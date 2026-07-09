AlphaTheta XDJ-AN: Neues All-in-One-DJ-System für Streaming, Cloud-Library und Club-Workflow

AlphaTheta stellt mit dem XDJ-AN ein neues 2-Kanal-All-in-One-DJ-System vor, das den Übergang vom DJing zu Hause zur Performance auf professionellem Club-Equipment erleichtern soll. Das System richtet sich vor allem an DJs, die bisher mit Controllern gearbeitet haben, künftig aber näher an einem Club-Standard-Workflow mit CDJ- und DJM-ähnlichem Layout performen möchten.

Der AlphaTheta XDJ-AN kombiniert klassische Medienwiedergabe, Streaming, Cloud-Library-Funktionen, mobile App-Unterstützung und kabelloses Monitoring über SonicLink in einem kompakten Standalone-System. Laut Produktunterlagen handelt es sich beim XDJ-AN um ein All-in-One-DJ-System mit einem Nettogewicht von 5,2 kg.

AlphaTheta XDJ-AN: DJing ohne starre Mediengrenzen

Viele DJs bereiten ihre Sets heute nicht mehr ausschließlich mit lokal gespeicherten Tracks vor. Stattdessen entstehen Playlists auf verschiedenen Geräten, neue Songs werden über Streaming-Dienste entdeckt und Musikbibliotheken liegen zunehmend in der Cloud. Genau hier setzt der AlphaTheta XDJ-AN an.

Dank StreamingDirectPlay können Tracks unterstützter Streaming-Dienste direkt in das Set eingebunden werden. Genannt werden unter anderem Apple Music, Beatport Streaming und Tidal. Spotify soll laut Hersteller mit einem kommenden Update unterstützt werden. Dadurch wird der XDJ-AN besonders für DJs interessant, die neue Musik schnell testen, in Playlists einsortieren und direkt in eine Performance integrieren möchten.

Cloud-Library und Playlist-Bearbeitung direkt am Gerät

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Cloud-Verwaltung. Über rekordbox Cloud Library Sync und CloudDirectPlay lassen sich vorbereitete Tracks und Playlists cloudbasiert nutzen. Dadurch entfällt in vielen Fällen der klassische Weg über manuelle Dateiübertragung.

Playlists ohne Computer bearbeiten

Direkt am Touchscreen des XDJ-AN lassen sich Playlists erstellen, bearbeiten, umbenennen und neu sortieren. Außerdem können Tracks hinzugefügt oder entfernt werden. Für DJs bedeutet das: Vorbereitung und Performance rücken näher zusammen. Wer unterwegs neue Musik entdeckt oder ein Set kurzfristig anpassen möchte, muss nicht zwangsläufig wieder an den Laptop.

Besonders praktisch ist außerdem, dass Änderungen wie Hot-Cues oder Playlist-Anpassungen mit der Cloud synchronisiert werden können. So bleibt die Library über verschiedene Geräte hinweg konsistent.

Mobile Apps: rekordbox, djay und DJM-REC

Der AlphaTheta XDJ-AN unterstützt mobile DJ-Apps wie rekordbox für iOS und djay für iOS. Damit wird das System auch für Einsteiger interessant, die zunächst mit Smartphone oder Tablet arbeiten möchten, später aber in Richtung professioneller DJ-Setups wechseln wollen.

Mehr Flexibilität beim Recording und Streaming

Zusätzlich unterstützt der XDJ-AN die DJM-REC-App. Damit lassen sich Sets aufnehmen oder für Livestreams vorbereiten. Gerade für Content-Creator, mobile DJs und Nachwuchs-DJs ist das ein sinnvoller Schritt, weil Performances heute häufig nicht nur live vor Publikum, sondern auch online stattfinden.

Club-Standard-Layout für den nächsten DJ-Schritt

AlphaTheta positioniert den XDJ-AN klar als Brücke zwischen Controller-DJing und professioneller Club-Umgebung. Das Layout orientiert sich an bekannten Club-Setups mit CDJ-Multiplayern und DJM-Mixern. Dadurch sollen sich DJs schneller zurechtfinden, wenn sie später auf größere Setups wechseln.

Für Einsteiger und Controller-DJs

Einsteiger profitieren von einem geschlossenen System, das ohne komplexes Setup aus Laptop, Audiointerface und Controller auskommt. Gleichzeitig bekommen erfahrene Controller-DJs ein Bedienkonzept, das näher an professionellen Club-Installationen liegt. Genau dieser Mittelweg macht den AlphaTheta XDJ-AN spannend: Er wirkt weniger wie ein reiner Einsteiger-Controller, sondern eher wie ein kompaktes Trainings- und Performance-System für ambitionierte DJs.

Medien, Software und Anschlüsse

Der XDJ-AN unterstützt unterschiedliche Musikquellen. Neben Streaming und Cloud-Library können Tracks auch von USB-Speichermedien wiedergegeben werden. Außerdem lässt sich ein Laptop anschließen, um mit DJ-Software wie rekordbox für Mac/Windows, Serato DJ Lite oder djay Pro zu arbeiten.

Audio-Ausgänge und Bluetooth

Für die Audioausgabe bietet der XDJ-AN professionelle XLR-Ausgänge sowie Cinch-Anschlüsse. Zusätzlich sind Bluetooth-Ein- und Ausgänge integriert. Dadurch bleibt das System flexibel: vom Übungsraum über kleine Partys bis hin zu professionelleren Beschallungssituationen.

SonicLink: Kabelloses Monitoring mit niedriger Latenz

Ein besonderes Feature ist der integrierte SonicLink-Transmitter. SonicLink ist AlphaThetas proprietäre Funktechnologie für kabelloses Audio-Monitoring mit sehr niedriger Latenz. In Kombination mit kompatiblen Kopfhörern wie dem HDJ-F10 soll kabelloses Vorhören ohne zusätzlichen Sender möglich sein.

Für DJs ist das vor allem deshalb interessant, weil kabelloses Monitoring bisher oft mit spürbarer Verzögerung verbunden war. AlphaTheta nennt für SonicLink eine Latenz von nur 9 ms. Dadurch soll das Monitoring praktisch verzögerungsfrei funktionieren.

Technische Eckdaten des AlphaTheta XDJ-AN

Merkmal AlphaTheta XDJ-AN Systemtyp 2-Kanal-All-in-One-DJ-System Software rekordbox, Serato DJ Lite/Pro, Algoriddim djay StreamingDirectPlay Apple Music, Beatport Streaming, Tidal, Spotify per geplantem Update USB USB-C für Storage, PC/Mac/Mobile Device und Stromversorgung Ausgänge XLR, Cinch, Kopfhörer Mikrofoneingang 1x 6,3 mm TRS WLAN 2,4 GHz / 5 GHz Bluetooth Bluetooth Classic, SBC/AAC SonicLink 2,4 GHz Maße 638 x 359,2 x 89,9 mm Gewicht 5,2 kg UVP 1.140 Euro Verfügbarkeit ab 09.07.2026

Für wen eignet sich der AlphaTheta XDJ-AN?

Der AlphaTheta XDJ-AN eignet sich besonders für DJs, die flexibel mit Streaming, USB, Cloud-Library und DJ-Apps arbeiten möchten. Gleichzeitig spricht das System alle an, die sich auf professionelle Club-Setups vorbereiten wollen, ohne direkt in ein mehrteiliges CDJ-/DJM-Setup investieren zu müssen.

Für reine Laptop-DJs kann der XDJ-AN ebenfalls interessant sein, weil er mehrere Workflows kombiniert. Wer dagegen ausschließlich mit lokal gespeicherten Tracks arbeitet, bekommt zwar ebenfalls ein vollwertiges All-in-One-System, nutzt aber vermutlich nicht das volle Potenzial der Streaming- und Cloud-Funktionen.

Fazit: Moderner DJ-Workflow zwischen Zuhause, Cloud und Club

Mit dem AlphaTheta XDJ-AN bringt AlphaTheta ein All-in-One-DJ-System, das moderne DJ-Gewohnheiten konsequent aufgreift. StreamingDirectPlay, Cloud-Library-Verwaltung, mobile App-Unterstützung und SonicLink-Monitoring zeigen klar, wohin sich kompakte DJ-Systeme entwickeln.

Besonders spannend ist der Ansatz, Controller-DJs den Wechsel in Richtung Club-Workflow zu erleichtern. Der XDJ-AN verbindet dafür ein vertrautes All-in-One-Konzept mit einem Layout, das sich an professionellen CDJ- und DJM-Setups orientiert. Damit dürfte das System vor allem für ambitionierte Einsteiger, Bedroom-DJs, mobile DJs und Streaming-orientierte Performer interessant sein.

Herstellerlink: AlphaTheta- One Through Music

FAQ zum AlphaTheta XDJ-AN

Was ist der AlphaTheta XDJ-AN?

Der AlphaTheta XDJ-AN ist ein 2-Kanal-All-in-One-DJ-System mit StreamingDirectPlay, Cloud-Library-Funktionen, App-Support und Club-orientiertem Bedienlayout.

Welche Streaming-Dienste unterstützt der XDJ-AN?

Genannt werden Apple Music, Beatport Streaming und Tidal. Spotify soll mit einem späteren Update unterstützt werden.

Kann der AlphaTheta XDJ-AN ohne Laptop genutzt werden?

Ja. Der XDJ-AN kann als Standalone-System mit USB-Speichermedien, Streaming-Diensten und cloudbasierten rekordbox-Libraries genutzt werden.

Unterstützt der XDJ-AN DJ-Software?

Ja. Das System arbeitet unter anderem mit rekordbox für Mac/Windows, Serato DJ Lite, Serato DJ Pro und Algoriddim djay Pro zusammen.

Was ist SonicLink beim AlphaTheta XDJ-AN?

SonicLink ist eine kabellose Audiotechnologie von AlphaTheta für besonders latenzarmes Monitoring. Im XDJ-AN ist der passende Transmitter bereits integriert.