

Zusätzlich zu den internen Effekten bietet der NTS-4 einen Stereo-Effekt-Loop. Dadurch lassen sich externe Effektgeräte einbinden. Das ist vor allem für Musiker interessant, die bereits mit Pedalen, Desktop-Effekten oder speziellen Klangprozessoren arbeiten.

Somit bleibt das System offen und erweiterbar. Wer beispielsweise ein Lieblings-Delay, ein Reverb-Pedal oder einen experimentellen Effektprozessor besitzt, kann diesen in das NTS-4-Setup integrieren.

USB-Audio und MIDI für DAW und Mobile Devices

Neben den analogen Anschlüssen bietet der KORG NTS-4 auch moderne digitale Funktionen. Über USB-C wird das Gerät nicht nur mit Strom versorgt, sondern überträgt außerdem 24-Bit-Audiosignale zu Computern oder mobilen Geräten und zurück.

Damit kann der NTS-4 in DAW-Setups eingebunden werden. Beispielsweise lässt sich ein Hardware-Jam aufnehmen, während gleichzeitig Audiosignale aus dem Computer oder Mobile Device zurückgeführt werden. Für Produzenten, die hybride Setups aus Hardware und Software nutzen, ist das ein entscheidender Pluspunkt.

MIDI-Ausgang über Miniklinke

Über USB empfangene MIDI-Signale können über den MIDI-Ausgang im Miniklinkenformat an externe Klangerzeuger weitergeleitet werden. Dadurch lassen sich angeschlossene Geräte beispielsweise zum DAW-Tempo synchronisieren.

Gerade bei elektronischer Musikproduktion ist Timing entscheidend. Deshalb ist die MIDI-Funktion eine sinnvolle Ergänzung, wenn mehrere Synthesizer, Drum Machines oder Sequencer im Takt laufen sollen.

Robustes Aluminiumgehäuse und kompakte Abmessungen

Trotz seines kompakten Formats setzt KORG beim NTS-4 auf ein stabiles Aluminiumgehäuse. Dadurch eignet sich der Mixer nicht nur für den Schreibtisch, sondern auch für den Bühneneinsatz und mobile Live-Sets.

Die Abmessungen betragen 195 × 125 × 38 mm, das Gewicht liegt bei 613 Gramm. Somit bleibt der Mixer transportfreundlich, bietet aber dennoch genügend Bedienoberfläche für Performance-Anwendungen.

Stromversorgung per USB-C oder Netzteil

Die Stromversorgung erfolgt über USB-C oder alternativ über ein optional erhältliches 9V-Netzteil. Das ist praktisch, weil der NTS-4 dadurch flexibel in unterschiedliche Setups eingebunden werden kann.

Im Studio kann USB-C besonders komfortabel sein. Auf der Bühne wiederum kann ein klassisches Netzteil je nach Aufbau die stabilere Lösung darstellen.

KORG NTS-4: Wichtigste Features im Überblick

Anschlüsse und Kanäle

Der KORG NTS-4 bietet 2 Mono- und 4 Stereo-Kanäle über 3,5-mm-Miniklinke. Zusätzlich gibt es zwei Main-Ausgänge im 6,3-mm-Klinkenformat sowie einen Kopfhörerausgang. Die Monokanäle können intern auf Eurorack-Pegel umgeschaltet werden.

Effekte und Performance

Zur Ausstattung gehören zwei digitale Effektprozessoren, Send- und Total-Effekte, ein Effekt-Loop sowie Mute- und Cue-Taster pro Kanal. Außerdem stehen Send-Regler pro Kanal und Pan-Regler für die Monokanäle zur Verfügung.

USB, MIDI und Mobilität

Der NTS-4 verfügt über ein integriertes USB-Audio-/MIDI-Interface mit 24-Bit-Audioübertragung. MIDI-Daten können über einen Miniklinken-MIDI-Ausgang weitergegeben werden. Außerdem besitzt der Mixer ein 7-Segment-LED-Display und ein robustes Aluminiumgehäuse.

Preis und Verfügbarkeit

Der KORG Nu:Tekt NTS-4 Performance Mixer soll ab dem 10.07.2026 verfügbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 219,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Damit bewegt sich der Mixer in einem interessanten Preisbereich für Musiker, die ihr kompaktes Synthesizer- oder Live-Setup erweitern möchten. Vor allem die Kombination aus DIY-Konzept, vielen Eingängen, Effekten, USB-Audio und Eurorack-Option dürfte den NTS-4 für viele elektronische Musiker attraktiv machen.

Fazit: Kleine Schaltzentrale für große elektronische Setups

Der KORG NTS-4 ist ein kompakter Performance-Mixer, der besonders gut zu modernen Hardware-Setups passt. Vor allem Nutzer von Mini-Synthesizern, Drum Machines, Grooveboxen und Eurorack-Modulen bekommen eine durchdachte Lösung für Mixing, Monitoring, Effekte und DAW-Anbindung.

Darüber hinaus überzeugt das Konzept durch seine Flexibilität. Die Kombination aus vier Stereo- und zwei Monokanälen, Cue- und Mute-Funktionen, internen Effekten, Effekt-Loop, USB-Audio/MIDI und robustem Aluminiumgehäuse macht den NTS-4 zu mehr als einem einfachen Kompaktmixer.

Wer ein mobiles Live-Rig, ein hybrides Studio-Setup oder eine platzsparende Zentrale für elektronische Klangerzeuger sucht, sollte den KORG NTS-4 daher im Blick behalten.

Herstellerlink: KORG (EU – DE)

FAQ zum KORG NTS-4

Was ist der KORG NTS-4?

Der KORG NTS-4 ist ein kompakter Nu:Tekt Performance-Mixer zum Selberbauen. Er richtet sich an Musiker, Produzenten, DJs und Live-Performer, die mehrere Synthesizer, Drum Machines, Effektgeräte oder modulare Klangquellen in einem kompakten Setup mischen möchten.

Muss man den KORG NTS-4 löten?

Nein. Laut KORG ist für die Montage des DIY-Bausatzes kein Löten erforderlich. Der Mixer soll sich ohne technische Vorkenntnisse zusammenbauen lassen.

Wie viele Kanäle bietet der KORG NTS-4?

Der NTS-4 bietet insgesamt vier Stereo-Kanäle und zwei Mono-Kanäle. Die Eingänge sind als 3,5-mm-Miniklinken ausgeführt.

Ist der KORG NTS-4 für Eurorack geeignet?

Ja. Die beiden Monokanäle können intern auf Eurorack-Pegel umgeschaltet werden. Dadurch lässt sich der Mixer auch in modularen Synthesizer-Setups einsetzen.

Hat der KORG NTS-4 integrierte Effekte?

Ja. Der Mixer bietet zwei gleichzeitig nutzbare Effektprozessoren mit Send- und Total-Effekten. Dazu gehören unter anderem Delay, Ping Pong Delay, Reverb, Chorus, Filter, Isolator, Drive, Distortion, Compressor und Limiter.

Kann man den KORG NTS-4 mit einer DAW verwenden?

Ja. Über USB-C überträgt der NTS-4 24-Bit-Audiosignale zu Computern oder mobilen Geräten und zurück. Zusätzlich können MIDI-Signale über USB empfangen und über den MIDI-Ausgang an externe Geräte weitergeleitet werden.

Wann erscheint der KORG NTS-4?

Der KORG NTS-4 soll ab dem 10.07.2026 erhältlich sein.

Was kostet der KORG NTS-4?

Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 219,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer.